Quand le coronavirus a critiqué l’Espagne en mars, Ariadna Serra a réalisé que 2020 et au-delà paraissait épouvantable pour la société d’étudiants étrangers qu’elle avait cofondée il y a dix ans.

Serra, 41 ans, et cinq de ses collègues féminines ont donc exploré de nouvelles opportunités autour de boissons virtuelles. Ils ont décidé de suivre leur passion pour le cyclisme pour financer une entreprise de livraison utilisant des vélos à Barcelone, dans le but de profiter du boom des achats en ligne provoqué par la pandémie.

Les Mercedes, comme l’appelle la société, a été fondée en juillet par les six femmes et est dirigée par cinq d’entre elles, âgées de 35 à 45 ans originaires d’Espagne, de France et d’Argentine. Elle est organisée comme une coopérative et se décrit comme «éthique, durable et inclusive».

« Ce n’est pas seulement une entreprise de livraison. Nous voulons aller un peu plus loin », a déclaré Serra au siège de l’entreprise dans la vieille ville de Barcelone.

Elle vise à promouvoir une ville plus axée sur les femmes et plus respectueuse du climat, à offrir de bons emplois, à encourager les achats responsables et à soutenir l’économie locale en difficulté dépendante du tourisme, a-t-elle déclaré.

Surtout, il entend être un «modèle alternatif» aux géants de la livraison, tels qu’Amazon et Glovo, a-t-elle déclaré. Les deux ont perdu des décisions ces derniers mois en Espagne sur les conditions de travail et les droits des travailleurs dits de l’économie de petits boulots.

L’impact d’Amazon sur les magasins locaux est au premier plan d’un débat politique à Barcelone et la municipalité réfléchit à une taxe sur les grandes plateformes d’achat en ligne. La maire de Barcelone, Ada Colau, a appelé les habitants à boycotter Amazon pendant la saison de Noël et à faire leurs achats sur place.

«Les magasins et les bars sont la culture de nos quartiers. Ce que nous voulons, c’est unir nos forces avec eux afin qu’ils puissent y rester et s’adapter aux changements», a déclaré Serra.

Les Mercedes compte une cinquantaine de clients principaux, principalement des épiceries, des magasins de vins et de fleurs ainsi que des associations de commerçants de quartier qui ont lancé leurs propres marchés en ligne.

«Nous apportons une perspective de genre dans un secteur très masculin», a déclaré Marie Dufouleur, 42 ans, une autre fondatrice de l’entreprise.

Se rappelant le départ difficile à partir de zéro lorsque les femmes ont dû utiliser leurs économies, elle a déclaré: «Je pense que personne ne pensait que nous le ferions si vite et si bien. Elle a dit que l’année se terminerait avec de l’argent sur leurs comptes bancaires.

Serra a déclaré à propos de 2020: « Cela nous a enlevé notre travail mais nous en a donné un autre. Malgré tout, nous sommes plutôt heureux. »

« En 2021, je pense que nous serons toujours là, nous continuerons à nous battre. »