Les femmes boliviennes luttent contre les préjugés pour être acceptées comme mécaniciennes — Enjeux mondiaux

Miriam Poma se tient dans l’atelier électromécanique pour véhicules haut de gamme dont elle est copropriétaire dans la ville d’El Alto, près de La Paz, en Bolivie. Dans le passé, elle a occupé plusieurs emplois dans le secteur informel et a également dû surmonter de nombreuses résistances pour travailler comme mécanicienne automobile. CRÉDIT : Franz Chávez / IPS

LA PAZ, 21 sept (IPS) – En Bolivie, de plus en plus de femmes sont passées du statut de ménagères ou de vendeuses ambulantes à celui de rejoindre le monde bruyant des moteurs, les mains désormais couvertes de graisse après avoir appris cette touche spéciale pour faire fonctionner une voiture. Mais ils doivent souvent composer avec le machisme ou le sexisme, l’injustice et la méfiance à l’égard de leurs compétences en matière d’outils.

La mécanique automobile est traditionnellement associée aux hommes masculins portant des combinaisons tachées d’huile. À La Paz et dans d’autres villes boliviennes, au fil des années, de nombreux ateliers de réparation automobile sont passés d’ateliers précaires dans la rue à des installations modernes dotées d’équipements de haute technologie.

Les véhicules sont également passés de systèmes d’écrous et d’engrenages actionnés par l’homme à des voitures régies par l’électronique.

Mais l’ouverture aux femmes n’a pas évolué de la même manière dans le métier, car il est rare de trouver des mécaniciennes féminines.

Et les ateliers de réparation automobile n’apparaissent pas dans les études sur l’emploi informel en Amérique latine réalisées par le Organisation internationale du travail (OIT)même si les ateliers de mécanique sont très présents dans le secteur informel.

« À l’âge de cinq ans, j’ai appris les fractions en pleurant. Mon père me demandait une clé à fourche (clé moyenne, en Bolivie), mais comme je ne savais pas de laquelle il s’agissait, il me la jetait à la tête, « , a déclaré à IPS, Miriam Poma Cabezas, technicienne supérieure en électromécanique, aujourd’hui âgée de 50 ans et divorcée.

Depuis cet incident, mélange d’anecdote et d’apprentissage forcé, 45 ans se sont écoulés, la plupart consacrés au métier de mécanicien spécialisé dans les moteurs et maintenant dans l’électronique des véhicules haut de gamme, dans un atelier dont elle est copropriétaire. dans la ville d’El Alto, à côté de La Paz, la capitale politique du pays.

Dans une rue animée du quartier de Sopocachi, La Paz, Ana Castillo utilise des techniques complexes pour démonter les pneus en caoutchouc, identifier les dégâts, les nettoyer et appliquer des produits chimiques pour les réparer. A 56 ans, elle est une experte du métier.

Elle facture environ un dollar et demi pour chaque pneu réparé, ce qui implique de déployer des efforts vigoureux pour desserrer les écrous de roue rouillés, afin de retrouver la crevaison des pneus usés au milieu de la fine poussière noire qui assombrit ses mains depuis 20 ans.

« Dieu m’a mis ici et j’aime ça parce qu’il faut utiliser sa force. Je deviendrais fou en restant assis », raconte à IPS, Castillo, qui a terminé ses études de droit, bien qu’elle n’ait jamais pratiqué le droit, alors qu’elle actionne rapidement une clé qui grince. desserre l’un des écrous, collé dur et moisi à cause de l’eau et de la saleté.

Mais elle ne répare pas seulement les pneus. Elle est également spécialiste de la reconstruction de voitures anciennes, activité pour laquelle elle devient très connue.

Ana Castillo vérifie l’une de ses jantes sur le trottoir de son atelier, dans une rue animée du quartier de Sopocachi, dans la ville bolivienne de La Paz. La mécanique automobile n’a pas de mystère pour Castillo, qui est également spécialiste de la reconstruction de voitures anciennes. CRÉDIT : Franz Chávez / IPS

Avec beaucoup d’efforts, Poma a réussi à créer son propre atelier de réparation électromécanique de haut niveau, mais avant cela, elle avait travaillé des années comme travailleuse indépendante informelle, pas seulement dans la mécanique automobile.

De son côté, Castillo s’est plainte de la saisie municipale d’un terrain où elle voulait construire l’atelier mécanique de ses rêves, avec son mari Mario Cardona. Une décision de justice leur a accordé le droit d’utiliser le terrain et une résolution du conseil municipal l’a confirmé, mais le terrain ne leur a toujours pas été restitué.

Un cas comme tant d’autres

Le secteur de la mécanique automobile n’est qu’un exemple de ceux dans lesquels la participation des femmes boliviennes est particulièrement difficile, car ils sont considérés comme des professions traditionnellement masculines et il existe une forte résistance à l’entrée des femmes dans ce secteur, que ce soit par nécessité ou par vocation. .

Le Rapport annuel 2018 de la ONU Femmes L’agence, basée sur les chiffres de l’Institut national de statistique, indique que sept femmes sur dix en Bolivie sont économiquement actives, travaillent dans des conditions informelles et n’ont pas de droits du travail, ce qui rend difficile d’identifier spécifiquement combien d’entre elles travaillent comme mécaniciennes.

ONU Femmes souligne que la Bolivie « est le pays tiers au mondeaprès le Rwanda et Cuba, avec la plus forte participation politique des femmes : 51 pour cent à la Chambre des députés et 44 pour cent au Sénat.

Mais cette forte présence féminine en politique dans ce pays sud-américain de 12,3 millions d’habitants ne se traduit pas par un élan pour les femmes dans d’autres domaines, notamment dans les affaires et l’emploi formel.

Le président du Chambre des femmes d’affaires de Bolivie (Camebol)Silvia Quevedo, a déclaré à IPS qu’il n’y a pas « d’incitation de l’État (pour la participation des femmes) dans un travail particulier » et encourage « les femmes elles-mêmes à tracer leur propre voie, en fonction de la qualité de leur travail ».

Le camebol est apparu dans le département de Santa Cruz, le département économiquement le plus développé du pays, et s’est depuis étendu à six des neuf régions de la Bolivie. Elle compte un millier de membres et son objectif, outre le renforcement de son cadre institutionnel, est d’influencer les politiques publiques visant à promouvoir l’égalité des chances dans les affaires.

Une étude menée par l’OIT sur les travailleuses indépendantes boliviennes du secteur informel montre que le département de La Paz représente 31,8 pour cent de ce segment, avec une moyenne d’âge de 45 ans et huit ans de scolarité, en dessous des 12 ans d’âge moyen. enseignement de base obligatoire.

Dans la ville de La Paz, 75 pour cent des femmes indépendantes travaillent dans le commerce, 15 pour cent dans l’industrie manufacturière et huit pour cent dans les services communautaires. Dans les deux autres plus grandes villes du pays, Cochabamba et Santa Cruz, les proportions sont similaires, selon le rapport.

La spécialiste en électromécanique Miriam Poma vérifie sur écran les problèmes d’un véhicule haut de gamme dans son atelier spécialisé de la ville bolivienne d’El Alto, adjacente à La Paz. CRÉDIT : Franz Chávez / IPS

Des mains expérimentées

Miriam Poma a déclaré à IPS qu’elle a commencé à créer sa propre source d’emploi à l’âge de 16 ans, dans la rue commerciale animée Huyustus à La Paz, où des milliers de vendeurs vendent toutes sortes de marchandises. Elle vendait des chaussures et des sacs à main.

Mais peu de temps après, elle décide de se consacrer à plein temps à la réparation des véhicules Volkswagen et finit par devenir assistante mécanique en chef de son père, Marcelino Poma, qui a participé à des courses de rallye jusqu’à l’âge de 70 ans.

La créativité pour s’adapter dès son plus jeune âge aux opportunités du commerce de rue a conduit Ana Castillo à vendre des sandwichs au porc. Elle avait alors 14 ans, contrainte par la responsabilité de s’occuper de ses deux jeunes frères après qu’ils aient tous été abandonnés par leur mère.

« Je sais tout faire : des saucisses, des cornichons, des sauces ; je n’ai pas peur de repartir de zéro », a déclaré avec enthousiasme à IPS, Castillo, qui a aidé ses deux jeunes frères à obtenir des diplômes en administration des affaires et en communication sociale.

Dans l’économie formelle, « le commerce extérieur a un visage de femme », a déclaré Quevedo, le président de Camebol, en se basant sur des enquêtes sur la participation de ses membres dans les entreprises d’exportation.

Quevedo est un économiste possédant de vastes connaissances en agriculture et spécialisé dans les exportations.

En 2022, les ventes internationales de produits non traditionnels se sont élevées à 9,7 milliards de dollars, selon le Institut bolivien du commerce extérieur (IBCE)dans un pays avec un PIB de 41 milliards de dollars.

Mais des préjugés subsistent quant à l’efficacité des femmes dans les emplois masculins, comme l’ont souligné les deux mécaniciennes.

Poma a déclaré que les clients de l’atelier de réparation de son père ne lui faisaient pas confiance au début pour régler leurs moteurs et essayaient de l’empêcher de travailler sur leurs véhicules.

Son frère, Julio Poma, disait qu’il avait fait le travail, et ce n’est qu’après que le client ait exprimé sa pleine satisfaction qu’il révélait que le travail avait été réalisé par sa sœur.

Récemment, Poma a tenté de transmettre ses connaissances aux hommes dans le domaine de l’électronique automobile, mais personne n’était intéressé par une instructrice qui était également pilote de course en 2006. Pour attirer les étudiants, elle a dû embaucher un expert étranger.

Une étude réalisée par le Institut des Femmes de La Pazappartenant à la municipalité, a indiqué le niveau d’intérêt pour l’apprentissage de la gastronomie, de l’informatique, de l’utilisation du téléphone portable et de l’éducation aux finances des petites entreprises.

Parmi les métiers non conventionnels, les répondants ont réclamé des formations en maçonnerie, plomberie et électricité, a indiqué à IPS un porte-parole de l’Institut. L’Institut organise des ateliers de formation pour 1 450 femmes chefs de famille à faible revenu âgées de 25 à 70 ans.

