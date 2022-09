Les femmes de la Greater Noida Housing Society se battent pour autoriser un chien dans l’ascenseur

Une querelle entre deux femmes, résidentes de la société Ace Aspire dans le Grand Noida, devient virale sur les réseaux sociaux. La prémisse du combat implique un chien qui devient le centre de la discussion en un rien de temps.

L’incident a été révélé le 8 septembre lorsqu’un clip est apparu sur Twitter. Dans la vidéo, on voit une femme tenant son téléphone et enregistrant. Le clip est enregistré par une femme, qui n’est pas visible mais peut être entendue très clairement. On voit la femme dans le clip bloquer l’ascenseur pendant l’enregistrement de l’incident.

On entend la deuxième femme expliquer comment la femme qui bloque l’ascenseur essaie d’amener son “chien sale” dans l’ascenseur. La femme racontant l’incident dit qu’elle s’inquiète pour sa sécurité puisque le chien n’est pas tenu en laisse. Elle utilise “sale” chaque fois qu’elle fait référence au chien. En arrière-plan se trouve un homme tenant un carton, à côté duquel on voit un toutou assis tranquillement.

Jetez un oeil au clip ici:

Depuis son partage, le tweet a réussi à cumuler plus de mille vues et le nombre de réactions s’accumule.

La vidéo des femmes se disputant pour autoriser un chien dans un ascenseur survient au milieu de quelques incidents signalés où des chiens ont attaqué les personnes utilisant l’ascenseur. L’un d’eux a été signalé à Ghaziabad, tandis qu’un autre a été signalé à Noida.

Récemment, dans une société de logement à Ghaziabad, des images de vidéosurveillance enregistrées à l’intérieur d’un ascenseur montraient un chien de compagnie mordant un garçon, tandis que le propriétaire du chien se tenait juste là et regardait.

