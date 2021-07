Les femmes américaines seront obligées de s’inscrire pour le DRAFT militaire, selon la révision prévue par les démocrates du Sénat – médias – RT USA News

Les démocrates du Sénat américain se prépareraient à réviser le système de service sélectif militaire du pays pour exiger que tous les Américains, y compris les femmes, soient tenus de s’inscrire au projet.

Le sénateur Jack Reed (D-Rhode Island), président du Comité des services armés, a rédigé une législation élargissant l’obligation d’enregistrement pour inclure les femmes, a rapporté Politico lundi, citant une copie du projet de loi. Le mandat d’enregistrement actuel ne s’applique qu’aux hommes, lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, et peut entraîner des amendes ou des peines d’emprisonnement pour les contrevenants.





Aussi sur rt.com

L’administration Biden prend des mesures pour rendre la chirurgie de changement de sexe disponible comme prestation de soins de santé pour les vétérans militaires







La législation peut être jointe à la loi sur l’autorisation de la défense nationale, ce qui signifie qu’elle pourrait devenir une puce commerciale alors que les législateurs font des allers-retours sur un projet de loi à adopter par lequel le Congrès supervise la politique militaire et la budgétisation.

Bien que les États-Unis n’aient pas enrôlé de soldats par voie de conscription depuis 1973, l’inclusion des femmes dans le système de service sélectif est controversée. L’administration Obama a ouvert tous les rôles de combat aux femmes en 2015, malgré une étude du Marine Corps qui a montré que les troupes féminines étaient moins performantes que les hommes et étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être blessées.





Aussi sur rt.com

« Vernis à ongles en camouflage » ? L’armée assouplit les règles de toilettage, autorise les QUEUES DE CHEVAL et le ROUGE À LÈVRES au nom de « l’équité » et de « l’inclusion »







Des poursuites ont contesté la constitutionnalité d’un projet d’enregistrement réservé aux hommes. La Cour suprême des États-Unis a refusé le mois dernier d’entendre une affaire déposée par la National Coalition for Men, mais trois juges ont déclaré que le mandat actuel pourrait être inconstitutionnel et obsolète.

Le Congrès, qui s’est arrêté avant d’adopter des projets de loi antérieurs pour obliger les femmes à s’inscrire au projet, a créé une commission pour étudier la question. Le groupe d’experts en mars dernier a recommandé la décision en disant : « C’est une étape nécessaire et juste, permettant de faire appel au talent d’une nation unie en période d’urgence nationale. »





Aussi sur rt.com

4 fois plus de soldats et d’anciens combattants américains sont morts par suicide qu’au combat depuis la guerre contre le terrorisme du 11 septembre – étude







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!