Les femmes à l’honneur lors du premier débat présidentiel au Brésil

RIO DE JANEIRO – Les candidats à la présidentielle brésilienne se sont affrontés lors de leur premier débat – les joutes étant éclipsées par des questions sur le traitement réservé aux femmes par le président Jair Bolsonaro, qui pourrait être crucial pour ses chances. Le débat de dimanche soir est devenu une sorte d’empilement après que Bolsonaro s’en est pris à une journaliste, Vera Magalhães, qui a demandé si l’adoption des vaccins COVID-19 avait été affectée par la désinformation diffusée par des personnes, dont le président. Il a faussement affirmé que le vaccin avait accéléré le développement du sida et a mis en garde contre les effets secondaires susceptibles de changer la vie.

« Vera, je ne pouvais rien attendre d’autre de ta part. Tu dors en pensant à moi, tu as une sorte de passion pour moi », a déclaré Bolsonaro, puis l’a accusée de prendre parti et de mentir. « Vous êtes une honte pour le journalisme brésilien ! »

La candidate Soraya Thronicke, qui a remporté un siège au Sénat en 2018 avec le soutien de Bolsonaro, s’est dite “extrêmement bouleversée” par ses commentaires à Magalhães, les qualifiant d’exemple d’un homme étant “un minou avec d’autres hommes et venant à nous (les femmes) comme un gros tigre.

D’autres candidats, dont l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva et Ciro Gomes, ont exprimé leur solidarité avec le journaliste alors que la question détournait l’attention de la confrontation entre les leaders incontestés, da Silva et Bolsonaro. Les sondages indiquent qu’ils seront probablement en tête du premier tour du 2 octobre et participeront à un second tour.

La sénatrice Simone Tebet – que Bolsonaro a également qualifiée « d’embarras au Sénat » – a déclaré qu’il manque de respect aux femmes avec ses attaques, puis lui a directement demandé : « Pourquoi tant de colère contre les femmes ?

L’agressivité de Bolsonaro a tendance à résonner auprès de ses partisans inconditionnels, mais aliène les électeurs indécis, selon Mário Sérgio Lima, analyste politique principal chez Medley Global Advisors à Sao Paulo.

“Il a perdu son sang-froid avec une femme journaliste, soulignant son talon d’Achille, qui est son haut rejet parmi les femmes”, a déclaré Lima. “C’est très difficile à changer dans une campagne quand il ne peut pas cacher son mépris envers les femmes en général, et elles représentent plus de la moitié des électeurs.”

Selon une récente enquête du sondeur Datafolha, 47 % des femmes interrogées ont l’intention de voter pour da Silva et 29 % pour Bolsonaro. Le sondage de 5 744 personnes a révélé que 29 % des femmes pouvaient encore changer leur vote. Il avait une marge d’erreur de plus ou moins deux points de pourcentage.

Bolsonaro a déclaré que ses adversaires lançaient une “attaque bon marché” et a défendu le bilan de son gouvernement en matière d’aide aux femmes.

« Assez avec la victimisation ; nous sommes tous pareils », a-t-il déclaré. « J’ai sanctionné plus de 60 lois pour défendre les femmes. Et je suis certaine qu’un grand nombre de femmes brésiliennes m’aiment parce que je défends la famille et que je m’oppose à la libération de la drogue.

Ces deux dernières positions font partie du discours conservateur qui a aidé Bolsonaro à gagner en 2018, ainsi que des appels à Dieu, au pays et à une résistance féroce à la menace du socialisme.

Da Silva avait été le favori de cette course jusqu’à ce que ses condamnations pour blanchiment d’argent et corruption le retirent de la course et ouvrent la voie à la victoire de Bolsonaro. La Cour suprême a par la suite annulé ses condamnations, jugeant que le juge – qui est devenu plus tard le ministre de la Justice de Bolsonaro – avait été partial.

L’Associated Press a demandé le mois dernier au gouvernement de détailler les dizaines de mesures que Bolsonaro dit que son administration a adoptées pour bénéficier aux femmes, mais n’a pas reçu de réponse.

L’analyste politique indépendant Thomas Traumann a écrit lundi dans un rapport que “les attaques de Bolsonaro contre le sénateur et le journaliste lui coûteront cher”. Bolsonaro avait tenté d’utiliser sa femme Michelle pour améliorer son attrait auprès des électrices, “Cependant, le débat a tout jeté par la fenêtre.”

Traumann a ajouté que Tebet était la “tête d’affiche” du débat, affirmant qu’elle “a systématiquement attaqué Bolsonaro sur tous les fronts et a également fourni des réponses cohérentes”.

Bolsonaro a concentré son attention sur da Silva, qui est universellement connu sous le nom de Lula et mène tous les grands sondages pour reprendre le travail qu’il a occupé de 2003 à 2010. Il a à plusieurs reprises qualifié l’ancien président de gauche d ‘«ex-détenu» et a interrogé da Silva sur l’impact de la vaste corruption sur la compagnie pétrolière publique Petrobras.

“Votre gouvernement était le plus corrompu de l’histoire du Brésil”, a déclaré Bolsonaro lors du premier échange enflammé.

L’ancien président a répondu par une liste de mesures anti-corruption introduites par son gouvernement, notamment la création d’une base de données pour la transparence des dépenses publiques et des lois contre la corruption, le crime organisé et le blanchiment d’argent. Et il a souligné de vastes améliorations dans l’éducation et la lutte contre la déforestation au cours de son mandat.

Da Silva a également répété que ses condamnations désormais annulées avaient été politiquement motivées au profit de Bolsonaro.

“Bolsonaro connaît les raisons pour lesquelles j’ai été emprisonné : … pour qu’il puisse être élu président de la république”, a-t-il déclaré. “Je suis beaucoup plus propre que lui ou n’importe quel parent à lui.”

Après le débat, Bolsonaro a quitté la scène tandis que d’autres sont restés pour discuter et se serrer la main.