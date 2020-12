Presque tout le monde est d’accord: 2020 a été sans aucun doute terrible.

Mais même avec une longue liste de tous les mauvais et très mauvais événements qui se sont produits en 2020, la musique était quelque chose qui reliait les gens à travers le pays et aidait les gens à surmonter les moments difficiles. Et les femmes dans la musique étaient les points les plus brillants de l’année.

Tout au long de l’année, les femmes dans la musique ont offert de la joie et de la vulnérabilité qui nous ont donné des moments de bonheur indéniable pour nous aider à gérer les quarantaines et les mauvaises nouvelles apparemment sans fin.

Alors que les commandes de séjour à la maison ont débuté à travers le pays en mars et avril, Dua Lipa est entrée de l’autre côté de l’étang avec un rêve disco pour nous aider à danser loin du stress. Son deuxième album « Future Nostalgia » est plein de morceaux effervescents et scintillants que nous avons joués en boucle au début de la pandémie (et pendant le reste de l’année, si nous sommes honnêtes).

Lady Gaga a inauguré une nouvelle ère qui a amplifié l’ambiance rose millénaire de son album « Joanne » 2016 etfin mai, a livré une portion rose vif de confiserie pure pop avec « Chromatica » (initialement retardée au début de la pandémie). À la manière typique de Gaga, elle a transporté les fans sur une autre planète, offrant l’évasion électro-pop dont on avait désespérément besoin avec des morceaux comme « Stupid Love » et « 911 ».

Après avoir collaboré sur des singles avec Gaga (« Rain on Me ») et Justin Bieber (« Stuck with You ») en début de quarantaine, Ariana Grande ne devait plus de musique aux fans. Elle avait sorti « Thank U, Next » en 2019 et a tourné à l’international presque toute l’année dernière. Entrez dans l’album « Positions » de 2020, dans lequel la vulnérabilité de Grande est exposée avec des ballades plus calmes et des chansons éthérées sur l’amour et la luxure. Alors que nous recherchions tous le plaisir et la tranquillité d’esprit, Grande l’a fait aussi.

Le duo de soeurs Chloe x Halle a créé l’un des meilleurs albums de 2020 avec « Ungodly Hour », avec des mélodies et des harmonies qui ont fourni une bande-son slinky à l’année (« Tipsy », « Lonely » et « Overwhelmed » sonnent comme 2020 en un mot) . Leurs performances en direct pour chacune des chansons, tout en utilisant leur court de tennis pour les interpréter virtuellement, étaient de premier ordre – il est clair pourquoi ils sont les protégés de Beyoncé. « Do It » de Chloé x Halle n’était qu’une des chansons qui ont fait le tour de TikTok.

Bien que sa philosophie « Hot Girl Summer » ne puisse pas sonner de la même manière en 2020, Megan Thee Stallion est rapidement devenue un nom connu grâce à sa chanson « Savage » et à la tendance qu’elle a suscitée sur TikTok et au-delà. Le remix de la chanson mettant en vedette Beyoncé et son dernier single « Body » a produit plus de vidéos chorégraphiques qui ont accumulé encore plus de vues. La voix de Megan a été reportée sur son premier album studio « Good News », son puissant éditorial du New York Times sur la protection des femmes noires et d’ellecritique de la façon dont le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, a traité l’affaire Breonna Taylor lors de sa première représentation « Saturday Night Live ».

Lorsqu’un nouveau jugement sur la justice raciale a pris racine cet été, le monde de la musique s’est joint à lui. Beyoncé a sorti « Black Parade » le 19 juin et a célébré la diaspora avec son album visuel « Black Is King » Disney +. ELLE a chanté avec émotion le message derrière le mouvement avec « I Can’t Breathe », tandis que Jorja Smith a chanté la révolution sur « By Any Means ».

L’indépendance dans l’amour et les relations s’est jouée avec des albums R&B et rap évocateurs dirigés par des femmes. Jhene Aiko a célébré son retour sur son « BS » avec son album « Chilombo », tandis que Kehlani a plongé dans les hauts et les bas des enchevêtrements avec « It Was Good Until It Wasn’t ». Une interruption de huit ans a ramené Brandy aux fans sur « B7 » avec ses sérénades et ses performances live exceptionnelles, alors que City Girls JT et Yung Miami revenaient avec des crochets accrocheurs sur leur amitié et leurs relations avec les hommes sur « City On Lock ».

Taylor Swift a donné aux fans non pas un, mais deux albums avec « Folklore » et « Evermore » (plus un documentaire Netflix, un concert ABC spécial célébrant « Lover » de 2019 et un autre documentaire Disney + sur la réalisation de « Folklore »), mettant en vedette le chanteur- auteur-compositeur à son apogée. Alors que certaines personnes ont planté des jardins, cuit du levain ou simplement essayé de passer chaque jour, Swift a rendu tout cela plus facile en créant de la musique en l’absence de plans.

Même lorsqu’elles ne faisaient pas de nouvelle musique, les femmes de l’industrie de la musique ont quand même réussi à créer des moments d’amour, de rire et de communauté.

Les batailles de Verzuz entre les reines de la soul Jill Scott et Erykah Badu, les tantes en chef Patti LaBelle et Gladys Knight, et les icônes R&B des années 90 Brandy et Monica ont réuni des millions de personnes dans certains des échanges les plus appréciés de l’année. Stevie Nicks a puisé dans la tendance virale TikTok « Dreams » avec une vidéo de sa propre. L’offre spéciale Apple TV + Noël de Mariah Carey a procuré une sensation de familiarité confortable pendant les vacances. Dionne Warwick termine l’année comme l’une des personnes les plus drôles et les plus authentiques sur Twitter.

Laissez aux femmes le soin de sauver la situation.

