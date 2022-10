Les femmes de la musique classique ont du mal à concilier leur vie professionnelle et familiale, selon une étude

Il n’est pas rare que les parents aient de la difficulté à concilier carrière et famille. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent dans la musique classique. Un nouveau rapport britannique révèle que 40% d’entre eux envisagent une reconversion professionnelle en raison des difficultés qu’ils rencontrent pour gérer leur vie professionnelle et familiale.

Parents and Carers in Performing Arts (PiPA) et l’Université Birkbeck de Londres ont mené des entretiens approfondis avec 410 professionnels de l’industrie pour avoir un aperçu de leur état d’esprit actuel. Sur la base des résultats de l’enquête, il semble clair que les parents et les tuteurs ont du mal à concilier les exigences de leur carrière musicale et de leur vie de famille.

Près d’un tiers des répondants (30%) déclarent que leurs obligations familiales interfèrent avec leurs opportunités professionnelles, notamment lorsqu’ils sont indépendants. « Il n’y a pas assez d’heures dans la journée ! Travailler comme musicien indépendant avec deux enfants de moins de 5 ans et un mari travaillant à temps plein est épuisant et très difficile à jongler », a déclaré un répondant à l’enquête.

D’autres facteurs, tels que les exigences logistiques et financières des tournées et du travail à l’extérieur, ainsi que le manque d’options de garde d’enfants abordables, contribuent également aux difficultés des parents travaillant dans la musique classique. Résultat : 93 % des personnes interrogées ont refusé un emploi en raison de responsabilités familiales.

Les femmes qui portent le fardeau de la parentalité

Sans surprise, les femmes qui font carrière dans la musique classique trouvent particulièrement difficile d’équilibrer ces deux aspects de leur vie. Cette situation se reflète dans les chiffres : les femmes indépendantes ayant des enfants ou des parents à charge gagnent en moyenne 12 000 £ par an (environ 13 500 $), contre 20 000 £ (22 500 $) pour leurs homologues masculins.

Les auteurs de la recherche ont également constaté que l’arrivée d’un enfant représente parfois un véritable obstacle à la progression de carrière des professionnels du secteur. “Mon autre moitié est une chanteuse d’opéra à succès qui a souvent voyagé tout au long de notre mariage. Ma propre carrière a toujours passé au second plan et, tout au long de ma vie professionnelle, les décisions concernant mon travail ont été influencées par leurs besoins ou les besoins de mes enfants. Je n’ai jamais pu m’immerger pleinement dans l’avancement de ma carrière », explique un répondant.

Compte tenu de l’ampleur du problème, les auteurs de l’étude appellent les leaders du secteur à innover pour que les parents et les aidants ne soient plus négligés. Ils ont avancé un certain nombre d’idées, telles que l’introduction d’horaires de travail plus flexibles pour s’adapter aux personnes ayant des responsabilités familiales. “Pour devenir vraiment inclusive, la musique classique nécessite un changement de culture pour lutter contre les inégalités persistantes [in the sector]», concluent les chercheurs.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici