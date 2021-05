Les femmes de l’Utah n’avaient aucune idée qu’elle était enceinte et donne naissance à un bébé en avion pour Hawaï

La meilleure partie des surprises est qu’elles sont inattendues et ne peuvent être devinées, mais je suppose que celle-ci avait l’air totalement hors de propos. Une femme qui a pris un vol au départ de sa ville natale de Salt Lake City dans l’Utah pour se rendre à Hawaï, a vécu la surprise de sa vie en recevant une bénédiction inattendue pendant le vol – elle a accouché en plein vol et a donné naissance à un petit garçon. avant même que le vol n’atterrisse à destination. Et elle ne savait même pas qu’elle était enceinte.

Heureusement, il y avait plusieurs infirmières et médecins sur le vol et ont aidé à l’accouchement. La femme, Lavinia Mounga, a nommé son petit garçon Raymond Kaimana Wade Kobe Lavaki Mounga. Le bébé est né à 26-27 semaines, a estimé l’une des infirmières à bord.

Selon le Courrier quotidien, lorsqu’un des passagers a interrogé le père de Lavinia sur son voyage au cours de son troisième trimestre, elle s’est exclamée qu’elle-même n’avait aucune idée qu’elle était enceinte!

Une vidéo, tournée par un co-passager, est rapidement devenue virale sur Internet. Le clip a documenté ce qui s’est passé lorsque la femme a commencé le travail. Vers la fin du clip, sous les applaudissements de tout le monde, il est annoncé qu’un bébé est né dans le vol. Tout le monde a été submergé d’assister à un tel miracle. L’équipage de cabine a demandé aux passagers de rester calmes et assis car le duo mère-bébé avait besoin d’une assistance médicale.

Après l’atterrissage du vol, Lavinia a été retirée du vol en fauteuil roulant. Tous les passagers l’ont applaudie et ont félicité la nouvelle maman. La mère et son bébé ont été emmenés dans un hôpital d’Honolulu où ils ont subi des examens médicaux. On dit qu’ils vont bien. La sœur de Lavinia a également ouvert une page GoFundMe pour les dons. L’argent aiderait à couvrir les frais médicaux, jusqu’à ce que la famille puisse retourner dans l’Utah.

