Les femmes dans le camionnage : les défenseurs affirment que l’intérêt pour l’industrie augmente au Canada

Le Canada pourrait bientôt voir un nombre croissant de femmes au volant de semi-remorques, si ce qui s’est passé dans l’industrie américaine du camionnage ces dernières années est une indication des choses à venir.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, des milliers de femmes sont entrées dans l’industrie en Amérique depuis la mi-2020, occupant les postes vacants laissés par la pandémie et portant le nombre de femmes dans le camionnage américain à 1,6 million en octobre.

Cela représente près de 18 % de la main-d’œuvre du camionnage, un record absolu depuis 1990, lorsque le bureau a commencé à suivre les chiffres. La plupart de ces nouvelles recrues occupent des postes de conduite.

Le Canada a connu une augmentation plus modeste après une baisse importante du nombre de conductrices au début de la pandémie, et le taux de vacance de l’industrie se situe toujours à 9,1 %, selon une enquête de Statistique Canada sur la population active de novembre.

Cependant, les défenseurs affirment que les programmes visant à diversifier l’industrie au Canada pourraient apporter une nouvelle infusion de femmes et d’autres conducteurs sous-représentés au cours des prochaines années.

CE QUE DISENT LES CHIFFRES

Le dernier rapport sur le marché du travail compilé par Trucking HR Canada analyse les chiffres de l’emploi jusqu’en juin 2021, y compris le nombre de femmes dans tous les emplois de l’industrie du camionnage et le nombre de femmes occupant des postes de conduite.

À ce moment-là, alors que la proportion de femmes occupant tous les emplois de l’industrie du camionnage aux États-Unis était de 16,5 % – contre 15,6 % en 2016 – la proportion de femmes occupant tous les emplois de l’industrie du camionnage au Canada était d’un peu plus de 15 %. , contre une moyenne de 14,1 entre 2019 et 2021.

L’industrie a connu une contraction tout au long de 2020 et au début de 2021 qui a touché de manière disproportionnée les femmes, a expliqué Craig Faucette, directeur de programme chez Trucking HR Canada. Ainsi, alors que l’industrie au Canada a gagné 6 400 femmes en 2021, cette augmentation l’a principalement ramenée au statu quo d’avant la pandémie.

“Cela ne montre pas la très forte reprise que les données américaines illustrent”, a déclaré Faucette lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca vendredi. “En gros, en juin 2021, nous constatons que nous étions revenus aux chiffres d’avant la pandémie.”

Faucette a déclaré que la société analysait actuellement de nouvelles données de recensement mises à disposition en novembre, ce qui devrait éclairer davantage le nombre d’emplois au-delà de la mi-2021.

Shelley Walker, PDG de la Women’s Trucking Federation of Canada (WTFC), a noté qu’il y a eu des progrès sous la forme d’une “légère augmentation” du nombre de femmes entrant dans l’industrie en tant que chauffeurs professionnels. Elle a déclaré qu’un plus grand nombre de femmes se sont également intéressées à s’inscrire à des programmes de formation au cours des deux dernières années.

“Je sais, après avoir parlé à quelques-unes des écoles de formation de camionneurs, qu’elles ont constaté une augmentation du nombre de femmes, allant de 3 à 12%”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi. “Donc, les écoles de formation sont une bonne indication que nous attirons plus de femmes.”

L’AVENIR DU CAMIONNAGE

Au cours des dernières années, a déclaré Walker, l’industrie a eu du mal à attirer de nouveaux travailleurs, et des groupes tels que les femmes, les personnes racialisées et les membres de la communauté LGBTQ2S+ restent toujours sous-représentés.

“Il y a encore de la place pour grandir et des opportunités à explorer pour attirer plus de femmes en tant que chauffeurs professionnels”, a-t-elle déclaré.

Partout au Canada, des organisations comme Walker’s et Faucette’s s’efforcent de stimuler cette croissance grâce à des bourses d’études, des programmes de mentorat et des programmes de placement en milieu de travail adaptés aux personnes qui s’identifient comme des femmes, ainsi qu’aux jeunes et aux autres groupes sous-représentés. Et ils obtiennent des résultats.

En 2018, le WTFC ​​a lancé un programme annuel de bourses d’études pour couvrir le coût total d’un cours de formation sur les camions pour un maximum de trois bénéficiaires chaque année. Depuis le lancement du programme, a déclaré Walker, des bourses ont été accordées à huit femmes de partout au pays. Parmi ceux-ci, sept sont toujours dans l’industrie.

En 2021, l’organisation s’est associée au Workforce Planning Board de Waterloo Wellington Dufferin sur «Drive Forward», un programme de formation sans frais de scolarité sur le permis de camion AZ de 12 semaines. Le programme a reçu un financement des gouvernements fédéral et provincial et visait à préparer les femmes, les étudiants autochtones, LGBTQ+, non binaires, de minorités visibles, peu qualifiés et à faible revenu à une carrière dans l’industrie du camionnage. Walker a déclaré qu’il avait un taux de réussite de 85%.

“En ce moment, nous attendons d’entendre parler du financement du gouvernement fédéral pour exécuter à nouveau un programme comme celui-là, dans quatre endroits différents, pas seulement en Ontario”, a-t-elle déclaré.

Le WTFC ​​essaie également d’atteindre les groupes sous-représentés grâce à la collaboration avec le programme Initiatives pour les jeunes femmes de Compétences Ontario, la propre conférence annuelle Bridging the Barriers du WTFC ​​et un groupe de mentorat sur Facebook – appelé WTFC ​​Mentors/Mentees – qui compte 390 membres.

Pour Walker, la survie de l’industrie dépend de sa capacité à s’adapter à un monde en mutation et à accueillir un bassin de talents de plus en plus jeune et diversifié.

“Trop de gens se concentrent en ce moment sur ce qu’ils pensent être la sellette : le siège vide d’un camion”, a-t-elle déclaré. “Et personne ne pense à l’avenir. Donc, si nous ne commençons pas à retourner dans notre système scolaire, nous ne commençons pas à enseigner aux enfants notre industrie, la pénurie de chauffeurs va continuer.”

Comme Walker, Faucette a les yeux rivés sur les futures générations de camionneurs. Il supervise deux programmes de Trucking HR Canada – collectivement connus sous le nom de THRC Career Expressway – qui incitent les employeurs à travailler avec les jeunes. Un programme offre des subventions aux entreprises qui créent des possibilités de stages pour les étudiants de niveau postsecondaire, et l’autre offre des subventions aux entreprises qui forment et embauchent des jeunes qui font face à des obstacles à l’emploi. Tous deux lancés en 2020.

Faucette a déclaré que les femmes représentent 35% de toutes les personnes inscrites aux deux programmes – bien plus que la proportion de femmes travaillant actuellement dans l’industrie – et que ce dernier programme a un taux de réussite de plus de 90%, ce qui signifie presque tous ses participants ont trouvé un emploi dans l’industrie.

“Quand nous voyons que les chiffres le montrent, nous sommes simplement heureux”, a-t-il déclaré.

Faucette a déclaré que Trucking HR Canada prévoit de lancer une enquête auprès des femmes dans l’industrie et à la recherche d’un emploi dans l’industrie afin de mieux comprendre comment les employeurs peuvent aider à la rendre plus sûre et plus équitable.

« Quels sont les mécanismes dont ils ont besoin pour se sentir soutenus ? il a dit. « Et avoir la capacité de grandir ?

Il n’a pas précisé quand cette enquête sera lancée. Walker, qui conduisait des camions avant de travailler à plein temps avec le WTFC, a déclaré ces dernières années qu’elle avait vu l’industrie traditionnellement dominée par les hommes commencer à identifier et à éliminer les obstacles à l’inclusion.

“Je commence à voir beaucoup plus d’entreprises qui sont vraiment intéressées à changer leur culture d’entreprise pour être plus inclusives des femmes et des groupes sous-représentés”, a-t-elle déclaré. Les relais routiers et les bâtiments de l’entreprise qui n’offraient auparavant que des toilettes pour hommes offrent désormais d’autres options, a-t-elle déclaré, et les employeurs réfléchissent davantage aux besoins d’une main-d’œuvre qui n’est pas entièrement composée d’hommes blancs d’âge moyen.

“Il s’agit donc de briser ces barrières”, a-t-elle dit, “et de faire (les employeurs) commencer à comprendre ces choses.”