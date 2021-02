Les femmes américaines qui ont façonné l’histoire arrivent bientôt à quarts, tout comme George Washington

Lorsque nous achetons quelque chose à l’épicerie et que le caissier nous donne notre monnaie, nous voyons deux choses sur les quartiers qu’ils nous donnent. D’un côté, on voit le visage de George Washington. De l’autre, la plupart des quartiers portent un aigle, un symbole de l’un des 50 États, ou une image de l’un des superbes parcs nationaux d’Amérique.

Mais avant 1999, tous les trimestres se ressemblaient plus ou moins. La Monnaie des États-Unis utilisait le même design depuis plus de 60 ans – le président Washington d’un côté et un pygargue à tête blanche de l’autre.

1999 a été la première année du programme des 50 quartiers d’État, établi par un projet de loi bipartite appelant à un nouvel ensemble de 50 quartiers uniques. Chacun représentait l’un des 50 États et ils ont été mis en circulation dans l’ordre où ils ont adhéré au syndicat. Les quartiers représentant nos États, le Nebraska et le Nevada, ont été frappés consécutivement en 2006.

Mettre les femmes sur nos pièces

Il ne fait aucun doute que le premier président du pays mérite sa place sur notre monnaie. Mais nous avons convenu que l’autre côté de nos quartiers devrait également refléter davantage les grands Américains, en particulier les femmes, qui ont joué un rôle dans notre histoire.

C’est pourquoi nous avons introduit la loi sur la refonte des pièces de collection en circulation (CCCRA) au Sénat, qui a été adoptée fin 2020 et est devenue loi plus tôt en janvier avec le soutien des démocrates et des républicains.

La CCCRA réclame une autre série de trimestres – un qui met les femmes les plus extraordinaires de notre pays au premier plan.

L’idée de ce projet de loi découle du mouvement pour le suffrage des femmes et du 19e amendement, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en août dernier. Ces 100 dernières années de suffrage n’auraient pas été possibles sans le travail de tant de femmes courageuses, dont les efforts ont ouvert la voie à bien d’autres pour apporter des contributions cruciales à l’histoire des États-Unis. Beaucoup de ces femmes admirables apparaîtront dans ces trimestres à partir de 2022.

FEMMES DU SIÈCLE:Une commémoration du 19e amendement

Ce sera la première série de devises de l’histoire américaine à mettre en vedette les femmes. Jusqu’à cinq trimestres par an, certaines des femmes leaders les plus importantes d’Amérique seront représentées, des mouvements pour le suffrage et les droits civiques au gouvernement et aux arts.

Notre projet de loi demande également à la Monnaie de publier un trimestre spécial mettant en vedette une femme en 2026 pour célébrer le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance. Ce n’est pas un hasard: tout comme l’éloquence de Thomas Jefferson nous a mis sur la voie de la liberté il y a toutes ces années, ces grandes contributions des femmes nous ont également rapprochés de l’égalité.

Un tournant dans l’histoire

Et au cours des quatre prochaines années se terminant en 2030, le département du Trésor célébrera la Coupe du monde de la FIFA 2026 et les Jeux olympiques d’été de 2028, qui se tiendront tous deux aux États-Unis. Grâce à ce projet de loi, la Monnaie des États-Unis aura la chance de produire les médailles olympiques de 2028, ce qu’elle n’a jamais fait auparavant.

Le programme 50 State Quarter a marqué un tournant dans l’histoire – l’aube d’un nouveau millénaire – en rendant plus visibles les États qui forment notre pays. Cette décennie, où nous avons la première femme vice-présidente, marque un autre moment spécial: une chance d’illuminer les pionnières du passé américain pour inspirer les femmes du présent et de l’avenir. Ces pièces seront une célébration de notre grande nation et des femmes dont les réalisations sont restées trop longtemps sans reconnaissance.

Suite:Fondatrices de Black Lives Matter, Rosa Parks et autres militantes des droits civiques parmi les femmes du siècle des USA TODAY

Womankind met en avant les femmes américaines qui aident leurs communautés

La Monnaie sélectionnera les femmes célèbres de 2022 plus tard cette année. En tant que sénatrices américaines, notre histoire n’aurait pas été possible sans ces femmes qui nous ont précédés. Nous sommes impatients de nous souvenir de leur héritage chaque fois que nous verrons leurs visages dans un nouveau quartier.

Sénatrice Debra Fischer (@SenatorFischer) est le sénateur senior du Nebraska et le sénateur Catherine Cortez Masto (@SenCortezMasto) est le principal sénateur américain du Nevada.

Femmes du siècle:USA AUJOURD’HUI 100