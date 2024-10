Les femmes chaudes et dérangées cherchent des réponses sur la ménopause

Les femmes sont sexy – très chaudes – et dérangées. La ménopause est un changement universel dans la vie qui affectera la moitié de la population, mais elle est entourée de honte et de stigmatisation, ce qui rend les femmes réticentes à en parler, même avec leur médecin. En conséquence, les femmes se retrouvent souvent avec peu ou pas de soutien pour les aider à faire face à un changement aussi important dans leur vie.

La Sinai Health Foundation sait qu’il est temps de briser le silence. Hot and Bothered, la dernière campagne lancée par la Fondation à l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause, le 18 octobre, vise à mettre le débat autour de la ménopause et de la périménopause sous les projecteurs avec un message clair : il est temps de trouver des réponses sur la ménopause.

Développé avec l’agence partenaire Diamond, Hot and Bothered, il met en lumière les défis et les frustrations auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles recherchent des soins pour la ménopause et la périménopause, ainsi que le manque de compréhension et de financement à ces étapes de la vie. La campagne exploite le pouvoir de médias à fort impact et très visibles mettant en vedette des visages canadiens connus – de Jully Black à Amanda Brugel – pour déclarer avec audace qu’il est temps d’être bruyant et de contribuer à l’objectif de recueillir 50 millions de dollars pour créer et établir le Centre. pour la santé des femmes d’âge mûr à l’Hôpital Mont Sinaï.

«Tant que la ménopause reste un sujet tabou, les femmes sont moins susceptibles de recevoir le soutien et les soins nécessaires au cours de cette transition souvent difficile», a déclaré Lana Chen, vice-présidente du marketing intégré et de marque à la Sinai Health Foundation. « La stigmatisation entourant la ménopause a entraîné des lacunes dans la recherche, la formation et, plus largement, dans la santé des femmes. Sinai Health estime qu’il est grand temps de combler cet écart.

La création du centre reconnaît que les problèmes de santé des femmes matures sont terriblement sous-représentés dans les soins et la recherche et doivent être abordés par le biais de conversations sans stigmatisation et d’un financement plus important. Le centre regroupera les cliniques de ménopause en un seul guichet unique pour améliorer l’expérience des patientes et leur accès aux soins. Il doublera le nombre de patients traités et constituera une plaque tournante de la recherche et de l’éducation sur la santé des femmes.

« Le Centre pour la santé des femmes d’âge mûr constituera un grand pas en avant dans la recherche de réponses à un changement de vie que toutes les femmes connaîtront », a poursuivi Lana. « Sinai Health répond à l’appel, mais a besoin du soutien des Canadiens pour répondre au besoin urgent de soins, de recherche et d’éducation transformationnels en matière de ménopause afin de lutter contre les inégalités en matière de santé des femmes.

Le héros de la campagne est un film puissant créé pour sensibiliser le grand public à la stigmatisation à laquelle les femmes sont confrontées et à la vision de Sinai Health de trouver les réponses dont les femmes rêvent. Il est en outre soutenu par une suite d’actifs pour TSA, OOH, impression et une mise à jour site web.

« L’opportunité de mettre sous les projecteurs la conversation autour de la ménopause et de la périménopause était une manière vivifiante de commencer notre partenariat avec la Sinai Health Foundation », a déclaré Lori Davison, directrice de la stratégie chez Diamond. « Les femmes ont été réduites au silence pendant trop longtemps. Il est temps de déclarer avec audace et férocité que les femmes n’ont pas besoin de se sentir désolées d’avoir chaud et d’être dérangées. Ils ont besoin d’être entendus et soutenus. Chaque élément de cette campagne a été conçu pour faire exactement cela.

Une puissante collaboration avec Peace Collective sur un T-shirt en édition limitée amplifiera encore l’impact de la campagne. Disponible à la boutique de cadeaux Sinai et en ligne via Peace Collective, 100 % des bénéfices soutiendront le Centre pour la santé des femmes matures.

Hot and Bothered a été lancé le 9 octobre et les ventes de t-shirts se sont poursuivies jusqu’au 31 décembre.