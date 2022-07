Les femmes anglaises remportent l’Euro 2022: l’utilisation de super sous-marins par Sarina Wiegman pourrait changer la donne après le triomphe des Lionnes | Nouvelles du football

Alessia Russo. Ella Toon. Chloé Kelly. Les super sous-marins anglais ont façonné leur triomphe historique à l’Euro.

Du superbe lob de Toone à la victoire décisive de Kelly en finale contre l’Allemagne, en passant par la désormais emblématique talonnade de Russo entre les jambes du gardien suédois, le trio a marqué des moments inoubliables dans l’histoire du football anglais.

Ne vous y trompez pas, le onze de départ record a été sélectionné six matchs de suite pour une raison. Ils regorgent de talent et de savoir-faire, dont la capitaine inspirante Leah Williamson et la meilleure buteuse et joueuse du tournoi Beth Mead. Mais c’était une couronne décrochée dans un style très moderne.

La patronne Sarina Wiegman – qui a maintenant réussi le doublé après avoir remporté l’Euro 2017 avec son pays natal, les Pays-Bas – est réputée pour la façon dont elle crée l’unité dans une équipe et elle a superbement exploité la force de l’Angleterre tout au long du tournoi pour les emmener à des sommets sans précédent.

Remplaçants ? Le terme préféré de l’entraîneur-chef de l’union de rugby masculin d’Angleterre, Eddie Jones – “finisseurs” – semble plus approprié et plus respectueux de l’impact crucial que ces joueurs ont sur le banc. Il n’est pas étonnant que Wiegman ait également adopté l’expression.

Image:

Sarina Wiegman s’est régulièrement tournée vers les remplaçants Alessia Russo, à droite, et Ella Toone pour avoir un impact pour l’Angleterre lors de ce tournoi.





Auparavant, une place dans la pirogue était considérée comme quelque chose d’insignifiant, une démonstration publique que vous n’étiez pas assez bon pour être là-bas. Mais maintenant, il y a une appréciation de la contribution vitale que ces joueurs peuvent apporter tard, lorsque les jambes des débutants sont fatiguées et que les espaces s’ouvrent.

Russo, en particulier, s’est démarquée par sa capacité à exploiter ces moments, marquant quatre fois après son arrivée.

Image:

Le but scandaleux en talonnade de Russo contre la Suède





Plus tôt dans le tournoi, Toone a profité du temps supplémentaire et de l’espace accordés à ces arrivées tardives au milieu de terrain, lui permettant de créer des occasions et de passer à travers les défenses. En finale, elle a pu repérer un écart à combler pour son but qui n’aurait pas été là plus tôt dans le match.

Ce n’est pas une formule. La série de sous-marins envoyés rapidement contre l’Espagne après que l’Angleterre a concédé au début de la seconde période ne faisait pas partie du plan, mais devait beaucoup à la lecture instinctive de Wiegman du jeu – et à la façon dont elle pouvait le retourner dans le sens de son équipe.

Et c’est donc cette combinaison de talent en réserve et d’un manager qui sait s’en servir qui a fait cette Angleterre équipe si efficace à ces Euros.

Joueur pour joueur étaient-ils les meilleurs de la compétition ? Eh bien, en l’occurrence, il y aura des gens qui soutiendront que ce soit le cas. Mais en ce qui concerne l’équipe pour l’équipe – et la façon dont les équipes ont été déployées – il ne fait aucun doute que les 23 de Wiegman étaient le meilleur groupe.

Image:

Chloe Kelly a quitté le banc pour remporter l’Euro pour l’Angleterre





Il y aura beaucoup d’écrits et de paroles sur l’héritage de cette équipe d’Angleterre. Comment ils ont inspiré et inspireront les filles et les garçons à travers le pays et le grand impact que leur victoire pourrait potentiellement avoir sur la façon dont le football féminin et le sport féminin sur ces côtes sont perçus.

Mais si l’accent est mis sur l’héritage de leur football, il y a de fortes raisons de penser que ce groupe sous Wiegman a présenté un modèle sur la façon d’utiliser une équipe de joueurs à l’aube d’une ère de cinq remplaçants.

Le changement de règle était une mesure de protection pendant la pandémie, mais il est maintenant devenu un élément permanent dans de nombreuses ligues et changera sûrement l’approche que les équipes adoptent aux 90 minutes.

Les managers de la Premier League et de l’EFL dans le jeu masculin – capables d’utiliser eux-mêmes cinq remplaçants cette saison – feraient bien de prendre note de la façon dont Wiegman a déployé ses options au cours de cette campagne. Ils le feront sûrement.

Les super sous-marins anglais ont changé la donne à plus d’un titre.