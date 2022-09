Les femmes américaines embrasseront «l’adversité» à Wembley à guichets fermés

L’entraîneur féminin des États-Unis, Vlatko Andonovski, espère qu’un stade de Wembley à guichets fermés créera une atmosphère pour donner à son équipe un véritable test lors du match amical du mois prochain contre l’Angleterre, à moins d’un an de la Coupe du monde.

Les doubles championnes du monde Megan Rapinoe et Becky Sauerbrunn ont été rejointes par un éventail de jeunes talents de l’équipe américaine nommée jeudi, l’équipe devant affronter l’Angleterre le 7 octobre et l’Espagne à Pampelune le 11 octobre.

L’Angleterre est au sommet après avoir remporté le Championnat d’Europe de cette année et a terminé une campagne de qualification pour la Coupe du monde sans faille ce mois-ci.

“Nous voulions traverser l’adversité et trouver un moyen de la surmonter. Et quelle meilleure façon de le faire que de jouer devant un stade plein, 90 000 personnes, contre l’Angleterre et l’Espagne plus tard”, a déclaré Andonovski lors d’une conférence de presse. jeudi.

Ce sera la première fois que les Américaines joueront à Wembley depuis que Rapinoe et Sauerbrunn ont aidé les États-Unis à remporter leur quatrième médaille d’or olympique en 2012.

“Ils savent ce qu’il faut pour gagner de gros matchs et jouer dans des environnements comme celui-ci et réussir”, a déclaré Andonovski.

“Mais ensuite, nous avons la prochaine génération … les plus jeunes qui doivent vivre cela, ce qui, je pense, sera le plus proche que nous puissions avoir pour jouer dans le vrai match de la Coupe du monde.”

L’Angleterre n’a battu les États-Unis qu’une seule fois lors de ses cinq dernières rencontres. Getty Images

Il s’agit notamment de la lycéenne de 17 ans Alyssa Thompson, la plus jeune à avoir été appelée depuis environ cinq ans, et de Trinity Rodman, 20 ans, qui a remporté le titre de recrue de l’année de la NWSL et de jeune joueuse de football américaine. Palmarès de l’année 2021.

Le vétéran Alex Morgan a été exclu en raison d’une blessure au genou.

On s’attend à ce que ce soit la deuxième plus grande foule pour laquelle les femmes américaines aient jamais joué, derrière la finale de la Coupe du monde de 1999 à Pasadena, en Californie, qui a attiré plus de 90 000 fans.

“J’ai hâte… de montrer ce que signifie le football féminin dans le monde, car c’est la prochaine étape de l’évolution du jeu, le soutien du jeu”, a déclaré Andonovski.

Andonovski a minimisé la controverse entourant l’équipe d’Espagne après que la Fédération espagnole de football (RFEF) a déclaré la semaine dernière que 15 membres de l’équipe avaient menacé de démissionner si l’entraîneur-chef Jorge Vilda n’était pas renvoyé. Les joueurs ont par la suite nié avoir demandé le limogeage de Vilda.

“Nous nous préparons pour le mieux que l’Espagne puisse faire”, a déclaré Andonovski.