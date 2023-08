Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Les femmes afghanes coincées sous le régime taliban se voient interdire de retrouver leurs maris britanniques parce qu’elles ne peuvent pas répondre aux normes de langue anglaise nécessaires pour venir au Royaume-Uni.

Les députés ont averti que les femmes afghanes sont confrontées à d’énormes barrières linguistiques lorsqu’elles tentent de se rendre en Grande-Bretagne en raison des règles « bureaucratiques » du ministère de l’Intérieur les obligeant à prouver un certain niveau d’anglais.

Les épouses peuvent demander une dérogation aux exigences linguistiques, mais celles-ci ne sont pas faciles à obtenir. En Afghanistan, les talibans ont interdit l’éducation des femmes, ce qui signifie que la plupart ne peuvent pas apprendre une langue. Il leur est également interdit de voyager à l’extérieur sans un homme.

Pendant ce temps, tous les centres de test d’anglais en Afghanistan ont fermé, ce qui signifie que les femmes afghanes ne pourraient passer le test que si elles se trouvaient dans un pays voisin, comme le Pakistan. Dans un cas, une femme s’est vu refuser un visa pour se rendre au Pakistan, la laissant dans une situation impossible.

Il n’y a aucune exigence de langue anglaise pour les réfugiés ukrainiens qui sont venus au Royaume-Uni par milliers et aucune exigence équivalente pour les membres de la famille ou les épouses d’Afghans qui ont été acceptés au Royaume-Uni dans le cadre des deux principaux programmes de réinstallation du gouvernement, ACRS et Arap.

Un député a déclaré que la femme avait «bloc bureaucratique après bloc bureaucratique mis entre eux et atteint la sécurité avec leurs familles». Un autre a déclaré que «l’inflexibilité cruelle et impitoyable» des exigences linguistiques «mettait les réfugiés vulnérables en danger et déchirait les familles».

Dans un cas, un homme anglo-afghan n’a pas été en mesure d’obtenir un visa pour sa femme et sa fille d’un an, qui sont coincées en Afghanistan, pour se rendre au Pakistan pour effectuer les tests biométriques nécessaires au visa de conjoint.

Avant la prise de contrôle des talibans, la femme avait étudié l’anglais et avait passé le test requis et avait échoué. Elle n’a pas pu poursuivre ses études sous le nouveau régime. Les tentatives du mari d’enseigner l’anglais à sa femme par téléphone ont également échoué car la connexion Internet est trop mauvaise, a-t-il déclaré. L’indépendant.

L’homme, qui rendait visite à sa famille en Afghanistan lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021, a accusé le gouvernement de « jouer un jeu » avec sa famille, ajoutant : « Je ne peux pas voir mon bébé. J’ai payé environ 7 à 8 000 £ en frais de bureau à domicile et d’avocat. Une décision doit être prise car si quelque chose arrive à ma femme, qui en sera responsable ?

Dans un autre cas, un père anglo-afghan n’a pas été en mesure de trouver des avocats pour l’aider à demander une exemption et est préoccupé par les directives du gouvernement selon lesquelles sa femme doit satisfaire à certaines exigences en anglais.

Hewaad Farhad, qui est venu au Royaume-Uni en tant qu’enfant réfugié en 2008, a déclaré qu’il ne savait pas comment obtenir un visa de conjoint pour sa femme car elle ne parlait pas anglais. (Fourni)

Hewaad Farhad a déclaré qu’il était désespéré par sa situation et qu’il ne savait pas comment obtenir un visa de conjoint pour sa femme car elle ne parlait pas anglais.

M. Farhad, qui vit dans l’ancien Premier ministre Boris Johnsonde l’ancienne circonscription d’Uxbridge, a déclaré : « J’ai grandi au Royaume-Uni, ma vie – tout – est conforme à la société britannique. En Afghanistan, je n’ai rien. Je ne peux pas travailler et c’est dangereux d’être un Britannique vivant en Afghanistan.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, sa femme n’a accès à aucun enseignement et n’est pas autorisée à sortir sans compagnon masculin. Son frère a essayé de commencer à lui apprendre un peu d’anglais, a déclaré M. Farhad, mais elle n’a pas pu progresser car elle ne sait ni lire ni écrire.

« Il n’y a pas de cours d’anglais et pas d’éducation pour les femmes », a-t-il déclaré. « Elle n’est pas allée à l’école et quand elle a grandi, elle vivait dans un village loin de l’école et son père ne voulait pas qu’elle y aille. »

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur, sa femme, que nous ne nommons pas pour des raisons de sécurité, a déclaré : « C’est très stressant ici, c’est très déprimant de vivre avec seulement les enfants. Il manque tellement aux enfants et à moi-même.

« Nous avons peur d’avoir des ennuis et je ne suis pas en sécurité ici. Apprendre l’anglais est très difficile et stimulant pour moi. Quoi qu’il en coûte pour me rendre au Royaume-Uni, je veux le faire.

La députée Caroline Lucas, qui a des électeurs avec des femmes et des enfants coincés en Afghanistan, a écrit au ministre de l’Immigration Robert Jenrick pour demander une révision des décisions prises sur les visas afghans.

Caroline Lucas a écrit au ministre de l’Immigration Robert Jenrick (photo) pour demander un réexamen des décisions concernant les visas afghans (PENNSYLVANIE)

Dans l’un des cas de son électeur, la femme et les jeunes enfants d’un père britannique ont fui vers un pays tiers après la prise de pouvoir des talibans. La femme ne parle pas anglais et ne peut pas apprendre dans le pays où elle se trouve car elle est analphabète et doit s’occuper de ses enfants.

Le ministère de l’Intérieur a d’abord refusé sa demande de visa de conjoint, affirmant qu’elle n’avait pas satisfait aux exigences linguistiques en anglais. Mais la décision a été annulée après l’intervention de Mme Lucas.

Mme Lucas a déclaré: «L’inflexibilité cruelle et impitoyable du ministère de l’Intérieur sur les exigences linguistiques en anglais met les réfugiés vulnérables en danger et déchire les familles. J’ai des électeurs avec des conjoints et des enfants bloqués en Afghanistan, qui sont menacés par les talibans, qui n’ont reçu aucune éducation formelle, se heurtent donc à d’énormes barrières linguistiques et n’ont aucun réseau de soutien.

« Ces circonstances exceptionnelles ne peuvent être satisfaites par une bureaucratie obstinée et indifférente. »

Tan Dhesi, député travailliste de Slough, a également été approché par des électeurs incapables de retrouver leurs familles.

Il a déclaré que le bilan du gouvernement en matière de soutien aux candidats en Afghanistan « a été catastrophique ». Il a ajouté : « Le programme Arap et l’ACRS ont été en proie à des échecs persistants depuis le début, laissant beaucoup de gens dans la crainte pour leur vie en Afghanistan.

« Depuis la prise de contrôle des talibans, j’ai été approché par de nombreux électeurs de Slough dans le besoin, y compris ceux qui veulent simplement réunir leurs familles et assurer leur sécurité. Le gouvernement doit répondre à ces graves préoccupations dans cette situation délicate et grave. »

La présidente du groupe parlementaire multipartite pour les femmes et les filles afghanes, la députée Wendy Chamberlain, a déclaré: «Les femmes afghanes se sont vu promettre le soutien du gouvernement lorsque les talibans ont pris le pouvoir, mais au lieu de cela, nous avons vu bloc bureaucratique après bloc bureaucratique mis entre eux et atteindre sécurité avec leur famille.

« Le gouvernement doit faire preuve de bon sens et de compassion dans ses politiques – qu’il s’agisse de biométrie ou d’exigences linguistiques. »

Un porte-parole du Home Office a déclaré: «Le Royaume-Uni a pris un engagement ambitieux et généreux pour aider les personnes à risque en Afghanistan et, jusqu’à présent, nous avons mis environ 24 600 personnes vulnérables en sécurité.

« L’exigence de la langue anglaise a été introduite afin que ceux qui viennent au Royaume-Uni puissent contribuer et s’intégrer dans la société. Nous nous attendons à ce que les candidats passent ces tests dans la mesure du possible, mais nous examinerons les détails de toute circonstance exceptionnelle pour ceux qui ne peuvent pas le faire.