Les femmes anglaises peuvent montrer au monde à quel point leur équipe T20 est bonne contre les Antilles, déclare Lauren Bell | Nouvelles du cricket

La lanceuse rapide Lauren Bell a déclaré que les quatre derniers internationaux du T20 contre les Antilles donneraient à l’Angleterre la chance de montrer au monde “à quel point nous pouvons être une bonne équipe” avant la Coupe du monde de février.

L’Angleterre a suivi un balayage 3-0 dans la série internationale d’un jour dans les Caraïbes avec une victoire à huit guichets dans le premier des cinq T20I, cette série se poursuivant à la Barbade mercredi.

Bell, 21 ans, a marqué 3-26 lors du premier match du T20, cinq jours après avoir remporté 4-33 lors du deuxième ODI, avec son objectif maintenant de décrocher une place dans l’équipe d’Angleterre pour la prochaine Coupe du monde en Afrique du Sud.

Sophia Dunkley dit que son coéquipier Bell (photo) peut devenir le leader de l’attaque de bowling en Angleterre





S’exprimant mardi, le couturier a déclaré: “Les quatre prochains T20 sont une bonne occasion de montrer au reste du monde où nous en sommes avec notre cricket et à quel point nous pouvons être une équipe T20.

“C’est aussi une chance de jouer avec certaines des filles qui n’ont peut-être pas beaucoup joué au cricket T20 et de voir quelles sont nos différentes options. C’est mon objectif de faire partie de cette équipe de Coupe du monde.”

L’Angleterre n’a pas remporté la Coupe du monde T20 depuis l’édition inaugurale en 2009, avec ses meilleurs résultats depuis lors en terminant deuxième contre l’Australie en 2012, 2014 et 2018.

Bell : Assez spécial pour jouer avec Brunt

Katherine Brunt a disputé deux des quatre finales de la Coupe du monde T20 en Angleterre, remportant 3-6 en 2009 alors que son équipe, alors dirigée par Charlotte Edwards, battait la Nouvelle-Zélande par six guichets à Lord’s.

Bell a ouvert le bowling avec Katherine Brunt (photo) lors de l’ouverture du T20 international





La joueuse de 37 ans reste un élément clé de l’équipe anglaise T20 et Bell aime apprendre de son collègue quilleur de rythme.

Bell a dit : “[The first T20] C’était la première fois que je jouais avec Katherine dans ma carrière, donc c’était assez spécial, plutôt cool. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont ouvert le bowling avec elle.

“L’avoir autour, et Crossy [Kate Cross] dans les ODI, je peux apprendre tellement d’eux. Ils peuvent m’aider avec n’importe quoi.”

“Je connais mon rôle dans cette équipe”

À propos de l’environnement créé par le nouvel entraîneur-chef Jon Lewis, qui a récemment succédé à Lisa Keightley, Bell a ajouté : “C’est formidable d’avoir de nouveaux entraîneurs dans et autour de l’équipe.

“Jon est venu et nous a poussés à être inspirants et divertissants pour tous ceux qui regardent le cricket féminin. C’est une très bonne façon de voir le jeu, je suppose.

Jon Lewis a pris ses fonctions d’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre en novembre





“La confiance et le soutien que j’ai des entraîneurs et de Heather [captain Heather Knight] m’a mis dans une très bonne place. Je connais mon rôle dans cette équipe et où j’en suis.”

Bell – surnommée The Shard en raison de sa taille – a fait ses débuts en Angleterre Test, ODI et T20I pendant l’été à domicile et a depuis remporté 12 guichets en neuf matchs dans tous les formats.