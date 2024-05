Les femmes connaissent plus de problèmes de santé dentaire que les hommes, disent les experts. Voici quoi faire à ce sujet

{{#rendered}} {{/rendered}}

Votre santé dentaire peut dépendre de votre sexe.

Les dents masculines et féminines sont très différentes, selon un TikTok publié par le Dr Ellie Phillips, DDS, une éducatrice en santé bucco-dentaire basée à Austin, au Texas.

La vidéo virale de Phillips, qui a recueilli plus d’un million de likes, explique la différence entre les dents des hommes et celles des femmes.

La dentiste, qui travaille dans l’industrie depuis plus de quatre décennies, a déclaré que les femmes lui disent souvent qu’elles prennent grand soin de leurs dents.

« ‘J’assiste toujours aux nettoyages dentaires' », a-t-elle déclaré, citant les femmes qu’elle soigne.

« ‘Je passe la soie dentaire, je me brosse les dents. Je fais tout ce qu’on me dit de faire, et mes dents ont des caries, j’ai une maladie des gencives, une récession des gencives, tous ces problèmes.' »

Elle a ajouté : « ‘Et il y a mon mari, ou mon fiancé, ou mon petit ami – il ne se lave même pas les dents la moitié du temps et n’a aucun de ces problèmes.' »

L’importance du pH

Lorsque Phillips était à l’école dentaire dans les années 1960, elle était « formée à croire » que le pH de toute la salive était de 7.

Après avoir utilisé un pH-mètre pour tester plusieurs personnes pendant de nombreuses années, Phillips a découvert que le pH de la salive des femmes était souvent de 5,5 ou 6.

« La salive acide dans votre bouche… peut être la raison même pour laquelle vos dents s’affaiblissent, que vous favorisez la plaque dentaire dans votre bouche, que vous souffrez d’une maladie des gencives », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

« La salive acide est vraiment nocive pour la santé bucco-dentaire. »

Phillips a suggéré que l’hypothèse d’un pH salivaire universel était basée sur des études des années 1950, lorsque seuls les étudiants en médecine dentaire de sexe masculin avaient été interrogés.

« Même quand j’allais à l’école dentaire, [it] « Il y avait 1% de femmes », a-t-elle déclaré. « Le reste était des hommes. »

Le Dr Dominik Nischwitz, spécialiste en dentisterie biologique à Tübingen, en Allemagne, a noté que plusieurs études suggèrent que les patientes peuvent avoir des valeurs de pH considérablement plus basses, ce qui signifie que leur bouche est plus acide.

« Les femmes ont également, de manière générale, un débit de salive inférieur à celui des hommes », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Le pH idéal de la salive se situe entre 7 et 7,4, selon Nischwitz.

« Si nous pouvons aider les mères à se créer une bouche saine, nous pouvons commencer à réellement lutter contre l’épidémie mondiale de maladies dentaires. »

« Si le pH de la salive descend constamment en dessous de 5,5, l’émail des dents se déminéralise, ce qui signifie qu’il sera plus sujet à la carie dentaire », prévient-il.

« Si cela est combiné avec un débit de salive plus faible, ce qui peut conduire à une bouche sèche, la dent devient plus faible, car la reminéralisation ou la capacité tampon est trop lente. »

Le Dr Brandon Mack, DDS, dentiste esthétique qui exerce à New York et en Floride, a convenu dans une réponse envoyée à Fox News Digital que l’acidité dans la bouche peut entraîner une aggravation des bactéries et une érosion dentaire.

« Le rôle de la salive est de servir de système tampon qui nous permet de maintenir les dents à un certain niveau qui [is] va promouvoir la santé et de bons probiotiques à l’intérieur du biofilm de la plaque », a-t-il déclaré.

Mack a insisté sur la question : « Y a-t-il des influences qui affectent de manière disproportionnée les femmes qui modifient leur environnement acide à un point où cela va être plus préjudiciable à la bouche ? »

Bien que Mack n’ait pas pu confirmer s’il existe une différence de pH salivaire entre les hommes et les femmes, il « ne niera pas » le potentiel d’un certain type de « corrélation relative des facteurs qui affectent davantage les femmes que les hommes ».

Il a déclaré : « La qualité de la salive varie d’un individu à l’autre, et cela dépend de la quantité de minéraux, comme le calcium, le phosphate et la fluorohydroxyapatite, présents dans cette salive. Nous devons également prendre en compte le débit de la salive. , ou la quantité de salive présente, et tout type de conditions qui affecteront différemment les hommes et les femmes.

Quelle est la solution ?

Dans la vidéo TikTok de Phillips, elle recommande de prendre une dose quotidienne de xylitol, un alcool de sucre naturel, pour contrecarrer l’acidité salivaire.

« Lorsque vous mettez du xylitol, même une petite quantité d’un gramme, sur le bout de votre langue, vous stimulez un flux de salive dans votre bouche », a-t-elle déclaré.

Cette salive supplémentaire contient « tous les minéraux dont vous avez besoin », a déclaré Phillips, ainsi que des cellules réparatrices pour la santé des gencives.

L’expert a recommandé d’ingérer du xylitol, comme de la menthe dentaire Zellie’s, à la fin d’un repas, puis de s’abstenir de manger ou de boire pendant une heure après.

Mack a convenu que le xylitol est un « outil incroyable », car il ne contient aucun glucide « métabolisé par des bactéries acidophiles. Le xylitol favorise le tamponnage du pH lorsque le flux salivaire est réduit », a-t-il déclaré.

Mack a recommandé d’autres produits, tels que les kits StellaLife et les bonbons et pastilles au xylitol.

Les patients peuvent également prendre certains médicaments pour augmenter le flux salivaire, a-t-il ajouté.

En plus de prendre du xylitol, il est essentiel d’adhérer à un mode de vie sain et de manger des aliments riches en nutriments, recommande Nischwitz.

« Il est vrai que consommer de la menthe xylitol entraînera un flux de salive plus important à court terme et est définitivement recommandé, mais cela ne résoudra pas complètement le problème si le mode de vie ne soutient pas le microbiome oral », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Il est étonnant que le microbiome qui se développe avant l’âge de 4 ans contribue à jusqu’à 40 % des bactéries buccales que nous avons à l’âge adulte. »

« Les aliments transformés sont généralement pauvres en minéraux clés ou peuvent même épuiser les minéraux du corps en raison d’agents chélateurs comme l’acide phytique. »

Les micronutriments clés qui aident à reminéraliser les dents comprennent la vitamine D3, la vitamine K2, le magnésium, le phosphore, le bore et les acides aminés essentiels, selon Nischwitz.

Utiliser un dentifrice plus naturel et abandonner les bains de bouche chimiques super acides sont d’autres facteurs à prendre en compte, a-t-il recommandé.

« Au lieu des bains de bouche chimiques, qui nuisent à votre microbiome buccal et rendent la salive super acide, essayez plutôt l’huile de coco », a conseillé Nischwitz.

Dans une déclaration envoyée à Fox News Digital, Phillips a réitéré qu’il est « primordial » que les femmes soient incluses dans les études de recherche.

« Leurs fluctuations hormonales, leurs cycles menstruels et leurs nuances biologiques exigent une attention et un accommodement bien plus grands que ceux qu’ils reçoivent actuellement », a-t-elle écrit. « Je suis ravie que nous nous penchions enfin sur les aspects cruciaux de la santé bucco-dentaire des femmes en tant que société. »

L’état de santé bucco-dentaire d’une mère pendant la grossesse a un « impact direct » sur la santé bucco-dentaire de son bébé, qui est une « conversation vitale mais souvent négligée », a déclaré Phillips.

« Il est étonnant que le microbiome qui se développe avant l’âge de 4 ans contribue à jusqu’à 40 % des bactéries buccales que nous avons à l’âge adulte », a-t-elle déclaré.

« Si nous pouvons aider les mères à se créer une bouche saine, nous pouvons commencer à véritablement influencer l’épidémie mondiale de maladies dentaires qui nous frappe. »

Plus de la moitié des Américains souffrent de problèmes dentaires qui pourraient probablement être évités, selon Phillips.

« Ce changement nous oblige à véritablement évaluer l’industrie dentaire actuelle, à commencer à poser les bonnes questions et à élargir la recherche sur les différences entre les sexes et les stratégies efficaces de soins bucco-dentaires », a-t-elle déclaré.