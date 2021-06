Les femmes d’Arsenal nomment Jonas Eidevall entraîneur-chef après le départ de Joe Montemurro

Jonas Eidevall rejoint le club après des séjours à Rosengard et Helsingborgs. Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

Arsenal a nommé le Suédois Jonas Eidevall entraîneur-chef de son équipe féminine pour succéder à Joe Montemurro, le club de Super League féminine a annoncé lundi.

La joueuse de 38 ans rejoint le club du nord de Londres en provenance de la formation suédoise Rosengard après avoir aidé l’équipe basée à Malmö à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions féminine la saison dernière.

Montemurro a confirmé son départ d’Arsenal en mars et a quitté le club en mai après les avoir menés à une troisième place lors de la saison 2020-21 de la WSL. Il a ensuite succédé à la Juventus Women.

« Je me sens honorée d’assumer ce rôle. Arsenal a une histoire riche, plus de succès que toute autre équipe féminine en Angleterre. Je veux ajouter à ces honneurs », Eidevall a déclaré dans un communiqué sur le site Web du club anglais.

« C’est très important que nous gagnions, et nous serons très ambitieux à ce sujet, mais il est encore plus important que nous vivions les valeurs et défendions l’insigne du club au quotidien. J’ai hâte de le faire à Arsenal. «

Eidevall a commencé sa carrière de manager en tant qu’entraîneur adjoint au sein de l’équipe masculine Lunds BK. Il a repris le poste d’entraîneur-chef trois ans et demi plus tard et les a guidés vers la couronne de deuxième division 2009.

Il a ensuite rejoint l’équipe féminine de Rosengard en tant qu’assistant et plus tard en tant qu’entraîneur-chef, guidant l’équipe à Damallsvenskan titres en 2013 et 2014.

Après un passage en tant que directeur adjoint d’Henrik Larsson à Helsingborgs, Eidevall est revenu à Rosengard et les a menés à la Coupe de Suède 2018 et à leur premier championnat de ligue en quatre ans en 2019.