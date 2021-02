Les femmes de l’Uttarakhand qui encouragent les mariages sans alcool à être récompensées par la police

Afin de décourager la surconsommation d’alcool, la police Devprayag d’Uttarakhand dans le district de Tehri a annoncé une récompense de Rs 10 001 pour les mariées qui refusent les soirées alcoolisées lors de leurs mariages. L’initiative a été entreprise dans le cadre du programme «Bhuli», (sœur de Garhwali) Kanyadan et vise à réduire les incidents de bagarres ivres et de tels crimes dans les villages.

L’argent serait rassemblé par le personnel du poste de police. Le responsable du poste de police du commissariat de police de Devprayag, Mahipal Rawat, a dirigé l’initiative et les habitants du village ont également consenti à la même chose pour éviter les problèmes d’ordre public dans la région, rapports des médias mentionné.

L’année dernière, les femmes du bloc de l’État Tharali de la division Chamoli et Didihat à Pithoragarh avaient également lancé une campagne pour interdire la consommation d’alcool dans leurs villages en raison de l’augmentation des incidents de surconsommation chez les jeunes. L’État mène fréquemment de telles campagnes anti-alcool.

Rawat a été cité par TOI comme disant que dans les régions vallonnées de l’État, les soirées alcoolisées n’étaient jamais la norme, mais en raison de l’urbanisation, elles sont devenues monnaie courante dans les fêtes villageoises qui conduisent souvent à des bagarres et à des comportements inappropriés avec les femmes. Il a déclaré que cette mesure préviendrait, espérons-le, de tels incidents et incitera également les habitants à se concentrer davantage sur leurs rituels et leur culture.

Il a également déclaré que ces pratiques récentes poussent souvent d’autres familles économiquement plus faibles dans les villages à dépenser de manière exorbitante pour égaler celles des autres, voire les endetter souvent.

Des militants d’État ont auparavant organisé divers événements, notamment des marches à pied, pour demander au gouvernement de créer un nouveau département pour promouvoir l’activisme anti-alcool. Les femmes des villages ont souvent joué un rôle de premier plan dans la conduite de ces campagnes anti-alcool, notamment en protestant contre les nouveaux magasins d’alcool.

Les femmes de la région de Gopeshwar avaient également commencé une promenade où elles avaient l’habitude de frotter une herbe avare à ceux qui faisaient la queue pour acheter de l’alcool afin d’éviter l’abus d’alcool dans les villages.