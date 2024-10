Les femmes de Cambridge « écrasent » les stéréotypes dans le développement de jeux vidéo

Stephanie Dunk-Chappell, Laurie O’Mahony et Charlotte Render font partie de celles qui tentent de changer cela et d’inspirer la prochaine génération.

Malgré cela, l’organisme professionnel qui représente l’industrie britannique du jeu, l’UKIE, a constaté que sur les 26 600 personnes travaillant actuellement dans ce domaine 67 % sont des hommes, 30 % sont des femmes et 3 % s’identifient comme non binaires.

Trois des quatre professeurs qui enseignent le développement de jeux au Cambridge College sont des femmes – et cette représentation a un effet d’entraînement.

Charlotte, 31 ans, affirme que cela a conduit davantage d’étudiantes et d’étudiantes trans à s’inscrire et à viser une carrière dans l’industrie.

« Lors des journées portes ouvertes, des étudiants potentiels viennent et s’ils voient une enseignante, ils sont plus susceptibles de [learn about the course] et je me sens un peu plus détendu. »

Elle se spécialise dans l’enseignement du son pour les jeux et les sports électroniques.

Elle sourit en soulignant qu’un étudiant sur dix qui suit le cours d’e-sport de l’université est une femme.

On me dit que cela ne semble peut-être pas beaucoup, mais c’est bien plus qu’avant.