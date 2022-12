Les femmes afghanes manifestent leur solidarité avec les manifestants iraniens et font face à une dure répression des talibans

Les femmes iraniennes sont descendues dans la rue pour protester contre les lois répressives du pays contre les femmes, et les femmes de l’Afghanistan voisin en ont pris note.

Des manifestations généralisées ont éclaté dans les villes iraniennes après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, le 16 septembre, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint les lois strictes de l’Iran obligeant les femmes à se couvrir les cheveux en public. Ce qui a commencé comme une indignation initiale face à la mort tragique d’Amini s’est rapidement transformé en manifestations anti-gouvernementales et en appels à la chute du régime révolutionnaire de l’ayatollah Ali Khamenei.

La répression des forces de sécurité iraniennes, en particulier la force paramilitaire Basij au sein des Gardiens de la révolution iraniens, a été sévère. Depuis le début des manifestations à la mi-septembre, l’agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency a estimé que près de 500 manifestants ont été tués et au moins 18 000 arrêtés.

Les femmes en Afghanistan voient un schéma familier jouer contre les femmes iraniennes, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite pour le moment. Les manifestations pour les droits des femmes ne sont pas nouvelles dans la société iranienne ou afghane, et les mouvements dans chaque pays se sont influencés en raison de la proximité culturelle, linguistique et géographique.

Les manifestants en Iran n’ont pas perdu de vue leurs voisins en Afghanistan, qui sont également enfermés dans une lutte contre un régime oppressif qui restreint les droits des femmes. Les femmes dans les rues montrent leur unité à travers l’art du graffiti et les chants de protestation.

La question de savoir si les manifestations en Iran auront un effet en cascade sur l’Afghanistan et l’ensemble de la région dépendra de la capacité du mouvement à résister à la réponse énergique du régime et s’il peut survivre à une répression continue.

Le hijab obligatoire est depuis longtemps une source de mécontentement domestique pour les femmes iraniennes depuis sa première mise en place après la révolution islamique de 1979. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues pour s’opposer à son mandat au début du nouveau régime.

“La profonde différence entre les manifestations d’aujourd’hui et celles du passé est que les femmes les dirigent – pas des femmes éminentes mais souvent des écolières. Cela peut permettre au mouvement de protestation iranien actuel de perdurer malgré les efforts de répression du gouvernement”, a déclaré Fatemeh Aman, une non-résidente. chercheur principal au Middle East Institute, a déclaré à Fox News Digital.

Les observateurs disent que pour les femmes afghanes, l’agenda des droits des femmes n’a pas la portée ou le soutien national que les protestations iraniennes actuelles ont obtenu de larges pans de la société.

Belquis Ahmadi, responsable de programme pour l’Afghanistan à l’Institut américain pour la paix, note que bien que des manifestations aient éclaté dans plusieurs provinces en dehors de Kaboul, les situations politiques intérieures en Iran et en Afghanistan sont très différentes.

“Les Iraniens ont eu près de quatre décennies pour élaborer des stratégies et étendre leurs réseaux parmi les hommes et les femmes. En Iran, les hommes ont manifesté leur soutien aux femmes, tandis qu’en Afghanistan, nous ne voyons pas le niveau de soutien public des hommes auquel on aurait pu s’attendre, ” Ahmadi a déclaré à Fox News Digital.

Récemment, un petit groupe de femmes est descendu dans les rues de Kaboul pour exprimer leur solidarité avec les femmes qui manifestaient en Iran. Les femmes se sont rassemblées devant l’ambassade d’Iran à Kaboul en scandant “femme, vie, liberté”, un slogan commun qui peut être entendu dans les rues des villes iraniennes lors des récentes manifestations. Cela fait suite à une attaque terroriste meurtrière le 30 septembre dans un centre de tutorat dans la région de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de Kaboul, une communauté à prédominance hazara et chiite.

L’attaque a tué au moins 53 personnes, dont 46 filles et femmes. Les manifestants, principalement des étudiants universitaires, sont descendus dans la rue pour exiger des réponses et justice pour leur mort. Les forces de sécurité talibanes ont rapidement dispersé tous ces manifestants par la force brutale.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont annulé bon nombre des droits que les femmes avaient obtenus au cours des 20 années qui ont suivi leur éviction du pouvoir en 2001, peu après les attentats terroristes du 11 septembre.

Les femmes ont occupé des postes gouvernementaux, participé à la vie civique et bénéficié d’opportunités de carrière et d’éducation élargies. Les talibans sont rapidement revenus à leurs anciennes habitudes après avoir reçu l’assurance initiale qu’ils s’étaient modernisés. Alors que les jeunes filles enthousiastes étaient sur le point de retourner à l’école en mars 2022, les talibans ont renié leur promesse d’autoriser les filles au-delà de la sixième année à retourner à l’école. Les combattants talibans gardaient les entrées des écoles et refusaient de laisser entrer les filles en classe.

L’emprise des talibans sur la société s’étend au-delà de l’éducation et ils exercent un contrôle presque total sur tous les aspects de la vie des Afghans.

Le ministère afghan de la propagation de la vertu et de la prévention du vice, essentiellement l’équivalent de la police des mœurs iranienne mais que l’on dit encore plus archaïque et brutale, est également chargé de surveiller le comportement des femmes afghanes dans la sphère publique. Parmi les nombreuses restrictions imposées aux femmes afghanes depuis le nouveau gouvernement taliban ; les femmes sont maintenant obligées de se couvrir le visage et tout le corps. Les femmes ne peuvent pas contrôler le type et la couleur des vêtements qu’elles portent, elles ne peuvent pas aller dans les parcs publics, les gymnases, choisir leur propre profession ou quitter la maison sans un tuteur masculin.

“Les talibans ont transformé l’Afghanistan en une immense prison pour femmes et filles”, a déclaré Ahmadi.

Malgré la longue cote, les femmes afghanes se sont toujours rassemblées pour défier le régime taliban, même face aux coups publics.

Pashtana Durani, fondatrice de LEARN Afghanistan, une organisation à but non lucratif qui aide à élargir les opportunités d’éducation à travers l’Afghanistan, a déclaré que les manifestations en Iran et en Afghanistan sont comme une marée montante de femmes disant qu’elles en ont assez.

“Les femmes en ont assez que les hommes utilisent la religion pour contrôler les femmes. Et c’est pourquoi elles veulent non seulement être libérées d’un régime qui les opprime, mais aussi être solidaires et croire en un monde meilleur pour elles-mêmes et pour les générations futures”, a déclaré Durani à Fox. Nouvelles numériques.