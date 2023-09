Les femmes avec qui il sortait selon la rumeur – Hollywood Life

Crédit d’image : HBOMax

Angus Cloud était un acteur qui a joué dans « Euphoria ».

Il n’a jamais confirmé de romance en 2023.

Il était auparavant lié à sa co-star Maude Apatow, Chase Sui Wonders et Sydney Martin.

Angus est décédé tragiquement à l’âge de 25 ans en juillet 2023.

Nuage Angus était peut-être mieux connu pour avoir joué le personnage de Fezco dans la populaire série télévisée HBO Euphorieet les fans de la série ont eu le cœur brisé d’apprendre son décès à l’âge de 25 ans, le 31 juillet 2023. Le décès de l’acteur a été annoncé dans une déclaration à TMZ et il a révélé qu’il était décédé au domicile de sa famille à Oakland, en Californie, quelques semaines seulement après la perte de son père. « C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd’hui », peut-on lire dans le communiqué. « En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. » La cause de son décès a été révélée plus tard en septembre.

Avant sa mort tragique, la vie amoureuse d’Angus était souvent sous les projecteurs et il avait eu une relation amoureuse avec trois femmes entre 2022 et 2023. L’une était sa co-star tandis qu’une autre est une actrice qui a collaboré avec lui lors d’une séance photo. Le troisième est un mannequin en ligne qui jouait autrefois un rôle mineur dans Euphorie. Découvrez ci-dessous les trois femmes qui ont pu partager une relation avec Angus au cours de la dernière année de sa vie.

Maud Apatow

Maud Apatowqui a joué le personnage de Lexi aux côtés d’Angus dans Euphorie, selon la rumeur, sortirait avec la défunte star début 2022, après avoir été vus lors de diverses sorties ensemble. L’un comprenait une soirée en amoureux à New York, NY. Angus aurait partagé une photo de la nuit sur son histoire Instagram et l’aurait légendée avec « Un petit rendez-vous à New York » et « #Fexi », qui est une combinaison de lui et de Maude. Euphorie noms des personnages.

Les jeunes stars ont également posé pour jolies photos ensemble lors de la Fashion Week de New York quelques jours plus tard. Ils portaient des ensembles tartan assortis noirs et gris de Thomas Browne et celui de Maude comprenait un sac à main assorti en forme de chien. Ils ont tous deux souri et semblaient très à l’aise l’un avec l’autre, sur les clichés.

Avant qu’ils ne déclenchent des rumeurs de romance, Maude était connue pour avoir rompu avec son petit ami manager de talents, Charlie Christieen 2019 ou 2020. Bien que ni Angus ni Maude n’aient jamais confirmé qu’ils sortaient ensemble à l’époque, les fans ont souvent commenté leurs photos et exprimé l’espoir qu’ils aient apporté le Euphorie histoire d’amour de leurs personnages à la vraie vie.

Chase Sui Merveilles

Chase Sui Merveilles avait également une relation amoureuse avec Angus à un moment donné en 2022. L’actrice et le beau gosse ont posé pour une série de photos ensemble lors d’une collaboration qu’ils ont faite pour Entretien revue. Pendant le projet, ils se sont interviewés tout en discutant et portaient des tenues Thom Browne, similaires à celle qu’il portait avec Maude. Bien qu’il n’y ait aucun autre indice qu’ils aient jamais été en couple, beaucoup ont souligné à quel point les deux avaient l’air confortables sur les photos, ce qui a amené les fans à entretenir l’idée d’une éventuelle romance. Début 2023, cependant, Chase a été aperçu en train de sortir avec un comédien. Pete Davidson.

Sydney Martin

Sydney Martin, mannequin et actrice, était la femme la plus récemment liée de manière romantique à Angus. Leur possible romance semblait la plus plausible puisqu’ils ont posé ensemble pour des photos remplies de PDA, qu’elle a publiées sur Instagram. « L’euphorie est sortie dans 2 jours », lit-on dans la légende des instantanés, visible ci-dessus. Elle a également inclus trois émojis coeur rouge et a tagué le compte d’Angus dans la publication.

Sydney est connue pour son mannequinat pour des marques comme Pretty Little Things et IconSwim. Elle a également joué un rôle mineur dans la deuxième saison d’Euphoria, ce qui aurait pu être la façon dont elle et Angus se sont rencontrés. Une source a apparemment confirmé leur relation avec DeuxMoi. «Elle a lancé des allusions subtiles disant qu’en postant ce type secret (sur un TikTok maintenant supprimé), ils ne se suivent pas mais apparemment ils sont très discrets. Elle a même republié une photo d’Angus sur sa story Instagram l’autre jour », a déclaré la source.