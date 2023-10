Temps de lecture estimé : 6 à 7 minutes

SALT LAKE CITY — Un nouveau bébé apporte souvent un amour profond, de la joie et de l’enthousiasme à une famille, mais au milieu de l’ocytocine et des câlins du nouveau-né peut résider une obscurité à laquelle les nouvelles mères ne se sont peut-être pas préparées : la dépression post-partum.

Le Département de la Santé et des Services sociaux de l’Utah rapporte qu’une femme de l’Utah sur trois souffrira de dépression ou d’anxiété pendant la grossesse, ou de dépression après la grossesse. La santé mentale maternelle comprend d’autres problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, le trouble bipolaire, le trouble de stress post-traumatique, le trouble obsessionnel-compulsif et la psychose. Les mères peuvent rencontrer des problèmes de santé mentale à tout moment pendant la grossesse, à tout moment au cours de la première année de la vie du bébé et même au-delà.

Aussi isolant et effrayant que cela puisse être pour ces femmes d’être confrontées à des troubles de l’humeur aussi extrêmes – tout en s’occupant d’au moins un et souvent de plusieurs enfants – l’espoir et la guérison peuvent être trouvés grâce à de nombreuses ressources différentes dans tout l’Utah.

Aubrey Grossen, de St. George, a fondé une communauté connue sous le nom de ANYA (Un nouveau toi à nouveau)qui signifie « Maman » en hongrois, après avoir lutté contre de graves symptômes de dépression post-partum.

“Fondamentalement, je vis pour aider les femmes avec leur santé mentale”, a déclaré Grossen.

ANYA comprend un gratuit Communauté Facebookdes retraites et un abonnement payant qui comprend des appels téléphoniques avec des thérapeutes, ainsi que des « cercles » Marco Polo reliant les mamans dans des situations similaires pour se soutenir mutuellement.

“Il y a beaucoup de coaching et de thérapie impliqués… mais les gens sont ravis de la communauté” venez comme vous êtes “que nous avons au sein d’ANYA”, a déclaré Grossen. “Lorsque les gens s’inscrivent, ils finissent par rester, car ils se font là-bas certains de leurs meilleurs amis.”

Mettre fin à la stigmatisation

Kelsi Perry, de Riverton, a gardé le silence sur sa dépression post-partum après son premier bébé, de peur que son enfant ne lui soit retiré. Des années plus tard, après avoir fait face à des grossesses difficiles, une hernie ombilicale après la naissance de son fils, une opération chirurgicale d’urgence de la vésicule biliaire après la naissance de sa fille et l’assaut du coronavirus, parmi d’autres défis personnels, Perry a déclaré qu’elle plongeait mentalement et que son mari l’a encouragée à participer à une retraite ANYA.

ANYA, ou A New You Again, partage des conseils et un soutien pour les femmes confrontées à des problèmes de santé post-partum sur ses plateformes de médias sociaux. (Photo : ANYA via Instagram)

Le jour où elle partait pour la retraite, elle a commencé à faire sa quatrième fausse couche et ferait une fausse couche du jumeau de ce bébé plus tard dans la semaine. Elle a décidé d’aller à la retraite pour glaner le soutien d’autres femmes compréhensives et a déclaré que cela avait fini par être une bénédiction pour elle d’être là pendant la fausse couche, car elle ne se sentait pas si seule.

Perry a déclaré que sa participation à cette retraite a été un catalyseur du soutien communautaire qu’elle a acquis, qui l’a aidée à survivre à la grave dépression et à l’anxiété post-partum qui ont suivi la naissance de son plus jeune enfant, né en 2022. ANYA lui a enseigné des outils d’adaptation sains, tels que sortir avant 10 heures chaque matin, se réveillant avant ses enfants pour communier avec Dieu et réciter des affirmations positives.

Camille Laycock, de Léhi, une autre membre de la communauté ANYA de Perry, a deux enfants ayant des besoins spéciaux. Elle recherchait plus de joie dans la maternité plutôt que l’anxiété qui la consumait, et elle a également acquis des compétences qui changeront sa vie auprès d’ANYA.

L’une de ces compétences consiste à apprendre ce que signifie réellement prendre soin de soi. Plutôt que de manger un beignet et de l’arroser d’un Coca light, Laylock a appris que prendre une douche et s’habiller le matin est une meilleure option pour prendre soin de soi efficacement.

Elle a également partagé l’acronyme de « MOMMY » qu’elle a appris d’ANYA, qui signifie :

M rencontrer Dieu/Méditation

rencontrer Dieu/Méditation Ô opportunités de croissance

opportunités de croissance M mouvement

mouvement M moment de calme

moment de calme Ouinous-mêmes (ce qui peut signifier faire une sieste ou une pause des réseaux sociaux chaque jour)

“Anya m’a aidé à réaliser et à vraiment accepter mon propre potentiel”, a déclaré Laycock.

Trouver une communauté

Une autre ressource utile pour les femmes de l’Utah confrontées à la dépression post-partum est Le club des mamans tristesun podcast lancé par Joni Lybbert, infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique, de Highland.

La recherche montre que la communauté joue un rôle important dans la guérison de ces mamans.

–Joni Lybbert

Lybbert a déclaré que le but de son podcast est de faire savoir aux femmes de l’Utah qu’elles ne sont pas seules et de les informer sur les ressources de l’Utah, notamment les thérapeutes, les spécialistes, les doulas et les médecins, afin qu’elles puissent se connecter à ces ressources.

Bien que la thérapie en général puisse être formidable, il peut ne pas être utile de travailler avec un thérapeute qui ne comprend pas parfaitement, a déclaré Lybbert. Alors que travailler avec un thérapeute spécialisé dans la santé mentale maternelle peut créer un espace sûr permettant aux mères de dire ce qu’elles n’oseraient peut-être pas dire ailleurs, comme « Je déteste être maman » ou « Je ne veux pas être avec ma mère ». bébé.” Ces thérapeutes spécialisés peuvent donner aux mamans la permission de lutter, sans jugement, et également les guider vers un endroit plus heureux.

Lybbert a souligné santé mentale maternelle.utah.gov comme ressource utile pour la thérapie ou les groupes de soutien. Elle a déclaré que tous les professionnels qui y sont répertoriés doivent être formés par Soutien international post-partumqui est une autre ressource pour les mères.

Postpartum Support International dispose d’un numéro de téléphone que les femmes peuvent appeler pour être mises en contact avec un thérapeute local et elles n’ont pas à faire les démarches nécessaires pour trouver de l’aide. L’organisation peut également mettre en relation les femmes avec des groupes de soutien spécialisés et gratuits pour les mamans qui ont eu des bébés dans l’unité de soins intensifs néonatals, les parents adoptifs, les parents souffrant de dépression et d’anxiété post-partum, etc.

“La recherche montre que la communauté joue un rôle important dans la guérison de ces mamans”, a déclaré Lybbert.

Il y a environ 6 ans et demi, Lyndsey Proctor a commencé Sérénité, Récupération et Bien-êtreun centre de santé mentale maternelle spécialisé dans les soins aux femmes pendant les années de procréation.

Proctor voulait que les femmes aient la possibilité de suivre une thérapie plus d’une heure par semaine, et elle voulait également éviter qu’elles soient hospitalisées et donc séparées de leurs enfants en raison d’une dépression post-partum. Les patients Serenity peuvent passer neuf à 12 heures par semaine dans l’établissement et ils peuvent emmener leurs enfants avec eux afin de ne pas avoir à trouver eux-mêmes un service de garde. Là-bas, elles ont également l’occasion de côtoyer d’autres mamans confrontées à des défis similaires.

“Nous savons que les groupes de soutien sont vraiment utiles pour la santé mentale maternelle et que le simple fait d’être avec d’autres mamans crée cette humanité commune du ‘Je ne suis pas seule et la seule personne à lutter avec ça'”, a déclaré Proctor. “Et il y a juste quelque chose de vraiment curatif et puissant que nous observons (chez) les mamans lorsqu’elles sont en groupe les unes avec les autres.”

Il y a de l’espoir

Mariana Kartchner, résidente de Kearns, a commencé à suivre une thérapie d’exposition à Serenity en mars plus tôt cette année, peu de temps après la naissance de sa fille. Elle a dit que la thérapie avait été extrêmement utile et qu’elle avait appris à accepter son anxiété comme faisant partie de sa vie au lieu de la repousser pour tenter de se sentir en sécurité.

Elle a comparé son anxiété au fait d’être comme une amie qui vient chez elle, mais elle est trop occupée pour passer du temps avec cette amie, alors elle reste assise avec elle pendant qu’elle fait autre chose.

“J’ai vraiment été le plus heureux de ma vie et j’ai eu le moins d’anxiété maintenant, heureusement, envers Serenity.”

Mariana Kartchner, résidente de Kearns, a trouvé la guérison pour ses problèmes post-partum chez Serenity Recovery and Wellness. (Photo : Erica Nouveau)

Taeler Houlberg, de West Valley City, a été traité pour un trouble obsessionnel-compulsif post-partum à Serenity.

Elle a dit avoir appris qu’il n’était pas rare que des femmes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs post-partum soient diagnostiquées à tort comme psychoses.

“Le simple fait de recevoir un diagnostic de (trouble obsessionnel-compulsif), d’une manière générale, a été énorme, puis le fait de surmonter mon post-partum (trouble obsessionnel-compulsif) m’a sauvé la vie, je dirais”, a déclaré Houlberg.

Serenity possède des bureaux à Riverton et Provo et accepte la majorité des assurances en plus de l’auto-paiement.

