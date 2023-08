Les femmes anglaises seront à nouveau en finale, déclare l’ancienne Lionne, Sue Smith

L’ancienne joueuse d’Angleterre Sue Smith pense que les Lionnes se rendront régulièrement à la fin des affaires de plus de tournois, après la Coupe du monde.

L’équipe de Sarina Wiegman a été battue 1-0 contre l’Espagne, éventuellement championne du monde, à Sydney, en Australie, déconcertant de nombreux critiques qui doutaient peut-être de leurs capacités compte tenu du nombre de blessures auxquelles ils ont dû faire face.

Smith vient de faire partie d’une campagne de GENRE Collations pour créer une bannière géante « Bienvenue à la maison » pour l’équipe, qui peut être vue du ciel – et maintenant, on lui dit QuatreQuatreDeux que l’espoir est toujours grand pour l’avenir et qu’elle s’attend à ce que cette équipe concoure pour les grands honneurs à l’avenir – malgré sa déception d’avoir perdu la finale de la Coupe du monde.

« Nous avons de brillants jeunes joueurs qui, espérons-le, vont grandir ensemble », a déclaré Smith. « J’espère que nous pourrons garder la manager – mais grâce à elle, nous pouvons le faire de manière cohérente maintenant : accéder aux dernières étapes des compétitions, accéder aux finales, gagner les finales.

« Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas. Ils ont cette conviction maintenant, cette mentalité de gagnant. Je pense que contre l’Australie, l’expérience s’est révélée et ils ont juste semblé contrôlés. Une foule massive contre nous et l’Angleterre s’en fichait. Ils a calmé tout le monde et malheureusement, ils se sont heurtés à une très bonne équipe espagnole.

« Ils en tireront des leçons: je pense que c’est un avenir très brillant pour ce côté. C’est une courbe d’apprentissage énorme. C’est horrible à l’époque mais vous en apprenez. Ils y arriveront. Je pense que si vous aviez dit avant le tournoi, où finira l’Angleterre… Je suis super positif mais avec toutes les blessures et les abandons, je ne savais pas trop ce qu’on ferait, c’était un groupe délicat mais après ça dépend contre qui tu joues. Mais alors que nous avancions, surmontant ces défis, l’Allemagne sortait, les États-Unis sortaient et j’ai pensé : « Nous allons gagner ça !

« Je pense que nous savions tous que l’Espagne était une équipe de grande qualité, mais nous avons ces joueurs qui peuvent fournir des moments de grande qualité et je pensais que nous pourrions faire un Euro et une Coupe du monde consécutifs, ce qui aurait été incroyable. Je Je pense que c’est une réalisation brillante, cependant. »

Les femmes anglaises ont été battues 1-0 en finale de la Coupe du monde, bien que buteur espagnol Olga Carmona a appris avec tristesse la mort de son père au lendemain de la victoire.

