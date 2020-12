BERKELEY, Californie: l’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, a égalé le regretté Pat Summitt en tant qu’entraîneur féminin le plus vainqueur de l’histoire du basket-ball de la division I de la NCAA avec 1098 dimanche soir alors que le Cardinal, le mieux classé, battait son rival Californie 83-38.

Francesca Belibi a finalement plongé dans un match comme elle le fait habituellement à chaque échauffement et a marqué 14 points pour Stanford (4-0, 2-0 Pac-12) qui a disputé son premier match depuis qu’il a pris la première place du classement AP.

VanDerveer, l’entraîneur du Temple de la renommée à sa 35e saison à The Farm, est sur le point de passer le Summitt mardi soir au Pacific si tout se passe comme prévu, les équipes ont été forcées d’annuler leur premier match prévu le 29 novembre en raison d’un résultat positif. coronavirus test dans le programme Tigers.

Lorsque l’annonceur du discours public de Cal, Matt Foley, a félicité VanDerveers après le dernier buzzer et les joueurs de Stanford applaudis, VanDerveer les a poussés vers le vestiaire.

Belibi a volé le ballon à Ornela Muca près de la ligne de fond opposée, puis a conduit bout à bout pour un joli slam à une main 51 secondes avant la mi-temps pour devenir le huitième joueur féminin à dunk dans un match. Belibi est la première femme à dunker dans un match depuis que l’ancienne star de Baylor, Brittney Griner, a eu un trio de slams contre Florida State au deuxième tour du tournoi NCAA 2013.

L’étudiant de première année Cameron Brink a récolté 16 points et sept rebonds pour le Cardinal.

Fatou Samb avait 10 points et la recrue Michelle Onyiah avait neuf points et 11 rebonds pour Cal (0-5, 0-2), entraînée par l’ancienne star de Stanford Charmin Smith.

NON. 4 NC ÉTAT 75, BOSTON COLLEGE 69

BOSTON: Kayla Jones a marqué 25 points, Elissa Cunane a récolté 23 points et 15 rebonds et North Carolina State a surmonté un déficit de 16 points au quatrième trimestre pour battre le Boston College.

Le Wolfpack (6-0, 1-1 Atlantic Coast Conference) était derrière 65-49 avec un peu plus de six minutes à jouer avant de marquer 25 des 29 derniers points. Jones avait 11 points, tirant 5 pour 5 sur le terrain, et Cunane avait huit rebonds au quatrième quart.

Makayla Dickens a marqué 20 points et Cameron Swartz et Marnelle Garraud en avaient 15 chacun pour le Boston College (4-2, 0-2). Les Eagles n’ont fait que deux paniers au quatrième quart.

NON. 8 OREGON 79, NO. 15 ÉTAT DE L’OREGON 59

CORVALLIS, Oregon: Te-Hina Paopao a marqué 22 points, Taylor Mikesell en a eu 21 et l’Oregon a battu l’Oregon State pour sa 24e victoire consécutive.

Mikesell et Paopao se sont combinés pour faire huit des neuf Ducks à 3 points en première mi-temps et ont marqué 15 points chacun pour aider l’Oregon (5-0, 3-0 Pac-12) à prendre une avance de 45-24. Les Beavers (3-2, 1-2) n’ont jamais fait moins de 18 points en seconde période.

L’Oregon a remporté cinq des six derniers affrontements contre l’État de l’Oregon. C’était la plus grande marge pour l’Oregon dans la série depuis une victoire de 82-58 lors de la saison 2004-05.

Taylor Jones a mené les Beavers avec 14 points.

NON. 9 KENTUCKY 88, SAMFORD 54

LEXINGTON, Ky .: Chasity Patterson a marqué 16 points pour mener le Kentucky devant Samford.

Patterson a marqué 13 points en seconde période. DreUna Edwards a ajouté 15 points pour les Wildcats (6-0).

Andrea Cournoyer a mené les Lady Bulldogs (1-5) avec 14 points.

NON. 10 TEXAS A&M 77, ABILENE CHRISTIAN 59

COLLEGE STATION, Texas: Aaliyah Wilson a récolté 12 de ses 15 points en première mi-temps et le Texas s’est éloigné pour battre Abilene Christian.

Wilson a ajouté quatre interceptions et trois blocs pour les Aggies (6-0). Alexis Morris a marqué 14 points, Jordan Nixon 11 et Ndea Jones 10 points et 14 rebonds.

Anna McLeod a récolté 18 points pour les Wildcats (5-1).

NON. 11 UCLA 73, SUD DE LA CALIFORNIE 52

LOS ANGELES: Michaela Onyenwere a marqué 19 points et Charisma Osborne en a ajouté 18, chacun dominant un quart, pour aider l’UCLA à défaire son rival du sud de la Californie.

Osborne a frappé trois 3 points et a marqué 13 points au premier quart alors que les Bruins (4-1, 2-1 Conférence Pac-12) ouvraient une avance de 27-18. Onyenwere est allé 5 sur 7, faisant ses deux 3, et a marqué 14 points au troisième quart lorsque l’UCLA a battu les Trojans 20-5 pour ouvrir une avance de 27 points.

Jordan Sanders avait 12 points pour les Trojans (1-3, 0-3).

NON. 25 GONZAGA 58, MONTANA 51

SPOKANE, Washington: LeeAnne Wirth a marqué 12 points et Gonzaga a réalisé 7 de 8 lancers francs dans les 36 dernières secondes pour tenir le Montana.

Cierra Walker a ajouté 10 points et quatre interceptions pour Gonzaga (4-2).

Sophia Stiles a marqué 15 points pour le Montana (1-2).

NON. 13 ARKANSAS 105, ARKANSAS CENTRAL 58

FAYETTEVILLE, Arkansas: Chelsea Dungee a marqué 26 points, Destiny Slocum en a ajouté 22 et l’Arkansas a battu le centre de l’Arkansas.

Dungee avait une fiche de 3 pour 3 sur 3 points et Razorbacks (7-1) était de 12 pour 24 au total.

Jalisa Outlaw a mené les Bears (1-4) avec 22 points.

NON. 24 DePAUL 76, LOYOLA DE CHICAGO 67

CHICAGO: Lexi Held a marqué 10 de ses 17 points au cours des quatre dernières minutes pour aider DePaul à se rallier à Loyola de Chicago.

Sonya Morris a mené les Blue Demons (2-2) avec 26 points. Deja Church a ajouté 15 points.

Maya Chandler a mené les Ramblers (1-1) avec 14 points.