Les femmes au foulard des suffragettes exclues du débat trans à Holyrood

Le président de Holyrood s’est excusé au nom du parlement écossais après que les femmes aient été invitées à retirer les foulards des suffragettes lors d’un débat sur les réformes en matière de genre.

Alison Johnstone a réprimandé le personnel de sécurité après avoir ordonné aux détracteurs du nouveau projet de loi sur le genre de quitter une session du Comité des égalités pour avoir porté les accessoires violets, blancs et verts mardi matin.

Les couleurs, traditionnellement associées au mouvement des suffragettes, ont été adoptées par les féministes modernes pour signaler leur opposition à une législation qui permettra aux personnes transgenres de vivre plus facilement dans l’identité qu’elles ont choisie.

L’affichage de “bannières ou slogans, y compris sur les vêtements” est interdit à Holyrood, Les temps signalé.

Le comité discutait des amendements au projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre, qui a suscité un débat houleux dans tout le pays.

Sous le compte Twitter d’Obsolesence, une femme prise dans l’incident a déclaré : « On vient de me demander d’enlever mon nouveau foulard. J’ai refusé parce que c’est charmant et inoffensif.

“Apparemment (le Parlement écossais) pense que ces couleurs sont inacceptables alors que plusieurs MSP portent des cordons arc-en-ciel.”

Le député conservateur Russell Findlay s’est demandé si le foulard représentait un «slogan politique» comme cela avait été suggéré, ce qui n’est pas autorisé par les règles de Holyrood.

Le comité a été transféré en séance privée immédiatement après la question de M. Findlay.

Le président s’est ensuite adressé aux MSP au début des débats de l’après-midi dans la salle de débat principale de Holyrood. #

Mme Johnstone a déclaré que les MSP avaient porté la question à son attention en disant: «Lors de cette réunion, un visiteur de la galerie publique a été invité à retirer un foulard violet, vert et blanc.

« Ayant refusé de le faire, la visiteuse a été informée qu’elle ne pourrait pas retourner dans la galerie.

“Cette demande a été formulée par des fonctionnaires dans le cadre du code de conduite du Parlement pour les visiteurs qui stipule que l’affichage de banderoles, drapeaux ou slogans politiques, y compris sur les vêtements et accessoires, est interdit.”

Elle a poursuivi: «Permettez-moi de préciser une chose, les couleurs du suffrage ne sont pas et n’ont jamais été interdites au Parlement écossais.

“Nous soutenons et promouvons activement le suffrage universel de plusieurs manières à Holyrood et nous continuerons à le faire.”

Mme Johnstone a ajouté: “La mesure prise était une erreur et je voudrais m’excuser au nom du Parlement.

“Le port d’un foulard dans ces couleurs n’enfreint pas en soi le code de conduite des visiteurs.”