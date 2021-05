Les femmes bénévoles de Bengaluru fournissent des produits menstruels et contraceptifs aux femmes coincées à la maison

Bengaluru: Depuis que la deuxième vague de Covid 19 a durement frappé Bengaluru, plusieurs ONG et groupes d’aide sont intervenus et aident les gens à surmonter la crise. Il existe de nombreux numéros d’assistance téléphonique où les gens peuvent trouver de la nourriture, des produits d’épicerie, des vêtements et tout ce qui est essentiel. Les membres de ces groupes organisent eux-mêmes les marchandises ou les récupèrent simplement pour les familles qui en ont besoin.

La Good Quest Foundation est l’une de ces ONG qui fait un travail louable en aidant les gens à traverser la crise, en particulier les femmes. Ils ont mis en place un service d’assistance téléphonique pour répondre aux besoins essentiels des personnes et des femmes en particulier.

Tout a commencé après que l’ONG a reçu un appel d’une femme qui a appelé la ligne d’assistance et a dit qu’elle avait besoin de quelque chose. L’appel a été répondu par un opérateur masculin. La femme, cependant, a déclaré qu’elle n’était pas à l’aise pour parler et a abandonné brusquement l’appel.

Vinod, qui a répondu à l’appel, a demandé à son collègue bénévole Felcy de prendre l’appel. Felcy a rappelé la dame et lui a demandé si elle voulait dire quelque chose. Sachant que c’était une autre femme de l’autre côté du téléphone, la dame a demandé avec hésitation si elle pouvait lui apporter des serviettes hygiéniques. Felcy a livré le colis elle-même à leur porte et était heureuse de voir qu’ils étaient soulagés.

De nombreux incidents de ce type où les appelantes n’étaient pas à l’aise de discuter de leurs besoins personnels avec des opérateurs masculins de lignes d’assistance sont apparus dans un passé récent. «Dans de tels cas, nous assistons à l’appel, demandons ce dont ils ont besoin et le livrons à leur domicile. Il y a plusieurs femmes qui sont seules sans personne d’autre pour les aider. Nous n’étions pas au courant de leur situation jusqu’à ce que de tels appels arrivent. Maintenant, nous contactons spécifiquement ces femmes en priorité », dit Felcy.

Peu d’autres groupes d’aide ont également inclus des femmes pour fournir des produits essentiels dans des foyers où les femmes ne sont pas à l’aise de rencontrer des hommes. Peu de femmes qui suivent des traitements pour divers problèmes gynécologiques éprouvent des difficultés à se procurer le matériel nécessaire. Ces femmes sont soulagées après avoir parlé à des femmes volontaires à l’autre extrémité qui facilitent, dit Navya, une autre volontaire qui a contacté un certain nombre de femmes sur des médicaments contre la PCOD, qui impliquent également des pilules contraceptives.

«Demander à quiconque de se procurer des pilules contraceptives n’est pas une chose avec laquelle la plupart des femmes sont à l’aise, en particulier celles des groupes financiers inférieurs. Je sais qu’ils auront besoin de ces pilules puisque je prenais également de tels médicaments il y a quelques années. Par conséquent, je leur demande ce que leur Gynac a prescrit et je laisse tomber les sachets de médicaments à leur porte s’ils sont séropositifs ou isolés », ajoute Navya.

