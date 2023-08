Les femmes afghanes qui ont fui le régime taliban prospèrent aux États-Unis grâce à un sauvetage audacieux par une organisation caritative américaine

Un groupe de femmes de la minorité Hazara qui ont été évacuées d’Afghanistan avec l’aide de certains Américains inquiets ont continué à prospérer dans leur nouveau foyer deux ans après la chute de Kaboul.

« Ces filles regardent vers leur avenir », a déclaré Vicki Mayo, fondatrice de la Mayo Family Foundation, à Fox News Digital. « Elles vont très bien, elles se sont adaptées… les filles sont heureuses, en bonne santé et attendent avec impatience un avenir brillant et optimiste. »

Les commentaires de Mayo interviennent deux ans après qu’elle ait contribué à diriger un effort visant à évacuer 147 femmes d’Afghanistan. Les femmes, a déclaré Mayo, font partie de la minorité Hazara d’Afghanistan, un groupe qui a traditionnellement été persécuté pendant des années en Afghanistan. Alors que les talibans reprenaient le contrôle du pays lors du retrait américain de 2021, plus de 100 d’entre eux ont tenté de fuir l’Afghanistan.

En regardant se dérouler les derniers jours chaotiques de la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis, Mayo a déclaré à Fox News Digital qu’elle et son mari avaient reçu un appel concernant le groupe de femmes qui tentaient de fuir le pays. Voulant faire quelque chose pour aider, elle a mis à profit son réseau de contacts pour constituer une équipe d’anciens militaires et vétérans des forces spéciales qui étaient consultants dans la région pour exécuter une extraction.

« Je pense que c’est ce qui rend les États-Unis si formidables, c’est que les citoyens se sentent habilités à faire la différence », a déclaré Mayo.

Selon le Musée commémoratif de l’Holocauste des États-Unis, la minorité Hazara représente environ 20 % de la population afghane. Le groupe a été confronté à des années de persécution en tant que minorité ethnique et religieuse, en particulier pendant les périodes de régime taliban. Le groupe a de nouveau été confronté à une augmentation des attaques depuis que les talibans ont repris le pouvoir, ce qui a conduit le groupe à appeler à « une réponse immédiate du gouvernement américain et de la communauté internationale ».

Mayo a parlé des dangers auxquels les femmes étaient confrontées, soulignant que les talibans étaient susceptibles de tuer ou de trafiquer les jeunes femmes.

Cependant, faire sortir les femmes n’a pas été une entreprise aussi facile, nécessitant de multiples tentatives pour finalement les extraire du pays.

« Ces filles, il y en avait environ 173, étaient réparties dans tout Kaboul », a expliqué Mayo.

Mayo a détaillé les trois phases du sauvetage prévu, qui consistait à amener les femmes de la ville à l’aéroport, à sécuriser un avion, puis à les évacuer et à obtenir des visas pour rester légalement aux États-Unis.

Lors de la première tentative d’organisation d’une évacuation, le projet a dû être abandonné car il s’est avéré difficile de rassembler toutes les filles sans les mettre en danger. Lors de la deuxième tentative, ils ont pu mettre en place un plan pour faire monter rapidement les femmes à bord d’un bus à des points de ramassage désignés dans la ville et se rapprocher à 250 pieds de l’entrée de l’aéroport. Cependant, juste au moment où le groupe était sur le point d’atteindre la porte, une bombe a explosé près de la porte de l’abbaye, tuant plus d’une douzaine de femmes. Cette même explosion a coûté la vie à 13 militaires américains.

Lors de la troisième tentative, le groupe a été contraint de franchir plusieurs points de contrôle talibans, mais a finalement réussi à atteindre l’aéroport, évacuant avec succès 148 femmes du pays.

Les femmes ont d’abord été transportées par avion à Fort McCoy, dans le Wisconsin, où elles faisaient partie des plus de 13 000 réfugiés afghans qui y ont été traités pour leur réinstallation. À partir de là, a déclaré Mayo, ils se sont répandus à travers le pays, certains recevant des bourses pour l’Ivy League et d’autres écoles publiques.

Plus de 60 femmes se sont réinstallées en Arizona et leurs cas sont sous la gestion de la Mayo Family Foundation. Non seulement ils ont reçu des bourses pour fréquenter l’université, mais ils ont également eu des rendez-vous avec divers chefs d’entreprise pour tenter de leur montrer les possibilités qu’ils peuvent réaliser avec leur nouvelle vie aux États-Unis.

« Nous avons pu créer un véritable sentiment de communauté pour les femmes », a déclaré Mayo. « Différents chefs d’entreprise de différentes manières… nous avons pu inscrire la fille dans une université grâce à une bourse… la plupart d’entre eux viennent de terminer un stage et travaillent sur leurs spécialisations. »

En tant qu’immigrante de première génération, Mayo a déclaré qu’elle était heureuse de jouer un rôle en aidant les femmes à réaliser un nouveau rêve aux États-Unis, ce qui semblait impossible il y a à peine deux ans.

« En réalité, le simple fait d’entendre les mots selon lesquels ces femmes afghanes sont localisées en Arizona est un miracle en soi », a déclaré Mayo.