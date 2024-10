Les femmes de la région de Kingston sont invitées à accéder à une nouvelle admissibilité au dépistage du cancer

Les critères d’éligibilité récemment élargis pour le dépistage du cancer du sein ouvrent la porte à un meilleur accès aux examens de dépistage d’auto-référence, et le Kingston Health Sciences Centre (KHSC) encourage les résidents éligibles de la région de Kingston à profiter de cette opportunité.

« Le cancer du sein est le cancer le plus courant et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. Le dépistage est donc essentiel pour garantir que nous détectons le cancer à ses premiers stades », Dr Eric Sauerbrei, directeur médical du service d’imagerie mammaire de Kingston (BIK) du KHSC. site Web, a déclaré dans une déclaration écrite le 23 octobre. « En fait, il y a une chance sur huit qu’une femme développe un cancer du sein au cours de sa vie. »

La province alloue 20 millions de dollars pour accroître la capacité des partenaires participants du PODCS en ajoutant davantage d’heures de travail, de rendez-vous et de nouveau personnel, indique l’annonce de la province.

Au cours des dernières années, le PODCS, les hôpitaux et autres cliniques participantes ont effectué environ 700 000 mammographies de dépistage chaque année en Ontario.