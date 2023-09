Les femmes alimentent le box-office en Chine Hollywood devrait en prendre note

« Le pouvoir d’achat des femmes en Chine augmente depuis plusieurs années », a expliqué Tan. « Moins de femmes se marient. Donc, je pense qu’il y a juste plus d’indépendance, et je pense que la Chine étant toujours un pays qui donne la priorité aux rôles de genre traditionnels… il y a plus de temps à consacrer aux loisirs et à d’autres choses que le ménage ou la maison. Ce qui leur permet simplement de faire d’autres choses, comme aller au cinéma, ou simplement dépenser de l’argent pour eux-mêmes d’une manière qu’ils n’auraient peut-être pas pu faire auparavant.

Morning Consult a déterminé que le public féminin chinois s’intéresse aux films de science-fiction et d’action, au même titre que leurs homologues masculins, mais qu’il est plus intéressé par les comédies romantiques et les comédies musicales.

Les dépenses au box-office plus élevées que prévu des femmes chinoises montrent non seulement un changement culturel, mais aussi un nouveau point d’entrée pour les studios américains. Hollywood a eu du mal à reprendre pied dans le pays après les fermetures dues à la pandémie, alors que la Chine développait son industrie cinématographique nationale et limitait le nombre de films étrangers autorisés dans les salles. Tirer parti de cette nouvelle tendance des cinéphiles en Chine pourrait constituer une nouvelle stratégie pour Hollywood.

Les femmes alimentent le box-office chinois même si elles représentent une part plus faible de la population – et Hollywood devrait en prendre note.

Morning Consult a noté que son enquête indiquait que 32 % des femmes chinoises déclaraient être allées au cinéma trois fois ou plus au cours du mois de juillet, contre 27 % des hommes.

« Etant donné la difficulté rencontrée par les studios non locaux pour définir des normes culturelles spécifiques et des références à la culture pop en Chine, il pourrait être logique que les studios américains investissent davantage dans les productions chinoises de comédies musicales et de comédies romantiques dans le cadre d’une stratégie à long terme », a écrit Tran dans son rapport. « Ces investissements seraient un moyen de garantir que les studios soient équilibrés avec des genres allant au-delà des superproductions d’action à gros budget sur lesquelles ils s’appuient traditionnellement pour leur succès au box-office mondial. »

Bien sûr, Tran a déclaré qu’Hollywood ne devrait pas réécrire complètement son manuel de jeu pour répondre aux penchants cinématographiques d’un pays. Après tout, le public américain a reproché aux studios de modifier ou même de couper des scènes de films afin de répondre aux règles de la censure chinoise.

Pour être distribués et projetés en Chine, les films doivent être approuvés par les régulateurs et pourraient être censurés s’ils contiennent un contenu que les autorités jugent viole ses valeurs socialistes fondamentales ou nuit à son image nationaliste.

Plusieurs superproductions majeures, dont « Black Widow » de Marvel, « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », « Thor : Love and Thunder », « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et « Spider-Man : No Way » de Sony. Home », ont été exclus des cinémas chinois.