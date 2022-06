Les femmes anglaises appellent cinq joueuses non plafonnées pour le test d’assurance LV = contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

Les femmes d’Angleterre ont annoncé une équipe de 13 joueuses pour le test d’assurance LV = contre l’Afrique du Sud, qui comprend cinq joueuses non plafonnées.

Les nouvelles venues Emily Arlott, Lauren Bell, Alice Davidson-Richards, Freya Davies et Emma Lamb pourraient toutes faire leur première apparition en test plus tard ce mois-ci.

L’entraîneur-chef Lisa Keightley a déclaré: « Il y a un certain nombre de nouveaux visages dans l’équipe, ce qui apporte un réel niveau d’énergie et d’enthousiasme. Nous sommes au début d’un nouveau cycle de championnat féminin ICC, qui commence pour nous avec les ODI indiens, et il est naturel que nous regardions vers l’avenir avec un œil sur qui pourrait être un acteur clé pour nous en 2025.

« De la même manière que Katherine Brunt a pris sa retraite du test de cricket et Anya Shrubsole de toutes les formes du jeu international, un certain nombre de points de bowling se sont ouverts, ce qui est extrêmement excitant pour ces joueurs. Je suis sûr qu’ils seront tous très désireux de saisir leur occasion.

« Nous devons équilibrer le fait d’avoir le renfort approprié pour l’équipe senior tout en offrant des opportunités de jeu. Nous avons besoin que nos joueuses jouent autant de cricket que possible, c’est pourquoi nous avons une équipe de test délibérément petite tandis que l’équipe féminine A d’Angleterre est en action contre l’Afrique du Sud.

« C’est vraiment un été massif, avec les Jeux du Commonwealth qui approchent à grands pas, et nous avons hâte de commencer avec le ballon rouge à Taunton. »

Le test se déroule du 27 au 30 juin et constitue la première partie de la série multi-format, avec quatre points disponibles pour le jeu et deux points disponibles pour chaque jeu de balle blanche.

Équipe d’Angleterre féminine

Heather Knight (Western Storm, casquette)

Emily Arlott (Central Sparks)

Tammy Beaumont (Foudre)

Lauren Bell (Vipères du Sud)

Kate Cross (Tonnerre)

Alice Davidson-Richards (Étoiles du Sud-Est)

Freya Davies (étoiles du sud-est)

Charlie Dean (Vipères du Sud)

Sophia Dunkley (étoiles du sud-est)

Sophie Ecclestone (Tonnerre)

Amy Jones (Central Sparks)

Emma Lamb (Tonnerre)

Nat Sciver (Northern Diamonds, vice-capitaine)

Réserve itinérante

Issy Wong (Central Sparks)