Les femmes anglaises sont «autonomisées» en rendant publique la plainte sur les salaires de la FA, déclare la défenseuse des Lionnes Lucy Bronze | Nouvelles du football

Selon la défenseure Lucy Bronze, les femmes d’Angleterre ont été « renforcées » par leur décision de porter leur différend salarial avec le public de la FA.

Mardi, quatre jours avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde féminine avec Haïti, une déclaration signée par les 24 membres de l’équipe d’Angleterre a été publiée par la capitaine Millie Bright, exprimant sa « déception » face à un désaccord de longue date entre les Lionnes et l’association sur les primes. pour couvrir la compétition.

Les joueuses de Sarina Wiegman recevront pour la première fois leur prix de tournoi directement par la FIFA, alors qu’auparavant, le paiement était versé à la FA, puis distribué comme bon leur semblait.

Bien que ce chiffre éclipse tout total précédent attribué par l’instance dirigeante mondiale du football pour une Coupe du monde, il est frustrant de ne pas être complété par les propres employeurs anglais étant donné le succès qu’ils ont connu ces dernières années et la contribution qu’ils ont apportée à la réputation de football féminin dans le pays.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L'Anglaise Lucy Bronze s'exprime sur les problèmes de rémunération dans le football féminin et sur la façon dont les joueuses ont le sentiment de s'émanciper pour changer les circonstances.



Les discussions sont en cours depuis fin 2022, mais plus de six mois plus tard sont toujours dans l’impasse.

Dans la lettre, les Lionnes ont déclaré qu’elles suspendaient les pourparlers pour se concentrer sur le tournoi, mais qu’elles avaient la « pleine intention » de reprendre le dialogue une fois leur campagne de Coupe du monde terminée. S’exprimant près de 24 heures après son envoi public, Bronze a déclaré que cela l’avait laissée, ainsi que ses coéquipières, se sentir plus fortes avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde.

Elle a déclaré: « Je pense que les joueurs se sentent très autonomes. Je pense que c’est la première fois en tant que groupe de joueurs que nous envoyons nous-mêmes le message, que nous avons collectivement fait ensemble et que nous visons. Donc je pense à cet égard, le groupe de joueurs a été très puissant hier soir, ce matin et ces dernières semaines.

« J’ai l’impression qu’il était important que nous envoyions le message, car il y a eu des discussions (et) nous voulons montrer que nous sommes concentrés sur la Coupe du monde, c’est notre objectif principal.

« C’est super triste que nous ayons ces problèmes. Je pense qu’encore une fois, c’est quelque chose dont nous avons parlé en tant que groupe anglais. Nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes, nous le faisons pour pouvoir établir une norme. «

Le bronze a également souligné l’impact que les Lionnes ont eu sur le match national en Angleterre, où la fréquentation des femmes de haut vol a augmenté de près de 200% d’une année sur l’autre à la suite de leur succès à l’Euro 2022 l’année dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant la Coupe du monde féminine 2023, l'équipe australienne a critiqué la disparité entre les sexes dans les prix en argent et a appelé la FIFA à s'engager à le rendre égal à celui des hommes.



En plus du différend salarial, l’équipe féminine d’Angleterre serait mécontente des demandes de la FA concernant les restrictions sur leurs propres parrainages commerciaux, qu’elles ont été forcées de suspendre pour la Coupe du monde, et de la réduction des accords collectifs qu’elles feront. recevoir de l’association.

Elle a ajouté: « Il y a constamment un autre niveau et une autre étape que vous pouvez franchir. Que ce soit commercialement – ou sur ou en dehors du terrain. Que ce soit basé sur la performance, c’est être récompensé pour les choses que vous avez faites.

« Nous sommes champions d’Europe. Nous avons radicalement changé le jeu en Angleterre, nous voulons donc que tout s’aligne. Si nous voulons bien faire sur le terrain, vous vous attendez à ce que les choses suivent. »

Pourquoi les Lionnes sont-elles si mécontentes de la FA ?

Anton Toloui de Sky Sports News en Australie :

« Les joueurs sont en pourparlers avec la FA depuis l’année dernière. Ils ne sont pas seulement mécontents des paiements de bonus, mais aussi des paiements commerciaux sur ce qu’ils peuvent gagner en tant que joueurs anglais.

« Je veux ajouter quelques lignes d’une longue et forte déclaration du directeur général de PFA, Maheta Molango, qui dit que c’est une » énorme erreur de sous-estimer la véritable force des sentiments des joueurs sur cette question « .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L'attaquante anglaise Alessia Russo s'assoit avec David Beckham lors d'un tournage Adidas avant la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande.



« Il conclut en disant: » Il y aura toujours des conséquences lorsque les joueurs auront l’impression de devoir revenir problème par problème pour faire pression pour la parité et le progrès. Cela n’a pas besoin d’être comme ça « .

« C’est un problème qui inquiète un peu les joueurs. Vous pouvez le voir de deux manières – nous savons tous que la façon dont les joueurs sont payés a changé, et pour la première fois, cela provient d’un pot de la FIFA.

« Cela a augmenté – les joueurs gagneront 24 000 £ s’ils sortent en phase de groupes et cela augmentera progressivement en fonction de leur performance dans le tournoi, jusqu’à 213 000 £ s’ils remportent la Coupe du monde.

« Mais, de leur point de vue, les joueurs pensent » attendez une minute, cela vient de la FIFA, nous avons tant fait pour le jeu ici et pourquoi l’argent ne vient-il pas directement de la FA?

« Le point de vue de la FA est que le prix en argent est quatre fois supérieur à ce qu’il était en 2019, et un assez bon règlement – mais les joueurs sont également frustrés de ne pas pouvoir s’impliquer dans une activité commerciale, qu’ils ont dû arrêter depuis qu’ils sont entrés dans le camp.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sarina Wiegman a déclaré que les supporters anglais devraient être enthousiasmés par le potentiel de l'équipe à la Coupe du monde, insistant sur le fait qu'ils étaient « prêts à partir ».



« Ils sont aussi un peu ennuyés d’avoir voulu que cela soit résolu avant la Coupe du monde, ce qui ne s’est pas produit. C’est un tournoi d’une vie pour tant de joueurs, mais nous y sommes – des négociations se poursuivent pendant que les joueurs sont au camp . »

Exclusivité Wiegman : nous rêvons de la victoire en Coupe du monde

Alors que Sarina Wiegman est assise au bord de la piscine sous le soleil radieux d’Australie, elle n’a qu’une idée en tête : gagner la Coupe du monde.

« On ne sait jamais. Nous sommes venus ici avec un rêve et c’est ce que nous recherchons », a déclaré Wiegman Sports du ciel avec le sourire à la base d’avant-tournoi de l’Angleterre sur la Sunshine Coast.

« L’Angleterre a bien fait dans les tournois précédents et oui, nous voulons gagner chaque match. »

En savoir plus sur le reportage exclusif d’Anton Toloui avec le manager anglais ici.

Quand et où aura lieu la Coupe du monde féminine 2023 ?

Le tournoi de cette année aura lieu à Australie et Nouvelle-Zélandece qui en fait la toute première Coupe du monde féminine co-organisée.

Le tournoi commence le 20 juilletla finale ayant lieu le 20 août dans Sidney au stade Accor.

Le Etats-Unis sont les champions en titre et cherchent à devenir la première équipe de l’histoire de la compétition à remporter le tournoi trois fois de suite.