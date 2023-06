Les femmes américaines remportent l’or à la Coupe du monde FIBA ​​​​3 × 3 2023: comment Cameron Brink a décroché le MVP

L’équipe des États-Unis a battu la championne en titre, la France, 16-12, pour remporter l’or du FIBA ​​3×3 féminin lors de la Coupe du monde 2023 dimanche. Voici ce que vous devez savoir :

Cette victoire marque la première médaille d’or 3 × 3 des femmes américaines depuis 2014 et la troisième médaille d’or des États-Unis en Coupe du monde 3 × 3 au total.

Hailey Van Lith et Cierra Burdick ont ​​ouvert la voie avec sept points et six rebonds chacune dans le match pour la médaille d’or. Cameron Brink a été nommé MVP.

Le trio 3×3 masculin américain a remporté l’argent avec une défaite 21-19 contre la Serbie lors de la finale de dimanche.

Cameron Brink offre des performances de MVP

Brink n’est pas étranger à USA Basketball, ayant remporté l’or aux Coupes du monde U-17 et U-19 en 2018 et 2019, respectivement. C’était sa première incursion dans le 3×3, mais elle a rapidement trouvé son rythme aux côtés de trois vétérans du sport. Brink a toujours été une présence défensive dominante dans le demi-terrain en 5 × 5, et cela s’est traduit par sa performance de MVP en Coupe du monde.

Les États-Unis ont terminé troisièmes pour le nombre de points accordés par match pendant le tournoi à 13,3, mais ont limité la Chine et la France à 12 chacune en demi-finale et en finale. Brink était au centre de cet effort, menant la compétition avec 10 tirs bloqués et 39 rebonds. Elle était également la deuxième meilleure buteuse des États-Unis derrière sa compatriote Van Lith. — Marchand

Ce qu’ils disent

« C’est juste fou », a déclaré Brink après la victoire de dimanche. « C’est la première fois que je fais ça, donc je suis extrêmement reconnaissant qu’USA Basketball m’ait donné une chance de le faire. La première fois, je ne peux pas faire mieux, je suis tellement reconnaissant envers mes coéquipiers et tout.

Passé

L’équipe américaine a perdu son match d’ouverture contre le Canada, mais a remporté ses sept matchs suivants, battant l’Autriche en quart de finale, la Chine en demi-finale et la France dimanche en route vers le titre. La formation de quatre femmes était composée de Stanford’s Brink, du transfert de LSU Van Lith, de Burdick – qui a également remporté l’or avec les États-Unis en 2014 – et de Linnae Harper. Avec la médaille d’or remportée, les Américaines ont décroché leur billet pour le tournoi de qualification olympique.

(Photo : Andrea Kareth / SEPA.Media / Getty Images)