Les femmes de Manchester City signent la gagnante de la Ligue des champions Vicky Losada de Barcelone

Les femmes de Manchester City ont signé un contrat de deux ans avec la milieu de terrain internationale espagnole Vicky Losada de Barcelone, a annoncé lundi l’équipe anglaise de la Super League féminine (WSL). Le joueur de 30 ans, qui a déjà joué dans la WSL avec Arsenal, rejoint City après avoir été capitaine de Barcelone au triplé de la ligue, de la Coupe et de la Ligue des champions lors de la saison 2020-21.

Losada a également joué pour l’Espanyol (2007-2008) et le Western New York Flash (2014). Elle a remporté un doublé en FA Cup et en League Cup avec Arsenal pendant son séjour avec l’équipe de 2015 à 2016.

Elle a remporté 64 sélections pour l’Espagne, marquant 13 buts depuis ses débuts contre l’Angleterre en 2010.

