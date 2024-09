Les femmes aveugles jouent un rôle essentiel dans l’identification d’éventuels cancers du sein

Meenakshi Gupta est aveugle depuis sa naissance. Pourtant, elle est capable d’identifier ce que beaucoup de patients et de spécialistes ne voient pas : les minuscules tumeurs dans le sein d’une femme, qui pourraient être malignes.

L’une des 30 femmes aveugles d’Inde formées dans le cadre d’un projet mondial appelé «Découvrir les mains,« Gupta, 31 ans, travaille depuis deux ans comme examinateur tactile médical à l’hôpital Medanta, dans la ville de Gurgaon, au nord de l’Inde.

Lancé en Inde en 2017, ce programme est désormais intégré dans les principaux hôpitaux des principales villes indiennes : Bengaluru, Varanasi, Gurugram et Delhi. Dans un pays où les équipements pour réaliser des mammographies sont rares, l’expertise de ces examinateurs est cruciale.

Le projet Discovering Hands lui-même a été lancé en Allemagne une décennie plus tôt.

De gauche à droite : Neetu Garg, Neha Suri, Meenakshi Gupta, Neha Singh et Nisha Wishkam. Le groupe de cinq femmes travaille comme examinatrices médicales tactiles (MTE) au Centre d’études sur les femmes aveugles et le handicap de l’Association nationale des aveugles de l’Inde, à Delhi.

Le Dr Frank Hoffman, gynécologue et fondateur du programme, a déclaré avoir été consterné par le nombre considérable de cas de cancer du sein à un stade précoce qui passaient inaperçus, non seulement en Allemagne mais dans le monde entier.

« J’ai pensé que nous pourrions améliorer les résultats de l’examen des seins en formant spécialement d’autres personnes à le faire en tant que personnel de soutien aux médecins », explique-t-il. Il a décidé de se concentrer sur la formation des personnes aveugles ; des études qui ont montré que le cerveau des personnes aveugles peut développer un sens du toucher accru.

Comme tous les examinateurs, Gupta a été rigoureusement formée par quatre formateurs voyants qui lui ont appris des choses sur le corps féminin, en particulier l’anatomie du sein. Sa formation a duré 9 mois : 6 mois de cours d’étude et 3 mois de stage. Elle a également suivi une formation à la mobilité : elle utilise une canne blanche pour se rendre à l’hôpital de manière autonome et demande de l’aide pour se déplacer sur les routes encombrées de circulation si elle en a besoin. L’effort en vaut la peine.

Après avoir été formée en tant qu’examinatrice des seins, Meenakshi Gupta peut identifier les grosseurs aux stades initiaux, avant même qu’elles n’apparaissent sur les examens d’imagerie.

Un taux de réussite impressionnant

« Ils ont eu tellement de succès qu’ils ont été 30 % plus efficaces que les médecins pour détecter les changements tissulaires », explique Hoffman à propos des stagiaires. « Les MTE peuvent identifier les grosseurs dès les premiers stades, avant même qu’elles n’apparaissent sur les scanners d’imagerie. »

Au fil des ans, plusieurs études indépendantes ont confirmé ce constat. Une étude pilote menée en 2023 par le département d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital universitaire d’Erlangen en Allemagne a porté sur 104 patientes et a conclu que les examens cliniques des seins effectués par des MTE malvoyants étaient aussi précis pour identifier les tumeurs potentiellement cancéreuses que les médecins formés à cette procédure.

Dans de nombreux cas, une grosseur dans le sein peut être non cancéreuse. Des examens sont nécessaires pour écarter le cancer, et plus tôt ils sont effectués, mieux c’est, explique le Dr D Pooja, gynécologue et PDG d’Apar Health, qui n’est pas affiliée au programme Discovering Hands. « Le travail d’une MTE est très valorisant, surtout dans un environnement peu technologique où tout le monde n’a pas accès aux mammographies. Cela allège également la charge des médecins qui doivent faire face à des salles d’attente surchargées », dit-elle.

Les examinateurs comme Gupta se révèlent être une force puissante pour identifier le cancer du sein et permettre un traitement efficace, déclare le Dr Pooja, qui ajoute : « Cependant, nous avons besoin de davantage d’études cliniques pour établir comment leur travail ajoute de la valeur au système de santé. »

Diplômé en arts et n’ayant étudié les sciences qu’au lycée, Gupta explique qu’il était difficile d’en apprendre davantage sur l’anatomie du sein et de réaliser des examens cliniques.

Un modèle de peau utilisé pour la formation médicale aux examens des seins au Centre d’études sur les femmes aveugles et le handicap de l’Association nationale des aveugles de l’Inde à Delhi.

Lors de leurs séances de formation, les mammographes s’exercent sur des modèles en plastique avec des seins en silicone. « L’une des premières choses que nous avons apprises a été de cartographier le sein », explique-t-elle. À l’aide d’un ruban adhésif doux pour la peau, ils divisent chaque sein en quatre zones. En sondant doucement du bout des doigts et en exerçant différentes pressions, ils examinent minutieusement chaque centimètre du sein. Le processus prend jusqu’à une heure pour les deux seins. Si les mammographes détectent une grosseur, la cartographie du sein de cette manière permet au médecin de la localiser rapidement et précisément pour un examen plus approfondi.

Les médecins du sein consignent leurs observations par écrit, explique Gupta. « Nous examinons la consistance de chaque zone du sein : est-elle dure ou molle ? Si nous trouvons une grosseur, nous notons son emplacement, sa profondeur, sa taille et sa forme. Notre tâche se termine avec l’examen. Nous ne sommes pas autorisés à dire si elle pourrait être cancéreuse ou non. »

Un départ nerveux

Après sa formation, Gupta a commencé à travailler comme stagiaire à l’hôpital Medanta.

« Pour renforcer notre compréhension et notre confiance, le médecin nous demandait d’identifier la nature de la grosseur chez les patientes qui avaient déjà reçu un diagnostic de cancer du sein », explique-t-elle. Ils ont passé des mois à noter la sensation, la taille, la forme et la consistance de ces grosseurs. Bientôt, ils sont passés à l’examen des patientes qui venaient pour des contrôles.

Meenakshi Gupta colle du ruban adhésif sur un mannequin — une pratique qui permet de diviser le corps en zones pour les examens des seins.

« Je me souviens que j’étais si nerveuse que mes mains tremblaient lorsque j’ai examiné mon premier patient », raconte-t-elle. La responsabilité pesait sur elle : « C’est une personne vivante. Et si j’oubliais quelque chose ? J’étais inquiète. » Cette anxiété s’est atténuée au bout de quelques mois, à mesure que son expérience et sa confiance en elle augmentaient.

Elle voit désormais 5 à 8 patients par jour, passant environ une heure avec chacun. En moyenne, dit-elle, un ou deux présentent des anomalies. Elle enregistre ses observations sur un ordinateur portable et signale les cas pour un suivi auprès du médecin.

De nombreux avantages en Inde

Deux femmes ont joué un rôle déterminant dans la mise en place du programme Discovering Hands en Inde et dans la formation des MTE.

L’une d’entre elles est Shalini Khanna Sodhi, directrice fondatrice et secrétaire de l’Association nationale des aveugles, le Centre indien pour les femmes aveugles et les études sur le handicap à New Delhi. « Les femmes aveugles étaient particulièrement oubliées », explique Sodhi. « En plus d’apporter un soutien diagnostique aux médecins confrontés à une forte surpopulation dans les salles d’attente, ces rôles permettent aux femmes malvoyantes qui ont souvent du mal à trouver un emploi, une dignité et un but », dit-elle.

Les efforts de Sodhi ont été soutenus par le Dr Kanchan Kaur, une chirurgienne qui reconstruit les seins après une mastectomie et qui exerce à l’hôpital Medanta, où travaille actuellement Gupta. Les deux femmes se sont rendues en Allemagne pour observer et apprendre la technique.

Kaur affirme qu’un autre problème est le manque de « sensibilisation à la mammographie » chez les femmes indiennes. Toutes les femmes n’ont pas accès à des mammographies annuelles, une procédure de dépistage considérée comme courante dans d’autres pays. Selon le ministère indien de la Santé et de la Protection de la famille, le cancer du sein est l’un des cancers les plus courants chez les femmes, avec environ 75 000 décès chaque année. L’une des principales raisons est la manque d’accès aux équipements de mammographie, notamment dans les zones rurales où les mammographies ne font pas partie des soins de routine.

« Je suis consciente que je traite une maladie potentiellement curable si les femmes viennent à temps », explique Kaur. « Mais en Inde, c’est un énorme problème. Les femmes peuvent avoir l’impression d’avoir une grosseur, mais en raison de la stigmatisation liée à l’examen de leurs seins, beaucoup retardent le traitement. En Inde, le plus gros problème est que les femmes ne consultent pas leur médecin à temps. C’est ce qui cause le retard du diagnostic : la stigmatisation est toujours présente et dans une société aussi conservatrice, les femmes hésitent à exposer leurs seins aux médecins pour des examens médicaux. Près de la moitié des cas que Kaur voit sont des femmes qui cherchent à se faire soigner à un stade avancé, « lorsque le cancer est très agressif et que le taux de mortalité est élevé », dit-elle.

Selon un rapport du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), seule une femme sur deux diagnostiquée avec un cancer du sein en Inde survit. Des études ont montré que la maladie survient à un plus jeune âge chez les femmes en Inde(entre 45 et 49 ans) par rapport aux pays occidentaux, et de ce fait, les taux de survie sont faibles. C’est pourquoi il est essentiel de détecter la maladie le plus tôt possible, explique Kaur.

Le fait que les examens mammaires soient effectués par des femmes aveugles a contribué à atténuer la stigmatisation qui entoure le fait de se rendre à un examen, explique-t-elle. Comme les MTE sont aveugles, les femmes qui viennent se faire examiner ne se sentent pas gênées ou honteuses de montrer leurs seins. C’était une chose à laquelle les professionnels de la santé n’avaient pas vraiment pensé lorsqu’ils ont lancé le programme en Allemagne, explique Hoffman.

Si davantage de médecins généralistes étaient formés et si l’examen des seins devenait un examen de routine dans les hôpitaux du pays, cela pourrait sauver beaucoup plus de vies, affirme Sodhi. Cependant, ce n’est pas un objectif facile à atteindre.

Actuellement, la formation intensive de chaque MTE coûte environ 2 lakh roupies, soit environ 2 500 dollars. « Nous sommes financés par des donateurs privés et le nombre de MTE que nous formons chaque année dépend de ce financement », explique Sodhi. « Mais nous espérons pouvoir bientôt étendre notre programme. Si c’est le cas, Discovering Hands peut sauver beaucoup plus de vies. C’est encourageant de penser à la façon dont ces femmes qui ne se voient pas nous montrent la voie. »

Kamala Thiagarajan est une journaliste indépendante basée à Madurai, dans le sud de l’Inde. Elle couvre la santé mondiale, la science et le développement et a été publiée dans Le New York Times, le British Medical Journalla BBC, Le Gardien et d’autres médias. Vous pouvez la retrouver sur X @kamal_t

Droits d’auteur 2024 NPR