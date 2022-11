Les femmes bannies des gymnases afghans par les dirigeants talibans

Les talibans interdisent aux femmes d’utiliser les gymnases en Afghanistan, a déclaré jeudi un responsable à Kaboul, le dernier décret du groupe religieux réprimant les droits et libertés des femmes depuis leur arrivée au pouvoir il y a plus d’un an.

Les talibans ont envahi le pays l’année dernière, prenant le pouvoir en août 2021. Ils ont banni les filles du collège et du lycée, malgré les promesses initiales du contraire, ont restreint les femmes de la plupart des domaines d’emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds. en public.

Un porte-parole du ministère de la Vertu et du Vice a déclaré que l’interdiction avait été introduite parce que les gens ignoraient les ordres de ségrégation sexuelle et que les femmes ne portaient pas le foulard ou le hijab requis. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs.

Nouvelle interdiction cette semaine

L’interdiction faite aux femmes d’utiliser les gymnases et les parcs est entrée en vigueur cette semaine, selon Mohammed Akef Mohajer, porte-parole nommé par les talibans pour le ministère de la Vertu et du Vice.

Le groupe a “fait de son mieux” au cours des 15 derniers mois pour éviter de fermer les parcs et les gymnases aux femmes, de commander des jours de la semaine séparés pour l’accès des hommes et des femmes ou d’imposer une ségrégation sexuelle, a-t-il déclaré.

Un combattant taliban monte la garde jeudi dans un parc d’attractions à Kaboul. L’interdiction faite aux femmes d’utiliser les gymnases et les parcs est le dernier décret des talibans réprimant les droits et libertés des femmes. (Ebrahim Noroozi/Associated Press)

“Malheureusement, les ordres n’ont pas été respectés et les règles ont été violées, et nous avons dû fermer les parcs et les gymnases pour les femmes”, a déclaré Mohajer. “Dans la plupart des cas, nous avons vu des hommes et des femmes ensemble dans des parcs et, malheureusement, le hijab n’a pas été observé. Nous avons donc dû prendre une autre décision et pour l’instant nous avons ordonné que tous les parcs et gymnases soient fermés aux femmes.”

Les équipes talibanes commenceront à surveiller les établissements pour vérifier si les femmes les utilisent toujours, a-t-il déclaré.

“Nous nous entraînons séparément”

Une entraîneuse personnelle a déclaré à l’Associated Press que les femmes et les hommes ne faisaient pas d’exercice ou ne s’entraînaient pas ensemble auparavant au gymnase de Kaboul où elle travaille.

“Les talibans mentent”, a-t-elle insisté, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, craignant des représailles. “Nous nous entraînions séparément.”

Jeudi, elle a déclaré que deux hommes prétendant appartenir au ministère de la Vertu et du Vice sont entrés dans son gymnase et ont fait partir toutes les femmes.

“Les femmes voulaient protester contre les gymnases [closing] mais les talibans sont venus et les ont arrêtés”, a-t-elle ajouté. “Maintenant, nous ne savons pas s’ils sont vivants ou morts.”

Le porte-parole du chef de la police de Kaboul nommé par les talibans, Khalid Zadran, a déclaré qu’il n’avait aucune information immédiate sur les femmes qui protestaient contre les fermetures ou les arrestations de gymnases.

“Effacement systématique”

La représentante spéciale des Nations Unies en Afghanistan pour les femmes, Alison Davidian, a condamné l’interdiction.

“C’est encore un autre exemple de l’effacement continu et systématique des femmes de la vie publique par les talibans”, a-t-elle déclaré. “Nous appelons les talibans à rétablir tous les droits et libertés pour les femmes et les filles.”

Les partisans de la ligne dure semblent dominer l’administration dirigée par les talibans, qui lutte pour gouverner et reste isolée au niveau international. Un ralentissement économique a plongé des millions d’Afghans supplémentaires dans la pauvreté et la faim alors que le flux d’aide étrangère s’est réduit à un filet.

La militante des droits des femmes basée à Kaboul, Sodaba Nazhand, a déclaré que l’interdiction des gymnases, des travaux dans les parcs et de l’école laisserait de nombreuses femmes se demander ce qui leur restait en Afghanistan.

“Ce n’est pas seulement une restriction pour les femmes, mais aussi pour les enfants”, a-t-elle déclaré. “Les enfants vont au parc avec leurs mères. Maintenant, les enfants sont également empêchés d’aller au parc. C’est tellement triste et injuste.”