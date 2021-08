Les femmes cherchent à imiter l’exploit des hommes

Mais l’Inde peut se réjouir du fait que contrairement au score final, c’était un match serré contre la Grande-Bretagne dans les phases de poules. L’équipe indienne de hockey féminin a perdu plusieurs occasions dans ce match et aurait pu faire un match plus serré si elle avait montré de meilleures capacités de finition.

La différence entre les deux équipes était que l’Inde avait la meilleure part d’occasions, mais la Grande-Bretagne a utilisé plus d’opportunités qui se sont présentées à eux. L’Inde a obtenu jusqu’à huit corners de pénalité dans le match mais n’en a converti qu’un. La Grande-Bretagne n’a pas non plus eu un grand taux de réussite sur coups de pied arrêtés car elle n’a trouvé le filet qu’une seule fois sur les six qu’elle a remportées.

Les Indiens tireraient beaucoup de confiance de leur performance fougueuse contre l’Argentine, numéro 2 mondial en demi-finale, même s’ils ont perdu le match 1-2. Les Indiens se sont battus vaillamment et ont donné à l’Argentine une course pour leur argent, mais se sont rendus coupables d’avoir concédé des coins de pénalité à des moments cruciaux du match, ce qui s’est finalement avéré coûteux.

N’ayant plus rien à perdre à partir de maintenant, l’Inde, n°7 mondiale, aurait envie de tenter sa chance face à la Grande-Bretagne, n°4 mondiale. Il n’y a aucune pression sur elles car les 18 femmes intrépides et déterminées avaient déjà fait l’impensable en étourdissant les triples championnes d’Australie 1-0 pour accéder aux demi-finales olympiques pour la première fois.

La meilleure performance de l’Inde aux Jeux olympiques remonte aux Jeux de 1980 à Moscou, où elle a terminé quatrième sur six équipes. Lors de cette édition des Jeux, le hockey féminin a fait ses débuts aux Jeux olympiques et le sport a été joué dans un format de tournoi à la ronde avec les deux meilleures équipes se qualifiant pour la finale. Malgré la défaite déchirante contre l’Argentine, l’entraîneur-chef indien Sjoerd Marijne est concentré sur le travail qui l’attend.

« Nous sommes venus ici pour gagner une médaille et il y en a toujours une (disponible). Il s’agit maintenant de récupération, d’état d’esprit. Ce qui est bien, c’est que ce n’est pas toujours bien que nous ayons beaucoup perdu dans le passé, mais nous avons aussi appris à gérer les pertes », avait déclaré Marijne. Le Néerlandais estime que le besoin de l’heure est de saisir les opportunités qui se présentent à lui.

« Dans ces matches, il s’agit de saisir vos opportunités. » Le capitaine Rani Rampal a également déclaré que la compétition n’était pas encore terminée pour les Indiens. « Le tournoi n’est pas encore terminé. Nous avons encore une chance de remporter une médaille de bronze. Une médaille olympique est une médaille. Si vous gagnez l’or, c’est bien mais que le bronze reste une médaille, alors nous nous battrons pour cette médaille et nous nous concentrerons sur le prochain match », a-t-elle déclaré. Les Pays-Bas affronteront l’Argentine en finale vendredi.

