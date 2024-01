Les femmes brisent les barrières : Dr Isabel Scarinci

Le Dr Isabel Scarinci est vice-présidente de la santé des femmes mondiales et rurales au Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université de l’Alabama à Birmingham. Vous l’avez peut-être vue dans une annonce d’intérêt public du Rotary de Birmingham pour l’opération Wipe Out Cervical Cancer. Il s’agit d’une initiative à l’échelle de l’État visant à éliminer le cancer du col de l’utérus d’ici 2033. « Le cancer du col de l’utérus est aujourd’hui réellement le seul cancer que nous pouvons dire que nous pouvons éliminer », a déclaré Scarinci. Sa propre histoire est un exemple du pouvoir des vaccins. Le Dr Scarinci a reçu un diagnostic de polio à l’âge de huit mois dans une petite ville brésilienne, juste avant que les cas de polio ne se transforment en épidémie. À la demande d’un médecin, sa mère a choisi d’attendre avant de lui administrer la deuxième dose du vaccin disponible. En conséquence, la maladie s’est propagée à ses bras et à ses jambes. Son combat contre la polio l’a laissée boiter visiblement et sa mère était en proie à la culpabilité.>> SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX : Facebook | Twitter | Instagram | YouTube « Je suis un témoignage vivant de ce que la vaccination peut faire », a-t-elle déclaré. « Et c’est pourquoi, lorsque nous parlons aux parents de vacciner leurs enfants et de les protéger contre le cancer ; J’aurais aimé qu’ils puissent parler à ma mère pour voir à quel point c’était difficile pour elle. virus qui provoque des cancers du col de l’utérus et d’autres cancers de la reproduction chez les hommes et les femmes. Les médecins recommandent le vaccin aux enfants âgés de 11 à 12 ans. « Parce que les gens associent désormais le vaccin COVID à d’autres vaccins, comme la vaccination contre le VPH. Nous avons 20 ans de recherche. Nous avons des millions d’enfants qui ont été vaccinés », a déclaré Scarinci. «Je pense qu’il faut maintenant beaucoup d’éducation pour que les parents comprennent et voient les données démontrant que c’est sûr. Que c’est efficace. Et que cela protégera leurs enfants. et parmi les immigrés. Souvent, ils ne peuvent pas s’absenter du travail pour suivre un traitement supplémentaire. « Dans la campagne de l’Alabama, nous avons de nombreuses usines de poulets où, si elles perdent autant de jours de travail, elles perdent des points. S’ils perdent autant de points, ils perdent leur emploi », a-t-elle déclaré. Le travail de Scarinci l’a conduite dans des zones fortement touchées comme le comté de Chambers, dans l’est rural de l’Alabama et au Sri Lanka.>> WVTM 13 EN DÉPLACEMENT : Téléchargez notre application pour libre« Nous pouvons tous faire quelque chose ou une autre », a déclaré Scarinci. « Vous pouvez vacciner vos enfants. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous pouvez laisser vos employés prendre un congé pour faire vacciner leurs enfants. » Pour le docteur Scarinci, la mission d’augmenter les taux de vaccination en Alabama est personnelle. « En tant que femmes, nous sommes des modèles. C’est nous qui amenons nos maris ou nos hommes chez le médecin », a-t-elle déclaré. « En fait, nous avons encore plus d’opportunités d’être des modèles et de dire à la jeune génération qui pourra peut-être un jour se demander : « Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ? »

Le Dr Isabel Scarinci est vice-présidente de la santé des femmes mondiales et rurales au Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université de l’Alabama à Birmingham. Vous l’avez peut-être vue dans une annonce d’intérêt public du Rotary de Birmingham pour l’opération Wipe Out Cervical Cancer. Il s’agit d’une initiative à l’échelle de l’État visant à éliminer le cancer du col de l’utérus d’ici 2033. “Le cancer du col de l’utérus est réellement le seul cancer aujourd’hui que nous pouvons dire que nous pouvons éliminer”, a déclaré Scarinci. Sa propre histoire est un exemple du pouvoir des vaccins. Le Dr Scarinci a reçu un diagnostic de polio à l’âge de huit mois dans une petite ville brésilienne, juste avant que les cas de polio ne se transforment en épidémie. À la demande d’un médecin, sa mère a choisi d’attendre avant de lui administrer la deuxième dose du vaccin disponible. En conséquence, la maladie s’est propagée à ses bras et à ses jambes. Son combat contre la polio l’a laissée boiter visiblement et sa mère était en proie à la culpabilité. >> SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX : Facebook | Twitter | Instagram | Youtube « Je suis un témoignage vivant de ce que la vaccination peut faire », a-t-elle déclaré. « Et c’est pourquoi, lorsque nous parlons aux parents de vacciner leurs enfants et de les protéger contre le cancer ; J’aimerais qu’ils puissent parler à ma mère pour voir à quel point c’était difficile pour elle. Avec les retombées politiques entourant le COVID-19, elle a déclaré qu’il était plus difficile d’amener les parents à adhérer au vaccin facilement disponible contre le virus du papillome humain (VPH), le virus qui cause le cancer du col de l’utérus et d’autres cancers de la reproduction chez les hommes et les femmes. Les médecins recommandent le vaccin aux enfants âgés de 11 à 12 ans. « Parce que les gens associent désormais le vaccin COVID à d’autres vaccins, comme la vaccination contre le VPH. Nous avons 20 ans de recherche. Nous avons des millions d’enfants qui ont été vaccinés », a déclaré Scarinci. «Je pense qu’il faut maintenant beaucoup d’éducation pour que les parents comprennent et voient les données démontrant que c’est sûr. Que c’est efficace. Et que cela protégera leurs enfants. >> RENCONTRE : Communauté du projet Scarinci a déclaré que le taux de cancer du col de l’utérus en Alabama, le troisième plus élevé du pays, est encore exacerbé en raison du manque de dépistage et du manque de suivi, en particulier dans les zones à faible revenu et parmi les immigrants. Souvent, ils ne peuvent pas s’absenter du travail pour suivre un traitement supplémentaire. « Dans l’Alabama rural, nous avons beaucoup d’usines de poulets où, si elles perdent autant de jours de travail, elles perdent des points. S’ils perdent autant de points, ils perdent leur emploi », a-t-elle déclaré. Le travail de Scarinci l’a conduite dans des régions fortement touchées, comme le comté de Chambers, dans l’est de l’Alabama rural, et au Sri Lanka. >> WVTM 13 EN DÉPLACEMENT : Téléchargez notre application gratuitement “Nous pouvons tous faire quelque chose ou une autre”, a déclaré Scarinci. « Vous pouvez vacciner vos enfants. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous pouvez laisser vos employés prendre un congé pour faire vacciner leurs enfants. Pour le docteur Scarinci, la mission d’augmenter les taux de vaccination en Alabama est personnelle. « En tant que femmes, nous sommes des modèles. C’est nous qui amenons nos maris ou nos hommes chez le médecin », a-t-elle déclaré. « En fait, nous avons encore plus d’opportunités d’être des modèles et de dire à la jeune génération qui pourra peut-être un jour se demander : « Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ? »