Les femmes de l’équipe américaine remportent le match d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo contre le Nigeria

TOKYO — Pour la première fois depuis longtemps, l’équipe féminine américaine de basket-ball est arrivée aux Jeux olympiques avec quelques doutes.

Pas de savoir si cela ne serait pas en deçà d’une médaille d’or, ce qui est toujours du domaine du croire-le-quand-vous-le-voyez-le. Mais le niveau de stress qu’il faudra peut-être pour y arriver est une discussion ouverte pour l’équipe des États-Unis, qui compte six Olympiens pour la première fois, s’appuie fortement sur un homme de 40 ans et un homme de 39 ans et n’avait pas vraiment l’air prêt une course historiquement dominante lors de son camp d’entraînement à Las Vegas.

Sur la base de la victoire 81-72 de mardi sur le Nigeria lors de son match d’ouverture olympique, ces questions sont toujours valables.

Alors que l’équipe des États-Unis n’a jamais semblé en danger de perdre, ce n’était pas une performance visuellement ou statistiquement impressionnante pour une équipe qui a souvent joué au basketball à couper le souffle dans ces contextes.

Pour diverses raisons, il est clair maintenant que la barre pour cette équipe devrait être nettement plus basse. Comme les joueurs et les entraîneurs se répétaient maintes et maintes fois dans la période précédant les Jeux olympiques, ce voyage avec une nouvelle liste allait consister à faire des pas en avant chaque jour.

Pourtant, en dehors d’une séquence de 23-0 pour les États-Unis au deuxième quart lorsque les tirs ont commencé à tomber, les Américains n’étaient pas de loin la meilleure équipe pendant une grande partie du match. En fait, la défense de pression sur tout le terrain du Nigeria a donné des bons coups à l’équipe américaine et a contribué de manière significative aux 25 revirements que les Américains ont toussés.

Lorsque les États-Unis ont pu produire des looks propres près de la jante, ils en ont profité, faisant 52% de l’intérieur de l’arc. Le reste du temps, les Américains ont été en proie à des problèmes de communication, à une mauvaise manipulation du ballon et à de mauvais tirs depuis le périmètre, frappant seulement 5 sur 20 de la ligne des 3 points. Du côté défensif, Team USA a accordé 19 rebonds offensifs.

Les États-Unis ont créé un écart de 20 points à la fin du troisième quart et ont pris le commandement tout au long de la seconde mi-temps, mais n’ont jamais complètement repoussé le Nigeria. Les Américains auraient pu payer pour cela, puisque le Nigeria a fermé 75-67 à la 3e minute. Mais un flotteur de Sylvia Fowles sortant d’un temps mort et une paire de cavaliers de milieu de gamme de Chelsea Gray ont mis fin à la menace.

A’Ja Wilson, qui faisait ses débuts olympiques, a mené l’équipe des États-Unis avec 19 points tandis que la centre Brittney Griner en avait 13.