Les femmes blanches sont les plus susceptibles de recevoir des ordonnances de THS en Angleterre, selon une étude | Ménopause

Selon une étude à grande échelle, les femmes ménopausées d’origine chinoise et africaine noire sont environ 80 % moins susceptibles de recevoir un traitement hormonal substitutif que les femmes blanches.

Le THS est l’un des traitements les plus courants pour les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, les sautes d’humeur, le manque de sommeil et la sécheresse vaginale. Cela peut également aider à maintenir la force musculaire et à prévenir l’ostéoporose.

Mais une étude menée sur près de 2 millions de femmes en Angleterre pendant 10 ans a révélé des inégalités inquiétantes dans l’accès des femmes au THS.

Des universitaires de l’Université d’Oxford ont examiné les prescriptions de THS délivrées en Angleterre à 1 978 348 femmes âgées de 40 à 60 ans sur une période de 10 ans.

Les résultats présentés lundi au Congrès mondial sur la ménopause à Melbourne ont révélé qu’entre 2013 et 2023, près de six fois plus de femmes blanches se sont vu prescrire un THS que de femmes noires, et plus de deux fois plus de femmes des zones riches se sont vu proposer un THS que celles vivant dans les zones aisées. zones socialement défavorisées.

Alors que études antérieures Après avoir identifié un accès inégal au THS, les universitaires estiment qu’il s’agit de la première étude à quantifier la probabilité de le recevoir, après ajustement en fonction de l’âge, du dénuement et de l’origine ethnique.

Au cours des 10 années, ils ont constaté que, par rapport à leurs homologues blanches, les femmes d’origine chinoise étaient 82 % moins susceptibles, et celles d’origine africaine noire, 79 % moins susceptibles de recevoir un THS. Les femmes d’origine pakistanaise, bangladaise et indienne étaient respectivement 70 %, 64 % et 61 % moins susceptibles de suivre un THS.

Depuis 2016, les directives de l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins (Nice) recommandent le THS comme traitement potentiel des symptômes de la ménopause.

Mais l’étude a révélé que ces orientations n’amélioraient pas l’accès au THS. « [We did not find that] les femmes recevaient soudainement toutes les mêmes soins depuis l’adoption des directives de Nice, ce qui devrait être le cas », a déclaré le Dr Jennifer Hirst, chercheuse principale en soins primaires à l’Université d’Oxford. « Cela devrait plutôt être un égaliseur, [but] ce n’est pas ce qui s’est passé.

En fait, la tendance s’est aggravée. Au cours des cinq années écoulées depuis 2016, les femmes d’origine chinoise, noire africaine, indienne et pakistanaise ou celles vivant dans les quartiers les plus défavorisés étaient encore moins susceptibles de bénéficier d’un THS par rapport à leurs homologues blanches et celles des quartiers les plus riches.

Nina Kuypers, fondatrice de Black Women In Menopause, a déclaré : « De nombreuses femmes noires nous disent que lorsqu’elles consultent leur médecin généraliste, elles se sentent rejetées ou ignorées, leurs symptômes étant souvent mal interprétés ou négligés. Au lieu d’être reconnues comme faisant partie de la ménopause, leurs expériences sont parfois attribuées à des conditions sans rapport, comme le diabète ou l’hypertension artérielle, qui sont répandues dans la communauté noire.

« Il existe également un manque de soins culturellement compétents, de nombreux professionnels de la santé n’étant pas formés pour comprendre les manifestations uniques de la ménopause selon les différents groupes raciaux et ethniques. De plus, les femmes noires sont souvent sous-représentées dans les essais cliniques, ce qui signifie que les directives thérapeutiques ne reflètent pas toujours leurs besoins spécifiques. En conséquence, elles sont confrontées à des retards dans l’obtention d’un traitement approprié pour leurs symptômes de ménopause, aggravés par des obstacles socio-économiques qui rendent l’accès à des soins spécialisés encore plus difficile. Ces facteurs entraînent des souffrances prolongées, de nouveaux diagnostics erronés et un manque de confiance dans le système de santé.

Janet Lindsay, directrice générale de l’association caritative Wellbeing of Women, a déclaré que les « énormes disparités » démontraient une « tendance inquiétante vers un système à deux niveaux de soins de la ménopause ».

Kate Muir, experte et militante en matière de ménopause et auteur de Tout ce que vous devez savoir sur la ménopause (mais nous avions trop peur de le demander), a déclaré : « Cette iniquité est aggravée par le fait que les femmes noires présentent un taux accru de symptômes, notamment des bouffées de chaleur. , et les dernières recherches montrent que les bouffées de chaleur peuvent augmenter le risque de mauvaise santé cérébrale plus tard dans la vie, c’est pourquoi une intervention précoce est plus importante. Les femmes asiatiques ont un risque plus élevé d’ostéoporose, mais sont beaucoup moins susceptibles d’utiliser un THS, recommandé par le NHS pour maintenir une densité osseuse élevée et réduire le risque de fracture.

Les militants, dont Muir, estiment que discuter des règles et de la ménopause lors du bilan de santé de toutes les femmes de plus de 40 ans pourrait faire une grande différence.

La députée Carolyn Harris est d’accord, mais a appelé le gouvernement à aller plus loin. Elle a déclaré : « Ma mission est que chaque domaine de la politique sociale reconnaisse la ménopause comme un problème, que chaque discipline médicale comprenne une formation complète pour que ses praticiens comprennent la ménopause, et que chaque femme ait la possibilité de comprendre ce qu’est la ménopause et quelles sont les options. .»

Le professeur Kamila Hawthorne, présidente du Royal College of GPs, a déclaré que les résultats étaient décevants, mais pas surprenants. « Travailler à lutter contre les inégalités en matière de santé est une priorité stratégique pour le Collège », a-t-elle déclaré.

Le Dr Sue Mann, directrice clinique nationale du NHS pour la santé des femmes, a déclaré qu’il était essentiel que toutes les femmes aient un accès égal au soutien et soient pleinement informées des risques et des avantages des différentes options de traitement pour la ménopause, y compris le THS.

« Nous savons qu’il y a encore du travail à faire pour accroître la sensibilisation et réduire les inégalités d’accès, et c’est pourquoi nous déployons des centres de santé pour les femmes pour fournir des soins supplémentaires au sein des communautés, ainsi que des outils pour aider les femmes à gérer leurs symptômes », a-t-elle déclaré. dit.