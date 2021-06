Les femmes archères indiennes perdent et sortent de la discorde des Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe indienne féminine de tir à l’arc a perdu 0-6 contre la Colombie lors du premier match et s’est écrasée lors d’un tournoi de qualification olympique ici dimanche. C’était la dernière occasion pour eux de gagner une place de quota par équipe.

Seules les trois meilleures équipes gagneront une place de quota pour les Jeux olympiques de Tokyo, à partir du 23 juillet.

Lors de la séance matinale de la qualification finale, l’Inde a terminé deuxième derrière le Mexique. Lors de la séance de l’après-midi, l’équipe, composée de Deepika Kumari, Komalika Bari et Ankita Bhakat, n’a pas répondu aux attentes et a perdu son premier match contre la Colombie -0-6 pour se retirer de la course aux Jeux olympiques.

Dans le cycle de qualification olympique 2019, Deepika s’était qualifiée dans une épreuve individuelle pour les Jeux olympiques.

L’équipe masculine d’arc classique composée d’Atanu Das, Tarundeep Rai et Pravin Jadhav avait remporté le quota par équipe lors des Championnats du monde 2019 aux Pays-Bas.

Le tournoi de qualification sera suivi de l’étape 3 de la Coupe du monde à partir de lundi.

