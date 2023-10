Le courant6h42Les restrictions imposées par les talibans privent les femmes de l’aide suite au tremblement de terre

Dans un monde en proie à des crises, le monde a peut-être oublié l’Afghanistan, selon la directrice principale de l’organisme Femmes canadiennes pour l’Afghanistan.

Murwarid Zaiyee a déclaré que plus spécifiquement, les femmes du pays sont confrontées à un défi spécifique : accéder à l’aide humanitaire.

Qu’il s’agisse d’un accès immédiat ou direct, les femmes en Afghanistan contrôlé par les talibans ont cruellement besoin d’aide, a déclaré Zaiyee. Le courant.

Les responsables talibans ont déclaré que les séismes précédents avaient tué plus de 2 000 personnes dans toute la province. Les responsables de l’ONU ont déclaré 90 pour cent parmi les personnes tuées lors du premier tremblement de terre étaient des femmes et des enfants.

Zaiyee a parlé à Le courantMatt Galloway parle des tremblements de terre et de la façon dont les femmes font face sans un accès adéquat à l’aide. Voici une partie de leur conversation.

Dans quelle mesure la situation humanitaire en Afghanistan est-elle actuellement désastreuse ?

C’est très mauvais pour l’ensemble de la population, surtout après le récent tremblement de terre à Herat. Mais la situation des femmes et des filles devient vraiment difficile.

Mais non seulement cela est difficile, mais cela devient mortel en raison de la crise humanitaire et des droits de l’homme que traverse le pays alors que les talibans envisagent le pouvoir en Afghanistan.

Si vous jetez un coup d’œil aux défis uniques auxquels les femmes, en particulier dans le pays, seraient confrontées pour obtenir de l’aide après le tremblement de terre, à quoi sont-elles confrontées ?

Le bilan des morts est plus important pour les femmes et les enfants parce qu’ils sont restés coincés chez eux et parce qu’ils n’ont pas de membres masculins pour aller chercher de l’aide auprès des travailleurs humanitaires et des autorités talibanes dans cette province.

Ils ne peuvent pas accéder directement à l’aide… Ils ont perdu leur abri. Ils vivent simplement sous les airs. Ils ne peuvent pas partager de tentes avec d’autres voisins et membres de la communauté en raison des normes culturelles.

Ils n’ont pas accès à un logement sûr ni à des toilettes. Et avec leurs enfants en plein air, il fait froid la nuit. Et l’hiver approche à grands pas.

Un séisme dévastateur frappe l’Afghanistan Vidéo en vedettePlus de 2 000 personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été blessées lors d’un tremblement de terre qui a frappé l’ouest de l’Afghanistan, près de la ville d’Herat.

Aidez-moi à mieux comprendre pourquoi les femmes ne peuvent pas accéder à l’aide sans un compagnon masculin. De quoi ont-ils besoin pour obtenir cette aide ?

L’aide est principalement distribuée aux hommes de la communauté. Un homme doit se rendre au site de distribution et présenter sa pièce d’identité. Ou si une femme vient, elle doit également avoir une pièce d’identité d’homme des membres de sa famille pour pouvoir obtenir de l’aide, mais elle ne l’a pas.

Ils peuvent accéder à la majeure partie de l’aide distribuée par les anciens locaux, mais ces derniers ne connaissent pas de femmes chefs de famille dans la communauté.

De plus, les travailleurs humanitaires ne sont pas des femmes. C’est un autre défi : ils ne peuvent pas atteindre les femmes et les enfants de la communauté.

Comme vous l’avez dit, le logement est une question cruciale à la suite d’un tremblement de terre, mais aussi à l’approche de l’hiver. Et encore une fois, parce qu’elles ne peuvent pas partager une tente avec des voisins en raison de normes culturelles, où sont laissées ces femmes ?

À ciel ouvert. C’est juste qu’ils n’ont pas de place, qu’ils sont abandonnés et qu’ils ont besoin d’un abri immédiat, même temporaire. Bien que quelque chose de temporaire, comme une tente, ne soit pas une bonne solution. Herat est un endroit avec de nombreuses tempêtes de vent. Et ça fait exploser l’abri.

Cela s’explique en partie, comme vous l’avez dit, par le fait qu’il existe actuellement une interdiction pour les femmes travaillant dans le secteur humanitaire dans ce pays contrôlé par les talibans. Alors, que peut faire la communauté internationale ?

Oui, beaucoup de pression est exercée sur le Parlement pour qu’il autorise les travailleuses humanitaires à faire partie de l’équipe d’intervention d’urgence… et qu’il augmente également le nombre de travailleuses humanitaires et d’agents d’aide, afin de pouvoir atteindre les femmes et les enfants.

Et distribuer directement aide et services aux femmes et non aux talibans ou aux anciens de la communauté. Cela garantira que l’aide parvienne réellement aux femmes et aux enfants qui ont été laissés pour compte et qui n’ont aucun autre moyen de soutien.