Les femmes de Barcelone ont battu le Real Madrid lors de l’édition Super Coupe du Clasico

Les joueuses de Barcelone célèbrent après avoir marqué un but contre le Real Madrid en Super Coupe d’Espagne. Getty Images

Barcelone avait besoin de temps supplémentaire pour battre le Real Madrid 3-1 jeudi pour organiser une finale de la Super Coupe d’Espagne féminine contre la Real Sociedad, malgré le fait qu’elle ait joué pendant plus d’une heure avec 10 joueuses.

Un penalty à la 111e minute de la remplaçante Mariona Caldentey et un troisième but tardif de Salma Paralluelo ont scellé une victoire en demi-finale du Clasico pour le Barça quatre jours après que l’équipe masculine a battu Madrid 3-1 en Arabie saoudite lors de la finale de la Super Coupe masculine.

Caroline Weir avait auparavant annulé le premier match de Claudia Pina alors que Madrid devenait la première équipe espagnole à ne pas perdre contre le Barça en 90 minutes depuis l’Atletico Madrid en juin 2021.

Le Barça a joué plus de la moitié des 120 minutes d’un joueur après l’expulsion d’Irene Paredes en seconde période, mais ils se sont toujours révélés trop forts pour que Madrid décroche sa place lors de la confrontation de dimanche contre la Sociedad à Mérida.

“Nous avons souffert, j’étais vraiment nerveux [after going off], mais les filles ont su contrôler la situation”, a déclaré la buteuse Pina à Teledeporte. “Nous n’avons pas tué le match en première mi-temps même si nous étions meilleures. Ils ont à peine avancé.

“Ils ont commencé à avoir des moments en deuxième mi-temps quand nous sommes descendus à 10, mais l’équipe a intensifié et a fait le travail. Ils ne pouvaient même pas nous battre avec un joueur supplémentaire.”

L’équipe de Jonatan Giraldez semblait sur la bonne voie pour remporter 10 victoires sur 10 contre Madrid – plus deux autres lorsqu’ils jouaient en tant que CD Tacon – depuis leur création en 2020 lors d’une première mi-temps dominante.

Pina a ouvert le score avec un bel effort du bord de la surface à la 24e minute, mais le Barça n’a pas pu ajouter à son avantage avant la pause.

Madrid a égalisé au début de la seconde période lorsque l’international écossais Weir a marqué avec son premier et unique tir cadré du match, battant la gardienne Sandra Panos d’un coup franc de 20 mètres.

Paredes a ensuite reçu un deuxième jaune pour un défi tardif mais le Barça est resté dans l’ascendant. Gesye a failli gagner le match en 90 minutes, mais l’égalité est allée en prolongation.

Le Barça est resté sur le pied avant et a obtenu sa récompense lorsque Lucy Bronze a été victime d’une faute dans la surface, permettant à Caldentey de tirer à 12 mètres.

Le remplaçant Paralluelo a ensuite ajouté le troisième alors que Madrid poursuivait un égaliseur improbable alors que le Barça prolongeait sa séquence sans défaite dans les compétitions nationales à 57 matchs.