La carrière de Simoriah Stogner dans l’industrie technologique va bientôt boucler la boucle là où elle a commencé.

En tant que diplômée du secondaire et nouvelle mère de son fils Kamryn, Stogner, 18 ans, était à la recherche d’une carrière pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Trois mois seulement après avoir obtenu son diplôme, elle a été embauchée chez Jack Henry.

« J’ai décroché un poste de débutant dans un centre de services et, à cette époque, je ne savais même pas comment envoyer un e-mail », a déclaré Stogner. “C’était extrêmement intimidant, comme vous pouvez l’imaginer, d’accéder à une profession technologique dans une grande entreprise technologique sans même savoir comment communiquer avec mes collègues.”

Au fil du temps, Stogner a développé ses compétences au sein de l’entreprise, au même moment où Jack Henry grandissait en tant qu’entreprise.

“Me voici, 17 ans plus tard, l’un des experts en la matière pour de nombreuses technologies différentes, mais aussi au cours des dernières années, j’ai été identifié comme un expert du secteur”, a déclaré Stogner, qui occupe désormais le poste de cadre supérieur. des services technologiques et des opérations informatiques.

Elle travaille également à former et à recruter de nouveaux talents au sein de l’entreprise, en les informant des opportunités qu’une carrière dans l’industrie technologique peut offrir. Pour au moins une recrue, elle n’avait pas besoin de chercher bien loin.

“(Kamryn) vient de fêter son 18e anniversaire, et maintenant nous le préparons à postuler à des emplois technologiques lorsqu’il obtiendra son diplôme en mai”, a déclaré Stogner.

Lors de cette remise des diplômes, Stogner prévoit de reconstituer un souvenir de sa propre remise de diplôme, quelques mois seulement avant de lancer sa propre carrière dans l’industrie technologique.

“Je suis vraiment excité que May vienne quand il aura obtenu son diplôme parce que je vais lui faire recréer cette photo avec moi”, a déclaré Stogner, faisant référence à la photo avec Kamryn, 6 mois, sur sa hanche alors qu’elle posait dans ses insignes. .

Stogner et son fils ont eu de multiples conversations sur le type de profession qui pourrait convenir le mieux à Kamryn, en fonction de ses intérêts et de ses désirs. Il espère trouver une carrière offrant des options de travail flexibles, des incitations salariales et des opportunités de formation en interne pour quelqu’un qui vient de sortir du lycée.

“Il cherche : ‘Comment puis-je accéder à une profession bien rémunérée qui a fondamentalement un plafond sans fin, ou qui semble avoir un plafond sans fin ?'”, a déclaré Stogner. “Nous avons donc effectué de nombreuses recherches sur le marché du travail aux États-Unis, et nous avons constaté que la technologie arrive en deuxième position derrière les soins de santé pour les emplois les mieux rémunérés.”

Œuvrer pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’industrie technologique

Lorsque Stogner a débuté chez Jack Henry, l’entreprise et le secteur technologique étaient en pleine expansion. Au cours de ses 17 années dans le domaine de la technologie, toutes deux sont devenues une force de marché en plein essor.

Selon Statistale secteur technologique américain employait environ 5,2 millions de travailleurs en 2020, mais ce nombre devrait atteindre près de 6 millions d’ici 2030. À mesure qu’il se développe, les associations technologiques locales surveillent attentivement le secteur pour garantir que les opportunités de leadership et les rémunérations augmentent de manière égale pour tous. à la fois femmes et hommes.

Springfield Les femmes dans la technologie et le Conseil technique de Springfielddeux organisations locales favorisant la croissance et le développement de l’industrie technologique de Springfield, ont commandé une rapport d’enquête sur le lieu de travail technologique visant à enquêter sur les expériences des hommes et des femmes dans l’industrie technologique.

Maranda Provance, membre du conseil d’administration de Springfield Women in Technology et directrice du développement chez Mostly Serious, a entendu des commentaires de travailleurs technologiques locaux selon lesquels une entreprise n’offrait pas de congé parental payé. Cela l’a amenée à s’interroger sur les politiques et les avantages offerts par les entreprises locales pour soutenir les femmes travaillant dans des rôles technologiques, ce qui a conduit à la réalisation de l’enquête.

«Nous voulions obtenir des données réelles auprès de personnes réelles travaillant ici, qui aideraient les employeurs locaux à comprendre comment soutenir les femmes dans l’industrie technologique», a déclaré Provance.

Il y a eu 363 réponses à l’enquête électronique, et des groupes de discussion plus petits composés d’une douzaine de femmes travaillant dans des rôles technologiques dans le sud-ouest du Missouri se sont concentrés sur des sujets de réponses spécifiques.

L’une des principales conclusions du rapport était que, même si la rémunération était le principal facteur influençant la décision de tous les répondants d’accepter une offre d’emploi, les hommes étaient plus susceptibles d’avoir des salaires plus élevés que les femmes.

Lorsqu’on leur a demandé si elles estimaient qu’elles étaient payées équitablement par rapport aux autres membres de leur organisation, 58 % des femmes ont indiqué qu’elles étaient payées équitablement, contre 73 % des hommes.

Bien qu’environ 47 % des répondants gagnent entre 75 000 et 150 000 $ par an, les résultats de l’enquête ont montré que 45 % des hommes interrogés ont déclaré gagner plus de 100 000 $, tandis que seulement 24 % des femmes ont déclaré la même chose.

“J’ai trouvé cela honnêtement un peu décourageant, mais au moins les données sont disponibles et nous pouvons commencer à reconnaître que ce n’est plus un sentiment que les femmes ont, mais il y a des données réelles derrière cela pour soutenir cela”, a déclaré Stogner.

À l’échelle nationale, on rapporte Écart salarial de 1,8 % entre hommes et femmes postulant au même emploi. Pourtant, tous ces salaires sont bien supérieurs au revenu moyen des ménages de Springfield, ce qui, selon les données du recensement américain de 2021s’élevait à près de 40 000 $.

Certaines entreprises locales se sont efforcées de réduire ou d’éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Kelly Robertson, directrice des technologies de l’information chez CNH Industrial Reman, a déclaré que tous les postes proposés par l’entreprise sont assortis d’un salaire de base associé à l’emploi. Robertson, elle-même, n’a jamais subi de discrimination salariale au cours de sa carrière dans la technologie, qui s’étend sur 23 ans et cinq entreprises.

“Partout où j’ai travaillé, je n’ai jamais eu l’impression d’être sous-payé, sous-respecté ou non valorisé”, a déclaré Robertson.

Mais cela peut aussi avoir quelque chose à voir avec les postes occupés au sein d’une entreprise donnée. Dans l’enquête, environ 13 % des hommes ont indiqué qu’ils étaient propriétaires, cadres supérieurs ou cadres, contre 5 % des femmes. De plus, 16 % des femmes se sont identifiées comme cadres supérieurs et 10 % comme débutants, contre respectivement 8 % et 3 % des hommes.

Les femmes étaient également plus susceptibles de déclarer se sentir moins représentées dans les postes de direction, à 64 %, que leurs homologues masculins, dont 73 % estimaient que les femmes étaient bien représentées à la direction de leur entreprise.

Il est difficile de dire à partir de l’enquête et des groupes de discussion si cela vient d’un manque de postes vacants pour lesquels les femmes peuvent postuler ou si cela est dû au syndrome de l’imposteur, ce qui signifie qu’une personne qualifiée pour un poste peut douter de ses propres capacités et refuser. pour chercher à progresser.

Le syndrome de l’imposteur, semble-t-il, est très répandu dans l’industrie technologique et signalé également chez les hommes et les femmes dans l’enquête, avec 78,2 % des femmes et 77,9 % des hommes déclarant qu’à un moment donné de leur carrière, ils ont éprouvé des sentiments d’estime de soi. -doute ou insuffisance dans leur rôle professionnel.

Les femmes sont plus susceptibles d’être victimes de discrimination et de quitter l’industrie technologique

Les résultats de l’enquête ont révélé que 46 % des femmes interrogées ont été victimes d’une forme de discrimination lorsqu’elles travaillaient dans le secteur technologique. Les expériences partagées par les personnes interrogées semblent avoir un thème commun, celui du manque de confiance dans les connaissances des femmes sur des sujets industriels ou technologiques.

Provance a déclaré qu’elle avait été confrontée à sa première, mais unique, rencontre avec la discrimination alors qu’elle était encore à l’université de l’Université d’État du Missouri, où elle a obtenu son diplôme en informatique. Lorsque Provance s’est porté volontaire pour répondre à une question, un étudiant a dit quelque chose du genre : « Eh bien, que sait-elle ? C’est une femme.

“Je pense qu’il est important de souligner aussi que j’étais littéralement la seule femme dans une classe de, vous savez, peut-être 25 ou 30”, a déclaré Provance. “J’ai donc été très ciblé à ce moment-là, comme si ce n’était pas déjà le cas.”

Heureusement, le professeur de Provance dans la classe a immédiatement écrasé cela, informant l’étudiant que son commentaire était inapproprié, et a inséré avec désinvolture que Provance avait peut-être l’une des meilleures notes de la classe. Elle a obtenu son diplôme avec distinction de MSU et, depuis lors, Provance s’estime chanceuse que ce genre d’expérience manifestement discriminatoire ne se soit pas répétée.

Stogner a également été confronté à une certaine discrimination sur le lieu de travail. À un moment donné de sa carrière, un collègue masculin a directement mis à l’épreuve son expertise technique devant un large public. Plutôt que de réagir sur le moment ou via une communication virtuelle, Stogner a programmé une réunion privée, avec un seul collègue à portée de voix pour servir de témoin.

Elle lui a expliqué son point de vue en tant que femme occupant un poste de direction au sein de l’entreprise et confrontée à une contestation publique de son expertise, ce dont elle pense qu’il n’avait peut-être pas réalisé lorsqu’il avait initialement fait ces commentaires.

“À la fin de cette conversation, il m’a présenté ses excuses”, a déclaré Stogner. « En gros, il a dit : « Je n’aurais jamais dû te défier. Vous êtes évidemment une personne très intelligente et compétente dans ces espaces.

Suite à cette rencontre, Stogner et le collègue masculin ont noué de bonnes relations de travail et il est devenu l’un de ses experts incontournables au sein du cabinet. Chaque fois qu’un problème comme celui-ci survient, Stogner recherche toujours une lueur d’espoir et de meilleures méthodes pour aborder ou éviter de futures rencontres.

« J’essaie de progresser à travers ces choses d’un point de vue personnel, comme : « Qu’aurais-je pu faire différemment ? Comment puis-je éviter ces situations à l’avenir ? Comment aurais-je dû réagir ? » dit Stogner. “Peut-être que je n’ai pas répondu de manière à mettre le problème en lumière afin qu’il puisse être résolu.”

Parallèlement à ces problèmes, les politiques de certaines entreprises peuvent être décourageantes pour les employés qui cherchent à agrandir leur famille. Provance souligne les résultats de la question initiale qui a piqué sa curiosité quant à la réalisation de l’enquête : le congé parental payé.

« Un peu plus de 50 % des entreprises disposaient d’un congé parental », précise Provance. “Je m’attendais à ce que ce soit plus parce que la technologie est généralement connue pour avoir des politiques plus progressistes, quelles que soient les politiques fédérales ou étatiques.”

Tous ces facteurs combinés peuvent expliquer pourquoi un pourcentage plus élevé de femmes ont indiqué dans l’enquête qu’elles prévoyaient de quitter le secteur technologique à un moment donné…