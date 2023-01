Les femmes afghanes sont dévastées par la suspension de l’aide en vertu de la nouvelle loi talibane

Habiba Akbari, qui travaille pour Afghan Aid, une organisation humanitaire et de développement britannique, a passé une grande partie des quatre dernières années à éviter les combats sporadiques entre le gouvernement soutenu par l’Occident et les forces talibanes pour voyager entre sa ville natale dans la province de Badakhshan et son université à Kunduz City.

Mme Akbari a obtenu son diplôme l’année dernière – juste avant que l’administration talibane n’interdise aux femmes d’aller à l’université – et a obtenu un emploi au sein du groupe d’aide. Son salaire mensuel de 30 000 Afghans – environ 350 dollars – a soutenu ses sept frères et sœurs et ses parents après que sa sœur aînée et principal fournisseur de la famille a été démis de ses fonctions de procureur. Mais maintenant, son travail a été suspendu – et tout espoir qu’elle avait pour son avenir s’est évanoui.

« Les talibans nous enterrent vivants », a déclaré Mme Akbari.