STARKVILLE, Mississippi: Jessika Carter a réalisé son deuxième double-double de la saison avec 17 points et 11 rebonds pour aider la 13e Mississippi State à battre Southern 79-55 vendredi soir.

Rickea Jackson a ajouté 15 points pour les Bulldogs (4-1). Aliyah Matharu avait 11 points et Myah Taylor en a marqué 10.

Mississippi States JaMya Mingo-Young a marqué cinq secondes après le match d’ouverture, puis les Bulldogs ont raté leurs sept tirs suivants et ont terminé le premier quart avec 37% de tirs et une avance de 16-13. Pendant les trois quarts restants du match, l’État du Mississippi a tiré 28 des 47 (60%) et s’est éloigné pendant un tronçon en réalisant 12 des 15 tirs.

Mingo-Young a récolté sept rebonds et six passes pour quatre points.

Genovea Johnson a récolté 12 points et Jordan Aikens en a ajouté 10 pour les Jaguars (0-5), qui ont tiré 18 des 57 (32%) sur le terrain.

