Les femmes afghanes pleurent alors que les combattants talibans font respecter l’interdiction de l’université

KABOUL, Afghanistan (AP) – Les forces de sécurité talibanes dans la capitale afghane ont imposé mercredi une interdiction de l’enseignement supérieur pour les femmes en bloquant leur accès aux universités, avec une vidéo obtenue par l’Associated Press montrant des femmes pleurant et se consolant devant un campus à Kaboul.

Un jour plus tôt, les dirigeants talibans du pays ont ordonné aux femmes de tout le pays de cesser de fréquenter les universités privées et publiques avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre. L’administration dirigée par les talibans n’a pas donné de raison pour l’interdiction ni réagi à la condamnation mondiale féroce et rapide de celle-ci.

Des journalistes ont vu les forces talibanes devant quatre universités de Kaboul mercredi. Les forces ont empêché certaines femmes d’entrer, tout en permettant à d’autres d’entrer et de terminer leur travail. Ils ont également essayé d’empêcher toute photographie, tout tournage et toute manifestation.

Rahimullah Nadeem, porte-parole de l’Université de Kaboul, a confirmé que les cours pour les étudiantes avaient cessé. Il a déclaré que certaines femmes avaient été autorisées à entrer sur le campus pour des raisons administratives et administratives, et que quatre cérémonies de remise des diplômes avaient eu lieu mercredi.

Mercredi matin, des membres d’un groupe d’activistes appelé Unité et solidarité des femmes afghanes se sont rassemblés devant l’université privée d’Edrak à Kaboul, scandant des slogans en dari.

“Ne politisez pas l’éducation !” ils ont dit. “Encore une fois l’université est interdite aux femmes, nous ne voulons pas être éliminées !”

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation de la loi islamique, ou charia, depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases.

Une lettre partagée par le porte-parole du ministère de l’Enseignement supérieur, Ziaullah Hashmi, a dit mardi aux universités privées et publiques de mettre en œuvre l’interdiction dès que possible et d’informer le ministère une fois l’interdiction en vigueur.

Cette décision va certainement nuire aux efforts des talibans pour obtenir la reconnaissance internationale de leur gouvernement et l’aide de donateurs potentiels à un moment où l’Afghanistan est embourbé dans une crise humanitaire qui s’aggrave. La communauté internationale a exhorté les dirigeants talibans à rouvrir les écoles et à donner aux femmes leur droit à l’espace public.

La Turquie, le Qatar et le Pakistan, tous des pays musulmans, ont exprimé leur déception face à l’interdiction des universités et ont exhorté les autorités à retirer ou à reconsidérer leur décision.

Le Qatar a joué un rôle clé dans la facilitation des négociations qui ont conduit au retrait des forces américaines d’Afghanistan l’année dernière. Il a appelé le « gouvernement intérimaire afghan » à revoir l’interdiction conformément aux enseignements de l’islam sur l’éducation des femmes.

Le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken a déclaré mardi soir qu’aucun autre pays au monde n’empêche les femmes et les filles de recevoir une éducation.

“Les talibans ne peuvent pas espérer être un membre légitime de la communauté internationale tant qu’ils ne respectent pas les droits de tous en Afghanistan”, a-t-il averti. “Cette décision aura des conséquences pour les talibans.”

Mercredi, le département d’État américain a publié une déclaration conjointe aux côtés du Royaume-Uni, du Canada, de l’Union européenne et d’autres alliés occidentaux qui ont averti que l’interdiction isolerait davantage les dirigeants afghans de la communauté internationale.

La directrice de l’agence des Nations Unies pour la promotion des droits des femmes, Sima Bahous, a déclaré dans un communiqué que cette décision faisait partie d’une «attaque globale contre les droits des femmes en Afghanistan» et a appelé à son annulation immédiate.

L’ancien président afghan, Hamid Karzai, a fermement condamné l’interdiction de l’université pour les femmes dans un Tweet.

Abdallah Abdallah, haut responsable de l’ancien gouvernement afghan allié aux États-Unis, a décrit l’éducation universelle comme un droit « fondamental ». Il a exhorté les dirigeants talibans du pays à reconsidérer la décision.

L’analyste politique afghan Ahmad Saeedi a déclaré que la dernière décision des autorités talibanes a peut-être fermé la porte à l’acceptation internationale.

“La question de la reconnaissance est terminée”, a-t-il déclaré. « Le monde essaie maintenant de trouver une alternative. Le monde a essayé d’interagir davantage mais ils (les talibans) ne laissent pas le monde leur parler de reconnaissance.

Saeedi a déclaré qu’il pensait que la plupart des Afghans étaient favorables à l’éducation des femmes car ils considéraient l’apprentissage comme un commandement religieux contenu dans le Coran.

Il a déclaré que la décision d’interdire aux femmes d’accéder aux universités avait probablement été prise par une poignée de hauts responsables talibans, dont le chef Hibatullah Akhunzada, qui sont basés dans la ville de Kandahar, dans le sud-ouest du pays, berceau du mouvement taliban.

Il a déclaré que le principal centre du pouvoir est Kandahar, plutôt que le gouvernement dirigé par les talibans à Kaboul, même si les ministres de la justice, de l’enseignement supérieur et de la soi-disant «vertu et vice» auraient également été impliqués dans la décision d’interdire aux femmes de universités.

Des experts de l’ONU ont déclaré le mois dernier que le traitement des femmes et des filles par les talibans en Afghanistan pourrait constituer un crime contre l’humanité et devrait faire l’objet d’une enquête et de poursuites en vertu du droit international.

Ils ont déclaré que les actions des talibans contre les femmes ont aggravé les violations des droits existantes – déjà les «plus draconiennes au monde» – et pourraient constituer une persécution sexiste, qui est un crime contre l’humanité.

Les autorités talibanes ont rejeté l’allégation.

L’écrivain d’Associated Press Riazat Butt a contribué depuis Islamabad.

