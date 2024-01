Les femmes américaines, espagnoles, allemandes et belges réservent des billets pour Paris lors des qualifications olympiques

C’est une mission accomplie pour quatre équipes féminines puisque les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique ont assuré leur place à Paris en remportant leurs demi-finales respectives. Éliminatoires olympiques de hockey FIH 2024 à Ranchi, en Inde et à Valence, en Espagne, jeudi.

Le Japon, l’Irlande, l’Inde et la Grande-Bretagne, demi-finalistes perdants, auront encore une chance de se qualifier s’ils parviennent à remporter leurs séries éliminatoires respectives pour la médaille de bronze.

Et même s’ils ont déjà réservé leurs billets olympiques, il reste encore du travail à faire puisque les États-Unis affronteront l’Allemagne en finale du tournoi à Ranchi vendredi et l’Espagne affrontera la Belgique à Valence samedi.

Pendant ce temps, lors des qualifications olympiques de hockey FIH masculin 2024 à Mascate, Oman, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et le Pakistan ont fait un pas de plus vers Paris en réservant leur place en demi-finale grâce à des victoires jeudi.

Ranchi (F)

C’était une journée cruciale à Ranchi puisque deux places olympiques étaient en jeu pour les demi-finalistes vainqueurs alors que les États-Unis affrontaient le Japon et l’Inde affrontait l’Allemagne.

Les États-Unis et le Japon ont produit un match passionnant où aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le contrôle total. Le Japon a percé la défense américaine pour la première fois du tournoi, ouvrant le score sur un penalty décousu sur corner au troisième quart-temps. Les États-Unis ont ensuite riposté dans un dernier quart-temps passionnant, marquant deux buts sur penalty pour se qualifier pour la finale et réserver leur place aux Jeux Olympiques de Paris. Le Japon peut encore se qualifier pour Paris en terminant troisième et cherchera à améliorer la précision de ses corners lors de son match pour la médaille de bronze contre l’Inde.

La capitaine américaine Ashley Hoffman a déclaré ensuite : « Je suis sans mots… Cela ne semble toujours pas réel que nous allions à Paris. Après ne pas nous être qualifiés la dernière fois en Inde, nous sommes venus et honnêtement, je pense que nous avons mis cela de côté… Nous étions tellement présents tout au long du tournoi et je suis tellement fier de ce groupe.

L’Allemagne s’est imposée lors d’une rencontre captivante et rythmée contre l’équipe locale indienne. Les Allemands n’ont pas réussi à trouver de but malgré leur domination lors des premières rencontres et l’Inde a marqué en premier avec un corner de penalty à la fin du premier quart-temps. L’Inde a conservé son élan en deuxième période et l’Allemagne a dû se débrouiller à plusieurs reprises avant d’égaliser juste avant la mi-temps. Il semblait que les Allemandes étaient en sécurité lorsque Charlotte Stapenhorst a inscrit son deuxième but à la 57e minute, mais l’Inde est revenue avec un penalty sur corner deux minutes plus tard. Le drame s’est poursuivi lors des tirs au but, les équipes étant toujours à égalité après cinq tentatives, et il a fallu une finition audacieuse de Lisa Nolte pour donner à l’Allemagne la victoire 4-3, les envoyant en finale et aux Jeux olympiques de Paris.

Nolte, ravi, a déclaré ensuite : « Je suis très heureux, je suis tellement fier de l’équipe, c’est difficile de trouver les mots justes. Le match n’a pas été aussi bon que prévu, c’était un match difficile, l’Inde était un adversaire fort et notre défense était bonne mais nous n’avons pas utilisé nos occasions. Mais au final, nous sommes les gagnants, c’est le principal et j’en suis tellement fier.

Dans les 5 autres jours de la journéeème à 8ème Les matchs éliminatoires de la place à Ranchi, l’Italie et le Chili ont tous deux connu des périodes de domination lors d’une rencontre divertissante. Le Chili a marqué le premier mais l’Italie a égalisé grâce à un panier d’Antonella Bruni. Les Italiens ont ensuite pris l’avantage grâce à un brillant but individuel de Federica Carta, mais Paula Valdivia a trouvé l’égalisation pour le Chili pour mener le match à une fusillade où l’Italie s’est imposée.

La Nouvelle-Zélande a tout joué contre la Tchéquie et aurait facilement pu remporter une grosse victoire, mais elle n’a pas réussi à se convertir après 10 corners de pénalité et les Tchèques ont défendu courageusement. La Nouvelle-Zélande a finalement remporté la victoire avec deux paniers dans les trois dernières minutes pour se qualifier pour les 5èmes.ème place les séries éliminatoires.

Valence (F)

À Valence, l’Espagne a affronté l’Irlande et la Belgique a affronté la Grande-Bretagne lors des demi-finales très importantes.

L’Espagne et l’Irlande ont offert une masterclass défensive dans un match passionnant où aucune des deux équipes n’a réussi à marquer dans le temps réglementaire. L’Espagne a réalisé un sans-faute en remportant la fusillade qui a suivi 3-0 et s’est qualifiée pour la finale, réservant ainsi sa place à Paris. L’Irlande doit regretter ses corners manqués alors qu’elle se dirige vers les séries éliminatoires pour la troisième place avec son rêve olympique en jeu.

La joueuse du match Lucia Jimenez a déclaré après : « Tout d’abord, je tiens à féliciter et à souhaiter bonne chance à l’équipe d’Irlande – ils ont été incroyables, ils jouent très bien au hockey et ils méritent également une place. C’était un combat. Ces jeux sont comme ça… nous sommes vraiment heureux.

La domination de la Belgique au troisième quart-temps a fait la différence puisqu’elle s’est imposée 3-2 dans un match très disputé contre la Grande-Bretagne dans l’autre demi-finale à Valence. Cela a propulsé la Belgique en finale et aux Jeux olympiques de Paris, tandis que les espoirs olympiques de la Grande-Bretagne reposent sur une rencontre pour la troisième place contre l’Irlande.

“Je suis super, super heureuse et super fière de la façon dont mon équipe a super bien joué”, a déclaré la joueuse du match Barbara Nelen dont l’équipe reviendra aux Jeux Olympiques pour la première fois en 12 ans. “Enfin, après 12 ans, mieux vaut tard que jamais”, a-t-elle ajouté.

Dans le 5ème à 8ème place des matchs éliminatoires, Juliani Din a connu un 200 énergiqueème casquette pour une équipe malaisienne très motivée face à une équipe coréenne qui a eu du mal à trouver l’étincelle et n’a réussi à convertir aucune de ses nombreuses occasions en première mi-temps. Hyejin Cho a finalement réussi à sortir de l’impasse avec un panier pour la Corée, et ils ont ajouté deux corners de pénalité pour une victoire difficile 3-0.

Lors du dernier match de la journée, le Canada a dû travailler fort pour remporter sa victoire 2-0 contre l’Ukraine, son premier but étant survenu juste avant la fin du troisième quart. Les Canadiens affronteront désormais la Corée pour 5ème place tandis que l’Ukraine affrontera la Malaisie pour 7ème.

Muscat (M)

Ce fut une dernière journée bien remplie de matches de poule masculine lors des qualifications olympiques de hockey de la FIH 2024 à Mascate, la capitale d’Oman.

L’Allemagne a gardé le contrôle tout au long de sa victoire 3-0 contre le Chili. Deux buts sur penalty leur ont permis de mener 2-0 à la mi-temps et Justus Weigand a ajouté le troisième dans le dernier quart pour assurer la première place du groupe B et une place en demi-finale.

La Nouvelle-Zélande a abordé son match contre le Canada assuré de se qualifier pour les demi-finales après que le résultat plus tôt dans la journée ait mis fin aux espoirs du Chili. Les Black Sticks ont contrôlé le match pour une confortable victoire 4-0 – tous leurs buts étant issus d’un jeu ouvert – pour se qualifier pour les quatre derniers.

La Grande-Bretagne a également assuré sa place en demi-finale, s’imposant 6-0 lors de son match contre la Chine. Sam Ward a fêté ses 100 ansème casquette pour la Grande-Bretagne en marquant un doublé, Zachary Wallace marquant également deux des six buts. Le résultat voit les Britanniques terminer en tête de la poule A pour maintenir leur rêve olympique en vie.

La Malaisie s’est illustrée lors de sa rencontre incontournable contre le Pakistan. C’était une manière tout à fait appropriée pour le capitaine malaisien Marhan Jalil de célébrer son 300e anniversaire.ème casquette pour l’équipe – dans un match qui avait tout pour plaire : de l’action de bout en bout, des moments de génie, des frappes sensationnelles, un penalty manqué et de nombreux drames tardifs sur les buts. Chaque fois que les Malaisiens prenaient l’avantage, le Pakistan revenait sur eux – revenant par derrière à trois reprises et obtenant finalement le match nul 3-3, ce qui était suffisant pour les qualifier pour les demi-finales après avoir terminé deuxième de la poule A.

Le Pakistan affrontera l’Allemagne, championne du monde, lors de sa demi-finale samedi, tandis que la Grande-Bretagne affrontera la Nouvelle-Zélande.

Pour consulter le classement final des poules pour les qualifications olympiques de hockey de la FIH à Mascate, veuillez

FIH Hockey Qualifications Olympiques 2024

Ranchi, Inde – 18 janvier

Résultat Match 13 (F)

Chili 2 – 2 Italie (SO : 1-2)

Joueuse du match : Federica Carta (ITA)

Arbitres : Rebecca Edwards (ENG), Katrina Turner (NZL)

Résultat Match 14 (F)

Nouvelle-Zélande 2 – 0 Tchéquie

Joueuse du match : Barbora Cechakova (CZE)

Arbitres : Ayanna McClean (TTO), Kristy Robertson (AUS)

Résultat Match 16 (F)

États-Unis 2 – 1 Japon

Joueuse du match : Ashley Sessa (États-Unis)

Arbitres : Sophie Bockelmann (GER), Cookie Tan (SGP)

Résultat Match 15 (F)

Allemagne 2 – 2 Inde (SO : 4-3)

Joueuse du match : Lisa Nolte (GER)

Arbitres : Amber Church (NZL), Wanri Venter (RSA)

Valence, Espagne – 18 janvier

Résultat Match 13 (F)

Corée 3 – 0 Malaisie

Joueur du match : Jengeun Seu (KOR)

Arbitres : Jianjun Chen (CHN), Rachel Williams (ENG)

Résultat Match 14 (F)

Espagne 0 – 0 Irlande (SO : 3-0)

Joueuse du match : Lucia Jiménez (ESP)

Arbitres : Kelly Hudson (NZL), Michelle Meister (GER)

Résultat Match 15 (F)

Belgique 3 – 2 Grande-Bretagne

Joueuse du match : Barbara Nelen (BEL)

Arbitres : Maggie Giddens (États-Unis), Emi Yamada (JPN)

Résultat Match 16 (F)

Canada 2 – 0 Ukraine

Joueuse du match : Sara McManus (CAN)

Arbitres : Ivona Makar (CRO), Ilanggo Kanabathu (MAS)

Mascate, Oman – 18 janvier

Résultat Match 9 (M)

Allemagne 3 – 0 Chili

Joueur du match : Tom Grambusch (GER)

Arbitres : Paul Walker (ENG), Sean Edwards (ENG)

Résultat Match 10 (M)

Canada 0 – 4 Nouvelle-Zélande

Joueur du match : Hayden Phillips (NZL)

Arbitres : Steve Rogers (AUS), Darren Hubach (RSA)

Résultat Match 11 (M)

Grande-Bretagne 6 – 0 Chine

Joueur du match : Sam Ward (GBR)

Arbitres : Sean Rapaport (RSA), Tyler Klenk (CAN)

Résultat Match 12 (M)

Pakistan 3 – 3 Malaisie

Joueur du match : Ammad Butt (PAK)

Arbitres : Gareth Greenfield (NZL), Gabriel Labate (ARG)