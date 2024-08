Les femmes de la prison du Missouri obtiennent des diplômes et retrouvent l’espoir grâce aux cours de l’université de Kansas City

Pour Vermonn Roberts, l’obtention de son diplôme d’associé signifie que sa vie n’est pas terminée et qu’elle peut toujours réaliser ses rêves, même si elle est en prison.

Roberts, 39 ans, était l’un des 11 diplômés récemment diplômés d’un programme universitaire au centre correctionnel de Chillicothe, à environ 90 minutes au nord-est de Kansas City. Il s’agissait de la première promotion de diplômés du programme lancé par l’université de Rockhurst.

Selon Craig Watz, directeur du programme à Rockhurst, cinq des diplômés étaient des prisonniers et six étaient des membres du personnel du Département des services correctionnels du Missouri.

La prison pour femmes n’avait pas de programme d’études. En 2017, le Département des services correctionnels a contacté l’université pour élaborer un programme d’études. Watz a déclaré que le programme s’inscrivait dans le cadre de la mission jésuite et qu’il comprenait une « base jésuite traditionnelle ».

Un cours par semestre était dispensé. Watz a déclaré que les professeurs de Rockhurst qui enseignaient les cours dans la prison étaient aussi transformés que les étudiants.

Certains participants purgent une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

« Beaucoup de gens pensent que l’éducation est un moyen d’accéder à un emploi, ce qui est le cas », a déclaré Watz. « Mais nous la considérons comme un moyen de démontrer à ces étudiants notre humanité commune, le sentiment d’appartenance, le sentiment d’acceptation dans la communauté, et que l’éducation est ce véhicule, cette opportunité, qui leur donne vraiment un sentiment de valeur. »

Vermonn, qui vivait à North Kansas City avant sa condamnation en 2005, a déclaré qu’un cours sur la justice pénale lui avait particulièrement marqué. Il lui a appris que même si la loi est écrite noir sur blanc, les gens doivent « examiner de plus près chaque individu, chaque personne, chaque situation ».

Dans une réflexion écrite, Lisa Suter a déclaré qu’elle avait passé plus de 30 ans en prison en 2018, l’année du début du programme. Elle était « fatiguée de revivre sans cesse la même journée. J’avais profité de toutes les opportunités ici, mais la plupart des portes sont fermées pour les personnes de mon niveau. J’avais envie d’abandonner. »

Grâce à ce programme, elle a pu suivre des cours d’anglais, d’histoire, de sciences et de philosophie, entre autres.

Lors d’un appel depuis la prison, elle a déclaré qu’elle avait essayé de s’améliorer pour honorer sa victime et changer sa personnalité. Elle a suivi de nombreux programmes. Mais au cours de ses décennies d’incarcération, participer à celui-ci était la première fois que son père lui disait qu’il était fier d’elle.

« Je n’oublierai jamais ça », a-t-elle déclaré.

Avant le programme, leurs conversations téléphoniques étaient courtes et simples. Elles sont devenues amusantes et engageantes après son inscription, et ils ont parlé de ce qu’elle apprenait et il a partagé ses expériences à l’école.

« Quand Rockhurst est là et que je suis en classe, je ne me sens pas prisonnière avec un numéro, j’ai l’impression d’être une élève ordinaire dans une salle de classe », a-t-elle déclaré. « Rockhurst m’a donné plus qu’une éducation, ils m’ont donné de l’espoir. »

Suter a déclaré qu’elle avait demandé la clémence. Si elle l’obtenait, elle souhaiterait déménager à Kansas City et poursuivre ses études à Rockhurst.

Karen Pojmann, porte-parole du Département des services correctionnels, a déclaré que le programme était sans précédent pour les membres du personnel qui sont confrontés à des obstacles financiers et à des contraintes de temps qui peuvent mettre hors de portée la poursuite de leurs études.

« Rockhurst leur a apporté l’enseignement supérieur, démontrant ainsi un véritable engagement à servir les personnes qui servent notre État », a déclaré Pojmann.

Lisa Smith, agente de probation institutionnelle à la prison, a déclaré que poursuivre des études universitaires avait toujours été sur sa liste de choses à faire.

« Mais j’ai deux enfants et il a toujours été plus important pour eux de faire des études supérieures », a-t-elle déclaré. « Je ne l’aurais probablement pas fait si cela n’avait pas été proposé ici. »

Même si trouver une couverture pour ses responsabilités professionnelles était parfois difficile, l’agent pénitentiaire Naomi Yuille a déclaré que les superviseurs de quart et les sergents faisaient un effort supplémentaire.

« Tout le monde voulait nous voir réussir. »

Le programme, principalement financé par des subventions et des dons privés, se poursuivra cet automne.