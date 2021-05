Les femmes de Leicester City apprécieront le défi WSL, déclare le patron Jonathan Morgan | Actualités du football

Le manager de Leicester City Women, Jonathan Morgan, se réjouit de la perspective de confronter son équipe à certaines des meilleures équipes du monde après avoir obtenu la promotion de la Super League féminine.

La saison prochaine, Leicester sera dans l’élite du football féminin pour la première fois de son histoire après avoir scellé un titre de champion impérieux, remportant 16 matches sur 20 cette saison.

Après avoir soulevé le trophée avec une victoire de 4-0 sur Charlton dimanche dernier, Morgan est parfaitement préparé pour le défi difficile qui l’attend.

« Nous sommes tellement excités d’entrer dans la WSL et de jouer contre certaines des meilleures équipes du monde et de voir ce que nous pouvons faire », a déclaré Jonathan Morgan Actualités Sky Sports.

«Le football féminin n’a cessé de croître dans toutes les ligues et devient de plus en plus compétitif.

«De notre point de vue, nous sommes très conscients de la compétitivité de la ligue et nous voulons juste entrer et nous consolider et donner une bonne performance.

« Les filles ont travaillé incroyablement dur cette année pour obtenir cette opportunité et se mesurer à Chelsea, Manchester City, Arsenal – c’est une réalisation fantastique. »

Les femmes de Leicester City célèbrent la victoire du titre de champion après une saison historique



‘La mentalité est la clé du succès’

L’incroyable campagne de Leicester a permis à l’équipe d’être promue il y a plus d’un mois avec une victoire 2-0 sur les Lionnes de London City, Morgan admettant que les préparatifs de WSL ont commencé immédiatement après ce match.

« Nous sommes très conscients des domaines que nous voulons renforcer dans le club, mais pour moi, le plus important est de comprendre la mentalité nécessaire pour la WSL », a ajouté Morgan.

«Nous devons nous concentrer sur les petits détails car cela va être impitoyable.

«Nous n’allons pas y entrer de peur, nous allons monter prudemment avec optimisme, nous pouvons donner un bon compte de nous-mêmes.

«Semaine après semaine, la compétition est difficile de haut en bas et nous savons que ce sera un travail difficile après les deux matchs de coupe que nous avons eu cette saison contre les équipes de la WSL.

« Nous voulons juste nous assurer que nous adoptons la bonne mentalité et la bonne éthique de travail et espérons pouvoir bien faire la saison prochaine. »

















Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021



