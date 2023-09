Les femmes d’As-Suwayda sont en première ligne des manifestations anti-Assad en Syrie

Les habitants de la ville syrienne d’As-Suwayda sont descendus dans les rues pour protester contre le régime du président Bachar al-Assad ces dernières semaines. Malgré les risques sécuritaires, les femmes sont en première ligne. Nous avons interrogé trois femmes pour découvrir ce que les manifestations signifient pour elles.

Les manifestants de la ville syrienne d’As-Suwayda se rassemblent depuis quatre semaines sur la place qu’ils ont surnommée Place de la Dignité, appelant au renversement du régime syrien et à l’application de la résolution 2254 de l’ONU – un plan visant à mettre fin à la guerre civile syrienne. conflit qui a débuté en 2011 et assurer un transfert pacifique du pouvoir.

Ces dernières protestations ont été déclenchées par la décision du gouvernement du 15 août de mettre fin aux subventions sur l’essence, ce qui a entraîné une augmentation des prix de 200 pour cent – ​​un fardeau impossible pour les habitants. Les manifestants protestaient dans un premier temps contre les conditions de vie de plus en plus difficiles avant de commencer à appeler ouvertement à la chute du régime syrien.

Le 31 août 2023, des milliers de personnes ont participé à un rassemblement en centre-ville, la plus grande contestation depuis le début de ce mouvement, selon plusieurs de nos Observateurs.

L’équipe des Observateurs de FRANCE 24 a pu s’entretenir avec trois manifestants résidant à As-Suwayda. Nous appelons l’une d’elles Lina (ce n’est pas son vrai nom) :

Il y avait beaucoup de gens qui protestaient. Et chaque jour, de nouveaux visages apparaissent. Notre participation à ces manifestations est un message que nous envoyons à la communauté internationale. Il existe une résolution des Nations Unies, la résolution 2254. Pourquoi n’a-t-elle pas été adoptée ? Les preuves incriminant le régime ne manquent pas. Ce régime a tué des femmes et des enfants. Cela a poussé des milliers de personnes sur la route de l’exil. Il a même utilisé des armes chimiques. Le Photographies de César [Editor’s note: a series of photographs of people tortured to death that were leaked by a forensic photographer working with the Syrian army] sont là. Il y a toutes ces preuves. S’il n’y a pas de solution politique, les gens continueront à se rendre sur les places publiques pour protester.

Lors du Printemps arabe, qui a débuté en 2011, les Syriens se sont soulevés contre un régime au pouvoir depuis plus de 50 ans. Le régime d’Assad est désormais accusé de crimes contre l’humanité pour la répression sanglante qu’il a menée contre le mouvement de protestation et contre le utilisation d’armes chimiques contre les civils.

عاجل: على وقع الهتافات والزغاريد، إزالة كبيرة لحافظ الأسد عمرها عشرات السنين، من مبنى حكوم ي في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الاثنين، خلال مظاهرة شعبية. pic.twitter.com/WHSrorpvuo – السويداء 24 (@suwayda24) 4 septembre 2023 Plusieurs manifestants ont arraché une grande affiche du président syrien Bachar al-Assad d’un bâtiment public le 3 septembre 2023.





Zena (ce n’est pas son vrai nom) vit à As-Suwayda. Elle a 70 ans.

Ce sont les femmes qui ont le plus souffert sous ce régime injuste. Certaines femmes ont perdu leurs fils à la guerre. D’autres ne peuvent plus voir leurs enfants parce qu’ils ont été contraints à l’exil. Et d’autres craignent que leurs enfants ne soient arrêtés par le régime.

Plus de 12 millions de Syriens ont été déplacés par ce conflit. Près de 6,8 millions d’entre eux se trouvent toujours à l’intérieur des frontières syriennes.

Douze années de guerre ont ravagé l’économie syrienne. Les coupures d’électricité et d’eau sont fréquentes et souvent de longue durée. Les salaires en Syrie sont anormalement bas : les fonctionnaires ne gagnent en moyenne que 12 euros un mois. Plus que 90 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Nour (pseudonyme) est médecin à As-Suwayda :

Bien sûr, les femmes sont là pour protester avec le reste de la population. Les femmes jouent un rôle particulièrement important car, auparavant, le régime syrien pouvait accuser les manifestants d’être des révolutionnaires aux sentiments radicaux et religieux. Mais maintenant que les femmes participent, il est clair que notre révolution n’est pas de nature religieuse mais de nature civile.

Lors d’une réunion avec son homologue iranien le 3 septembre, le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad a célébré ce qu’il a décrit comme « la détermination » [of the Syrian people] face à toutes ces conspirations occidentales ». Le gouvernement syrien continue d’attribuer la détérioration des conditions de vie en Syrie aux sanctions occidentales, même si celles-ci ont été temporairement levées après le tremblement de terre de février 2023 pour faciliter l’aide humanitaire.